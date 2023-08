Camión robado en La Florida fue encontrado en Rancagua

Honda lanzó la nueva generación del All New HR-V 2023, un SUV diseñado para satisfacer a los amantes de la tecnología y los viajeros urbanos. Viene equipado con sistemas de seguridad avanzados para garantizar un viaje a la medida, incluyendo la tecnología Sensing en su versión EXL. Con estas características este innovador modelo promete ser el favorito entre conductores nacionales.

Este nuevo SUV llega más seguro y amplio con un look que no pasará desapercibido. Por otro lado, el entretenimiento en su interior estará garantizado con toda la tecnología para mantener conectados a los pasajeros en todo momento, ideal para el adulto joven. “Estamos muy contentos de la llegada de la tercera generación del All New HR-V a Chile, se trata de un automóvil con altos estándares en seguridad ya que incorpora por primera vez el sistema Honda Sensing, lo que es muy bueno para el segmento. Un modelo donde la tecnología, el diseño innovador y el espacio lo convierten en un automóvil perfecto para todos aquellos que gustan de viajes urbanos o fuera de la ciudad”, mencionó Luis Vecchionacce, de Honda Chile.

El All New HR-V 2023 es el primer modelo de la nueva generación con más actualizaciones. Incluye de serie un motor a gasolina de i-VTEC de 1.5 litros que entrega 119 caballos de fuerza y 145 newton metro de torque. Adicionalmente incorpora una transmisión CVT con una caja de siete velocidades al alcance de las manos para una conducción más deportiva gracias a su paddle shift en las versiones EX y EXL.

En su interior ofrece opciones mejoradas para asientos, tecnología Quick Charge para teléfonos inteligentes (incluso cuando están apagados) y ventanas entintadas onduladas que permiten disfrutar paisajes. El panel de instrumentos cuenta con una pantalla de 4,2” y la central multimedia de 8”, compatible con Apple Carplay y Android Auto, para tener libertad de construir y personalizar su propio ambiente interior gracias a diferentes aplicaciones comunes que ayudan a mejorar su experiencia al volante. Además, el sistema de plegado de los asientos del automóvil ofrece una manera exclusiva de ampliar el espacio interior de forma práctica y versátil. El maletero cuenta con 354 litros el que puede crecer hasta 1.348 litros.

En cuanto a seguridad está equipado con seis airbags (frontales, laterales y de cortina), asistente de arranque en pendientes, control de descenso de pendientes, asistencia de estabilidad y tracción, sensores traseros de estacionamiento en sus versiones EX y EXL, sistema de iluminación de emergencia, y luces led antiniebla.

Además, cuenta con el exclusivo conjunto de tecnología de seguridad y asistencia al conductor, Honda Sensing en su versión EXL, que incluye sistema de frenado para mitigación de colisión, de salida de carril, control crucero adaptativo con seguimiento a baja velocidad, sistema de asistencia para mantenerse en el carril y sistema automático de asistencia de luces altas. (Fuente: HONDA)