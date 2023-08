Sujeto con orden de detención vigente por homicidio y arresto domiciliario total fue sorprendido robando

Pocos días tiene Juan Manuel Azconzábal y su cuerpo técnico para preparar el crucial partido del sábado frente a Deportes Copiapó en el estadio El Teniente de Rancagua.

Tras la victoria sobre la U en el estadio Santa Laura, retornaron las sonrisas al Monasterio Celeste, pero, sabiendo que deben sumar ante un rival directo y, también, poder romper la mala racha que los tiene sin victorias en casa desde el pasado 29 de enero.

En ese sentido, el DT, aseguró que no será fácil el cruce contra los nortinos, considerando que para él al cuadro que adiestra Ivo Basay tiene argumentos como para disputarle el encuentro. “El rival, más allá de la posición, es competitivo”, dijo, argumentando también que “va a ser un partido muy duro, como fue el de Universidad de Chile. Será intenso, donde cada uno sabe defectos y virtudes, esperemos nosotros potenciar nuestras virtudes”.

Es más, el argentino puntualizó que para el fin de semana “afrontamos una oportunidad muy buena para que, de local, el equipo se pueda hacer fuerte. A lo largo del año ha costado y esperamos que sea la oportunidad de rectificarlo”.

Respecto al grupo de futbolistas, aún se están nivelando las cargas físicas entre los que participaron del duelo en Santa Laura y aquellos que no, para así llegar en óptimas condiciones al sábado.

“Esperemos que para el partido estén todos en óptimas condiciones y después deberemos elegir para ver quienes compiten”, recalcó. Eso sí, de momento, el único descartado es Brian Torrealba, quien aún está cumpliendo un estricto régimen tras sufrir de una afección cardiológica. Por su parte, Valentín Larralde, ya está trabajando en cancha, pero, su condición, aún no permite establecer si podrá ser citado o no.

Así también, el entrenador, recordó que, en el escenario actual, se deben enfocar en lo positivo. “El hecho de haber ganado no genera presión. Si a usted le va bien en su actividad no se genera presión, va a tener motivación, desafío y oportunidad. En eso nos debemos enfocar. El pasado no se borra, pero sí se puede mejorar en el presente”.

Finalmente, Azconzábal, añadió que a días del lance contra el “León de Atacama”, están mirando el panorama para definir el mejor once posible. “Se avalúa todo y aún tenemos tiempo para ver si modificamos nombres propios, o si modificamos alguna situación del juego”.