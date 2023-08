Lo bueno, lo malo y lo feo en China: ¿qué podemos aprender?

ARIES (21 marzo – 20 abril).

La seguridad emocional que ha dominado en tu relación de pareja se ve alterada por una tercera. En realidad, se trata de un amigo tuyo que parece interesarle demasiado. No te precipites, quizá la culpa no es suya.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Tendrás la suerte de tu parte si te arriesgas. Podrías tener la oportunidad de comprar algo de gran envergadura por un precio asequible, pero tendrás que lanzarte y no pensártelo dos veces, aunque te convendrá escuchar la opinión de la familia.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Es un buen momento para la comunicación familiar y social, ya sabes que trabajar y trabajar no lo es todo. Tus piernas empiezan a resentirse del estrés, conviene que hagas algo de ejercicio para descongestionar tu circulación y airear tus pensamientos.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Hoy es un día gris. No vas a tener grandes alegrías, pero tampoco pasará nada malo. Seguirás tu rutina de fin de semana y no entorpecerás las tareas de tu pareja. Ella no te pedirá grandes esfuerzos y tú estarás cómodo “no haciendo nada”.

LEO (23 julio-22 agosto).

Tu intuición te llevará hoy a salir airoso de algún desaguisado provocado en el ambiente familiar o de camaradería con los amigos. En cualquier reunión social serás el centro de atención, por tu capacidad para implicarte en todas las conversaciones.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Tendrás facilidad para sintonizar muy bien con tu pareja, pero seguramente lo tengas que hacer a distancia a causa del trabajo, tal vez por un compromiso que te llevará gran parte del día. Puedes echar mucho de menos la intimidad.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Necesitarás tomar la iniciativa de forma decidida si quieres alcanzar las metas que te has propuesto, sea cual sea el terreno en el que te muevas. Las relaciones sentimentales, no obstante, no tendrán hoy sus mejores horas.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Esperarás y esperarás a que pase algo que te va a condicionar el resto de la semana. Hoy probablemente no tendrás la respuesta, así que procura no agobiarte y dedicar el día a otras cosas que tengas que hacer.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Pasarás un día con la moral un poco baja, por cuestiones tanto amorosas como de salud. Conviene que te relajes un poco más y dejes de lado hábitos poco saludables o excesos con la comida. Tu organismo se purificará y tu mente se aclarará.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

En esta jornada festiva para la mayoría, tendrás muchas posibilidades de ampliar tu círculo de amistades, especialmente si la climatología acompaña tus intereses de ocio. Si no tienes pareja, puede entrar un nuevo amor en tu vida.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Pareces pasar por un periodo de incomprensión, agravado por tu mal humor. Tómate un tiempo libre y disfruta de la naturaleza y las actividades sociales y culturales con las que te sientas mejor. Aprovecha tu buena forma física.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Tanto estrés te está provocando un insomnio importante. Ni siquiera en los fines de semana eres capaz de relajarte lo suficiente. Conviene que te tomes más en serio lo de tranquilizarte porque puedes empezar la actividad laboral con una falta de energía seria.