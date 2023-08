Atropello deja a una persona fallecida y una adolescente con lesiones graves en Rengo.

Por Mariel Fernández Moris/ Fotos Nico Carrasco

En constantes reuniones técnicas señala haber estado en el último tiempo el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes en conjunto con la ministra del trabajo, Jeannette Jara todo esto con el objetivo de sacar adelante la reforma al sistema de pensiones, iniciativa que recordemos fue presentada por el ejecutivo en noviembre del año pasado y que busca mejorar de forma significativa las pensiones de los actuales y futuros pensionados y pensionadas.

Desde esa línea es que Reyes, visitó la región para entregar detalles en los avances y beneficios de un sistema previsional mixto a las actuales y futuros pensionados, en tanto continua la búsqueda de un acuerdo nacional por esta reforma con todas las fuerzas políticas del país y así lograr su aprobación en el poder legislativo.

– ¿Cómo van las mesas técnicas con miembros de la actualidad política?

“Hemos establecido una conversación técnica con todos los partidos donde lamentablemente se bajó la UDI de esa mesa y en la cual lo que hemos podido ver es que hay puntos de encuentro con respecto a las distintas visiones de cómo hacer una reforma al sistema de pensiones. Donde más tenemos una controversia tiene que ver con el destino de este 6% adicional que se agregaría como cotización con cargo a los empleadores y cómo utilizar ese 6% , la diferencia principalmente que tenemos con la oposición es que nosotros planteamos que ese 6% debe ir en una proporción importante a crear un seguro social que mejore las pensiones actuales particularmente de aquellos pensionados del sistema contributivo, es decir, los que tienen un retiro programado y que no les alcance y ven que ese retiro va disminuyendo en el tiempo”.

-Sabemos el objetivo de esta reforma que planteo el gobierno en noviembre del año pasado

“Así es, esta reforma ya tiene nueve meses presentada en la cámara y creemos que ya es tiempo de comenzar a acordar algunas materias para que esta reforma pueda avanzar”.

-Subsecretario, desde esa línea consultarle ¿qué es lo más complejo de estas conversaciones por la cantidad de meses que han trascurrido y que es lo que se espera para los próximos?

“Yo creo que lo más complejo es lo que mencionaba, el destino de ese 6% tenemos algunas diferencias en la forma de reorganizar la industria de pensiones, esto es separar lo que es el soporte operacional de lo que hacen hoy las AFP de la administración de las inversiones en ambos elementos hay utilidades muy importantes de la administradora de fondos de pensiones que pensamos es razonable que disminuyan y que pasen a ser beneficio de los pensionados y de los afiliados particularmente disminuyendo las comisiones y quizás en otro elemento que tenemos más coincidencia tiene que ver con cerrar las brechas de género que existen en el sistema previsional en particular lo que promovemos son algunas medidas de lo que se denomina solidaridad intrageneracional, es decir, que los hombres permitan que las mujeres tengan mejores pensiones ya sea de la reducción de las tablas de mortalidad de considerar aquellos periodos donde se han producido lagunas o sea han destinado al cuidado de las personas de tal forma que las mujeres tengan una mejor pensión al momento de jubilarse”.

-Uno de los focos hace alusión precisamente a la cantidad de años que se calcula la mortalidad, ¿esta reforma va de la mano también con eso?

“No se trata de acortar sino de compensar con recursos es esa diferencia de que se producen tablas de mortalidad igualándolo en la práctica y permitiendo que las pensiones que obtengan las mujeres producto de esta igualación sea mayor que hubiera sido sin considerarla y eso es lo que se está proponiendo”.

-Esta reforma, entonces lo que está proponiendo que tiene que ver con ese 6% que va al trabajador?

“Ese 6% va en beneficio del trabajador, lo que pasa es que puede ir de dos maneras. Uno como se propone por la oposición a cuentas individuales cuyo caso lo que se mejora son las pensiones futuras y cuando hablamos de futuro se debe a 30 años o quizás más años y lo que nosotros estamos proponiendo que eso al menos se combine entre este mejoramiento de pensiones futuras y también vaya al de las pensiones actuales. Por una parte, estamos pidiendo que aumente la pensión garantizada universal a $250.000 mil pesos con fondos fiscales, pero, por otro lado, estamos proponiendo este seguro social que busca mejorar las pensiones de personas de clase media”.

-Entonces lo que busca mayormente es mejorar las pensiones actuales y también en relación al futuro

“Exactamente, mejorar las pensiones actuales y esa es la gran diferencia que tenemos. No solo las pensiones futuras”.

– ¿Ahora en qué situación están las conversaciones, Subsecretario?

“Estamos dialogando, no ha sido un tema fácil. Creo que lo más importante aquí es llegar a un acuerdo que es lo que esperamos, debemos estar conscientes que no va a ser una instancia que va a dejar a todos contentos, pero todos tenemos que ceder. Lo que debemos tener claro es que los pensionados no pueden seguir esperando, llevamos varios años proponiendo distintas reformas de pensiones y lo que no puede ocurrir que la clase política en esta materia no vuelva a dar el ancho. Necesitamos llegar a un acuerdo porque necesitamos aumentar y mejorar las pensiones hoy, las actuales y también las futuras”.