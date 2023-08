El deber de fortalecer la investigación frente a la criminalidad organizada.

Emiliano Arias Madariaga, Fiscal Regional de O’Higgins.

A principios de este siglo nacieron diversas instituciones hasta entonces desconocidas para los chilenos: la Fiscalía, los Juzgados de Garantía, los Tribunales Orales en lo Penal y la Defensoría Penal. Estas instituciones se crearon con el propósito de abordar uno de los temas que más preocupa y ha preocupado a los chilenos: la delincuencia. Durante décadas, la criminalidad ha sido uno de los principales problemas que inquieta a la población. Cada vez que aparece una encuesta, los titulares reflejan esta preocupación ciudadana, como «El combate a la delincuencia y el narcotráfico sube cuatro puntos y se mantiene como la principal preocupación de la ciudadanía» o «El 50 % de la población está de acuerdo con que se supriman las libertades para controlar la delincuencia».

Sin lugar a duda, es un deber primordial del Estado atender preferentemente esta inquietud ciudadana, y debe hacerlo a través de las Policías y los órganos que este año cumplen 20 años de existencia.

Creo que el mensaje de todos los que viven en Chile a estas instituciones es claro: ocúpense, coordínense, realicen acciones y tomen medidas destinadas a controlar la delincuencia. Desde mi perspectiva, el sentir ciudadano refleja la situación que vivimos, pues en los últimos 20 años ha habido un aumento sostenido de los delitos. Esto no sería tan preocupante si se tratara únicamente de un aumento en el número de delitos, ya que nuestras estructuras territoriales de investigación, fiscalías locales adscritas a un territorio, que trabajan con sus policías territoriales y tribunales también territoriales, podrían responder de manera adecuada con una mayor dotación de jueces, fiscales y policías. Sin embargo, el problema radica en que la criminalidad actual es muy distinta a la de principios de siglo, y ha evolucionado a una velocidad mucho mayor que la respuesta institucional para su control. En efecto, asesinatos de policías, secuestros, homicidios entre bandas criminales o en el contexto del crimen organizado, ya no son temas lejanos como lo eran en el año 2000, sino que son realidades en nuestro país a las que no se ha respondido de manera adecuada hasta hoy. Afortunadamente, este año la Institucionalidad ha dado respuesta a estas problemáticas, y gracias a acuerdos políticos transversales, se han promulgado numerosas leyes que permitirán una adecuada investigación de la criminalidad organizada, la corrupción y la protección del medio ambiente. Entre estas leyes se encuentran la ley 21.575, que mejora la persecución del narcotráfico y crimen organizado, y la ley 21.577, que fortalece la persecución de los delitos de delincuencia organizada, establece técnicas especiales para su investigación y robustece el comiso de ganancias. Además, recientemente se ha publicado una ley que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, lo cual marca un hito en el sistema acusatorio. Sin embargo, a pesar de estos avances legislativos, estas leyes y otras no serán suficientes para enfrentar el tipo de criminalidad al que nos enfrentamos en la actualidad.

Para lograr un control efectivo de la delincuencia, es necesario cambiar la forma en que se investiga, implementando estructuras adecuadas como fiscalías supraterritoriales y especializadas en la investigación de la criminalidad organizada y la corrupción, que inevitablemente está presente en estos casos. Nuestra estructura territorial actual de fiscalías locales, con una dotación de fiscales de las más bajas del mundo en relación con el número de habitantes, resulta insuficiente para hacer frente a la criminalidad actual.

En conclusión, es indiscutible que la delincuencia es una preocupación prioritaria para los chilenos, y el Estado debe tomar medidas efectivas para controlarla. Aunque se han promulgado importantes leyes en este sentido, es necesario adaptar nuestras instituciones a la realidad actual y fortalecer la investigación y persecución de la criminalidad organizada y la corrupción. Solo así podremos responder de manera adecuada a los desafíos que plantea la delincuencia en la sociedad chilena del siglo XXI.