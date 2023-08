 HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 9 DE AGOSTO.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Vas a recibir respuestas en el campo profesional que llevabas días esperando… pero no van a ser muy positivas. Si estás buscando trabajo puede que sea una negativa, y si ya lo tienes puede que ese ascenso que habías pedido no te sea concedido.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Hoy destacarás positivamente en el trabajo. Aunque no te faltarán tareas actualizarás todo el cúmulo que tenías pendiente. En lo sentimental, puedes recibir una noticia desconcertante. Tómate tu tiempo para digerir y poder actuar en consecuencia.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Los astros se confabulan para que lo pases realmente bien a la salida del trabajo. Que hayas empezado a trabajar no significa que ya no puedas salir por la noche. Tus amigos empiezan a cansarse de tus excusas.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Te llevarás un pequeño susto de salud, que no tiene demasiada importancia, aunque debes cuidarte para que no vaya a más. Si has pensado en cambiar de casa, es un buen momento para observar el mercado.

LEO (23 julio-22 agosto).

La agilidad física y mental será importante para alcanzar la meta en la carrera que te has dispuesto correr hoy. Tendrás obstáculos de cierta envergadura, pero volarás como un pájaro por encima de todo lo que se te ponga por delante.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Piénsate dos veces las cosas antes de decir o hacer algo. Tu impulsividad puede jugarte hoy una mala pasada, sobre todo si no logras controlarla ante alguien que no te conoce bien y que puede obtener una falsa impresión de tu actitud.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Posibilidad de que en estos días tengas un romance con la persona menos indicada. La atracción física será predominante sobre la razón e incluso la lógica. Querrás dejarte llevar y pasar un buen rato.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Parte de tu familia va a necesitar tu ayuda. Estarás completamente dispuesto a concedérsela y así lo harás, aunque tu trabajo no te va a permitir entregarte al cien por cien. Buen día para las relaciones con personas desconocidas y para las reuniones de trabajo.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Tu sentido de la diplomacia puede serte hoy muy útil. Te verás involucrado en un problema que, aunque en principio te es ajeno, puede repercutir en tu vida directamente. Te verás en la obligación de buscar puntos de acercamiento entre las partes.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Te vas a plantear si de verdad estás compartiendo el amor con la persona adecuada o si es que te has acostumbrado. Se va a dar cuenta de que algo te pasa y se creará una tensión incómoda. Hará falta mucho diálogo.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

La carencia de intereses comunes con los hijos puede ser causa de disputas en días de mayor convivencia. Deberás buscar actividades que agrupen a la familia para poder pasar más tiempo juntos y favorecer el diálogo.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Las reflexiones sobre tu vida sentimental te ocuparán durante buena parte del día, sobre las expectativas de futuro y tus dudas al respecto. Será el momento de distanciarte de cualquier opinión externa y centrarte sobre todo en tus sentimientos.