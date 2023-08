Carabineros refuerza con contingente y operativos en  Olivar

Subsecretaria de Agricultura, Ignacia Fernández Gatica.

Recientemente el Ministerio de Agricultura dio a conocer la Estrategia de Soberanía para la Seguridad Alimentaria, Juntos Alimentamos Chile, un trabajo que convocó a instituciones del sector público, la academia y el sector privado y que congrega a ministerios y servicios públicos para resguardar el derecho a la alimentación.

La estrategia ha sido valorada por su enfoque innovador para enfrentar un problema complejo: asegurar a las personas el acceso a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos. Vincula la soberanía con la seguridad alimentaria, evitando plantearla como una alternativa y promoviendo el resguardo del derecho a la alimentación. Lejos de una mirada proteccionista, fortalece la producción agrícola y el comercio local, de manera conjunta con el desarrollo agroexportador.

Según ODEPA, el valor de las exportaciones silvoagropecuarias creció en los últimos 20 años desde US$ 4.000 a casi US$ 18.000 millones en 2019. El sector representa una fuente importante de participación en el PIB nacional (alrededor de 4,7%) y en el empleo, con 600 mil puestos de trabajo. No obstante, estas cifras no representan a muchos medianos y pequeños agricultores que producen para el mercado interno, enfrentan condiciones climáticas adversas, carecen de capital y acceso al crédito para invertir en tecnologías. Estos productores compiten en el mercado con otros que vienen del extranjero, o pasan por muchos canales intermediarios antes de llegar a nuestra mesa. Por eso es que muchas veces, ante la suma de las dificultades que enfrentan, estos productores terminan por abandonar la actividad agrícola. Así, al tiempo que hemos sido testigos del crecimiento de las exportaciones, lamentamos la reducción del suelo agrícola y de la superficie cultivada. El caso más notorio es el del trigo, que pasó de ocupar casi un millón de hectáreas a inicio de los noventa, a apenas superar las 200 mil hectáreas a comienzos de esta década.

Paradojalmente, estos productos representan la base de una alimentación nutritiva. La canasta de alimentos saludables se compone de productos nacionales cultivados a pequeña escala para el mercado interno, como las hortalizas y papas; de otros como el trigo y legumbres, que provienen de otros países; y de frutas frescas, cuya producción en Chile está principalmente orientada a exportación.

Uno de los desafíos que enfrentamos como Ministerio es lograr un adecuado equilibrio entre estos tipos de producción para asegurar el acceso a alimentos nutritivos a un costo accesible para los que habitan en el país y permitir ingresos derivados de la producción para la agricultura de pequeña escala.

Una línea de acción clave de nuestra estrategia es modificar las adversas condiciones que enfrenta la producción local de hortalizas, papas y otros alimentos de alto valor nutritivo, para fortalecer la producción nacional y mejorar las oportunidades de mercado de pequeños productores y productoras. Esperamos, con ello, asegurar más ingresos para quienes viven de cultivar la tierra y contribuir a mejorar el acceso a estos productos para el conjunto de la población, a un precio más justo, de manera tal de incentivar el consumo de productos frescos y nutritivos.