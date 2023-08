Guitarra robada el año 2019 estaba siendo vendida por redes sociales en Pichilemu

Desde el 5 de agosto y por un período de dos meses, estudiantes de educación básica y media de establecimientos administrados por la CORMUN, participarán en el Taller de Periodismo Escolar – UOH 2023, el cual busca aportar, a través del desarrollo de habilidades comunicativas, al aprendizaje integral de estudiantes de colegios municipales y docentes, quienes gracias a la adquisición de técnicas propias del periodismo podrán transformarse en actores conscientes de su entorno y realidad, permitiéndoles impactar positivamente en el progreso de sus comunidades educativas al aplicar las técnicas y conocimientos que adquirirán durante el desarrollo del taller.

La ceremonia fue realizada en dependencias de la UOH y contó con la asistencia del presidente del Directorio de la Corporación Municipal y alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy; la prorrectora de la UOH, Fernanda Kri Amar; el director de la División Educación CORMUN, Sergio Fuentes; directores de los establecimientos educacionales, docentes, estudiantes y por supuesto las orgullosas familias.

Para el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, “La comunicación es fundamental en estos tiempos, el cómo comunicar (…) El avance de las tecnologías ha sido vertiginoso durante los últimos años, pero también es importante el saber qué comunicar y cómo comunicar y hoy día queremos agradecer este taller que está partiendo en la Universidad de O’Higgins porque a nuestros niños les está entregando herramientas que les permitan no solamente desarrollarse en lo académico, sino que esto nos permite – además – que ellos tengan acceso a un taller donde a través del periodismo y la comunicación tengan una mirada más aguda de ciertas cosas”, manifestó la máxima autoridad comunal.

Los liceos que participarán son Jorge Alessandri, Simón Bolívar, Santa Cruz de Triana y los colegios Manso de Velasco, Mineral El Teniente, Manuel Rodríguez, Moisés Mussa y Marcela Paz.

La directora de este último, Magaly Sepúlveda, manifestó sentirse muy orgullosa como escuela pública, indicando que: ”En nuestra comunidad educativa surge el interés por participar, primero, porque a través del ajuste de nuestro Proyecto Educativo nos dimos cuenta que teníamos ciertos sellos educativos que no estábamos intencionando; por tanto, ahí surge el proyecto de Comunicación que tiene que ver con periodismo y como se decía anteriormente, la comunicación avanza a pasos agigantados y nosotros no podemos quedarnos atrás: debemos estar siempre comunicados con nuestras familias y estudiantes (…) El currículum escolar hoy es integral y como directores tenemos que garantizar que éste se lleve a la práctica, a través de talleres como lo que hacemos hoy en día acá”, concluyó la directiva.

Por su parte, Viviana Gómez, alumna del 6° año básico del colegio Manso de Velasco, es segunda vez que participa en una instancia de estas características e indicó que: “Estoy super agradecida por estas oportunidades que nos ha dado el alcalde de Rancagua y las autoridades de la Universidad de O´Higgins. Este taller me motiva porque es maravilloso, me entregará muchas experiencias buenas y me ayuda a desenvolverme mucho más de como yo me desenvolvía antes, también ayuda para hablar al público, conocer personas importantes y entrevistarlas; como el alcalde de Rancagua Juan Ramón Godoy, a don Francisco y al general subdirector de Carabineros. Yo nunca pensé que iba a llegar a esos límites de entrevistar a esas personas; así es que estoy súper agradecida con este taller”.

Las sesiones contemplan trabajo teórico, práctico y visitas pedagógicas a Santiago; más una jornada dirigida exclusivamente a los docentes, para que – en conjunto con los estudiantes – puedan aplicar lo aprendido en sus comunidades educativas.

Para la recién electa rectora y actual prorrectora de la UOH, Fernanda Kri, “Entre las muchas actividades que realizamos, empezamos también a trabajar con radios comunitarias porque en esta región se escucha mucha radio; por esto, estamos trabajando con radios, con cursos de capacitación, apoyando en la generación de contenidos y desde allí surge esta idea de la importancia – como decía el alcalde – de la comunicación surgiendo este Taller de Periodismo Escolar. Lo que nos toque comunicar en la vida es muy importante , podemos hacer una diferencia en la forma de comunicar y hoy día es fundamental saber distinguir si lo que estamos recibiendo de un medio de comunicación es una noticia o una fake news y eso es algo que hay que aprender, no podemos creer todo lo que leemos, tenemos que aprender a diferenciar lo que es cierto de lo que es falso y no es tan fácil hoy día con los medios de comunicación, con las redes sociales”.