Boxeadores de la región consiguen medallas en certamen internacional de Cali

A los 18 años, Juan Araya conoció la mina El Teniente, cuando ingresó como auxiliar de aseo en los casinos. “Desde que entré, en abril de 2010, miraba los equipos, la infraestructura, el tamaño de las instalaciones, todo me llamó mucho la atención”, confiesa. Hoy, a sus 37 años, se desempeña como coordinador de la reducción secundaria. “Toda una vida en interior mina”, dice.

¿De qué se trata tu trabajo?

En la reducción secundaria tenemos bastantes funciones: perforación, detonación, uso de explosivos APD (Alto Poder de Detonación) para rocas de gran tamaño. Nuestro trabajo es mantener la zanja abocada (con suficiente material) para la extracción del mineral.

¿Cómo pasaste de trabajar en los casinos a la reducción secundaria?

Comencé a proyectarme gracias a los estudios. Luego de los casinos estuve operando equipos LHD en una empresa contratista en la que estuve tres años. Allí se me dio la oportunidad de ingresar a Codelco, donde seguí operando equipos LHD y también camiones, hasta que llegué a ejercer como coordinador de explosivos.

Ser minero es un trabajo exigente. ¿Cómo lo enfrentas cada turno?

Nos capacitamos siempre, porque las condiciones van cambiando, entonces la instrucción es permanente. También hacemos énfasis en el uso estricto de los implementos de seguridad y, como encargado de la cuadrilla, me preocupo que todos estén con sus licencias al día.

¿Por qué elegiste trabajar en minería?

La minería me llamó la atención, se transformó en mi norte y creo que cuando uno tiene una meta o algo que le gusta y se enfoca y dedica, puede lograrlo con ganas y motivación. Mi abuelo fue minero de pique y mi tío trabaja en el pre-acondicionamiento minero.

¿Qué dice tu familia de que trabajes en Codelco?

Tengo tres hijos. Una de 19 y gemelos de ocho años. Desde pequeños me han visto con mi casco, les muestro videos de los equipos, entonces tienen la visión de lo que hace su papá. Mi hija mayor una vez pudo visitar la mina, nunca se imaginó cómo era y estando acá se dio cuenta del sacrificio que significa este trabajo.

¿Y qué significa para ti trabajar en Codelco El Teniente?

Para mí tiene un sentido muy especial, ya que es una fuente laboral para muchos chilenos, seamos colaboradores o de Codelco, todos somos uno, tenemos que ser una familia y para mí, entrar a esta empresa significó un gran salto. Gracias a Codelco me he capacitado, me hizo una persona profesional en lo que hago. Y yo me siento un aporte, me siento parte del equipo de trabajo.