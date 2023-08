Más mujeres, más productividad

Hace unas semanas, la Unidad Técnica del Gobierno Regional convocó a los Consejeros Regionales (CORES) a una reunión virtual donde se les habría detallado que se experimentó una falla informática en los servidores, lo que habría afectado la adecuada recepción y gestión de las postulaciones al 8% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) en O’Higgins y que permiten financiar iniciativas de infraestructura social, estudios y programas de los sectores de inversión pública.

En la cita virtual, pero que no fue dentro de la formalidad de una sesión del CORE por lo tanto sin actas y sin respaldo de lo conversado, se les habría explicado a los consejeros presentes en el Zoom que el sistema informático habría enfrentado una saturación debido al alto número de postulaciones y algunas organizaciones habrían experimentado dificultades al cargar documentos de respaldo por lo que existirían documentos adjuntos dañados o que no se lograban visualizar, lo que suscitó sorpresa y críticas por parte de los CORES dado que se espera que un Gobierno Regional cuente con una infraestructura informática robusta.

“Una vez cerrado el proceso de postulación, se comenzó a evidenciar una problemática por parte de la Unidad Técnica del GORE que se da cuenta de la falla del sistema y que las postulaciones no se lograban ver bien. Fue por esto que nos citan a reunión donde se nos expone la situación y que se les van a pedir a las organizaciones todas las postulaciones por correo electrónico nuevamente”, indicó el CORE Germán Arenas.

Mientras que el consejero Lenin Arroyo apuntó que, “según nos explicaron que con más de 1.400 postulaciones que hubo, se saturó el sistema y que no estaban preparado para ese número de postulantes, lo que nos sorprende porque en un Gobierno Regional existe un departamento informático y estos temas deben estar resguardados con anterioridad. Esto es impresentable”, remarcó.

Es por esto, según indicaron los consejeros, desde el Gobierno Regional se comprometió la implementación de medidas de resguardo, entre ellas comunicarse con las organizaciones afectadas. “Se nos informó del plan de contingencia en que se les envió un correo a todas las agrupaciones que postularon a quienes se les solicitó volver a enviar la documentación que habían subido a esta plataforma y volver a enviarla por correo, por lo que solicitamos como CORES, ser flexibles con los plazos de las postulaciones”, expuso Arenas.

A esto se suma que la semana pasada en el Gobierno Regional habría habido problemas con la intranet que no fue accesible, lo que dificultó la supervisión de los proyectos y la toma de decisiones.

“Justo cuando se estaba aclarando el tema de la fundación ‘Amigos Saludables’ rechazado por Contraloría se cayó la intranet misteriosamente, entonces ningún funcionario tenía acceso a la intranet que es ahí de donde se pueden ver en qué etapa está el proyecto o qué asignación tiene y hasta el día de hoy no han tenido acceso”, remarcó Arroyo. Incluso fuentes al interior del GORE indicaron que al día de hoy no tenían acceso a sus correos institucionales y que en algunos días incluso no habría habido señal de internet en el edificio, por lo que se debió trabajar con los datos móviles de los celulares.

Esta serie de inconvenientes ha desencadenado una creciente preocupación entre las organizaciones beneficiarias, ya que el Fondo del 8% representa recursos fundamentales para sus proyectos, por lo que los CORES esperan que se realice una investigación exhaustiva para determinar las causas de estos problemas técnicos y se tomen las medidas adecuadas.

“TODOS NUESTROS TRÁMITES DEL SERVICIO ESTÁN RESPALDADOS EN PLATAFORMAS EXTERNAS”.

Desde el Gobierno Regional indicaron que, “A fines de julio del presente año, se produjo un incidente informático en el Gobierno Regional, el cual afectó únicamente las fuentes de poder del servidor donde están alojados los discos duros. La integridad de estos discos no está comprometida, por lo tanto, la información de los procesos de la institución está resguardada completamente”.

Añadieron que, “En los últimos días, se han realizado las gestiones necesarias para adquirir un reemplazo de las fuentes de poder dañadas y paralelamente se adquirió un nuevo servidor, con más prestaciones y capacidad”.

Desde la entidad agregaron que actualmente, “nos encontramos levantando todos los servicios necesarios y críticos de la antigua máquina para, en un breve plazo, volver con toda la información disponible en el nuevo servidor”. Pero no se explicó si toda la información está respaldada porque se estaría solicitando a las instituciones “postular nuevamente”.

Según señalaron desde el departamento de Comunicaciones del Gobierno Regional el servidor afectado sería, “un servidor de recursos compartidos locales (archivos compartidos) y un sistema de recursos humanos internos, el cual está en proceso de reposición”.

En cuanto al proceso de postulación de los proyectos del 8% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y que permiten financiar iniciativas de infraestructura social, estudios y programas de los sectores de inversión pública, desde Comunicaciones del GORE aseguraron que “Todos los expedientes de los procesos de postulación a fondos del Gobierno Regional de este año y años anteriores, se encuentran alojados en otro servidor externo que no se vio afectado”.

Asimismo, detallaron que “todos nuestros trámites del servicio, referidos al Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), 8% FNDR Comunitario, Atención Ciudadana, Transparencia, Lobby, están respaldados en plataformas externas”, señalando además que la plataforma oficial del Gobierno Regional, www.goreohiggins.cl tampoco se vio afectada por el incidente informático.

Germán Arenas: “Vamos a solicitar mayores antecedentes de qué fue lo que pasó para que no vuelva a ocurrir y saber si hay responsabilidades”.

Respecto a la situación el consejero Regional Germán Arenas (RD) expuso “esta situación es preocupante e inquietante para las organizaciones comunitarias que esperan el resultado de su proceso de postulación en deporte, cultura, seguridad y medioambiente”.

En esta línea agregó “la situación es lamentable y criticable y como cuerpo colegiado vamos a solicitar mayores antecedentes de qué fue lo que pasó para que esto no vuelva a ocurrir y saber si hay responsabilidades, si se va a mejorar o cambiar el sistema”.

Arenas añadió que, “Para tener más antecedentes, hemos estado solicitando una reunión a la brevedad posible para que nos den cuenta en qué está la situación, porque como autoridades regionales y como parte del Gobierno Regional debiéramos tener mayor claridad de la información para trasmitirlo a las organizaciones para que sepan en qué situación está su proyecto”.

En este contexto, el consejero expuso que “son muchas las agrupaciones que nos preguntan en qué está el proceso o cuánto falta para ser adjudicados o para que finalice la revisión y por eso mismo, estamos solicitando que se realice una comisión para que se nos vaya informando de la situación de los plazos y el proceso”.

Respecto al sistema interno caído de la intranet Arenas comentó que “la información que tenemos es que un servidor presentó problemas y afectaba el funcionamiento de las labores administrativas del Consejo Regional para revisar las agendas, citar a comisiones o actividades. El servidor ya ha vuelto, pero está con funcionamiento inestable”.

Lenin Arroyo: “Me parece impresentable, porque un Gobierno Regional tiene que estar preparado para enfrentar estos problemas”.

Molesto con la situación está en consejero regional Lenin Arroyo quien expuso que, “Me parece impresentable, porque un Gobierno Regional tiene que estar preparado para enfrentar estos problemas sobre todo con las organizaciones sociales y territoriales pues son a ellos que se les ofrece este 8% y para ellos es muy relevante y que requiere mucho trabajo que ha sido desestimado por este Gobierno Regional, no hay preocupación por ellos y colapsan porque el sistema colapsó lo que me parece increíble a estas alturas en que la tecnología está de avanzada ellos no tengan un equipo tanto de los funcionarios que trabajan en informática o de equipamiento tecnológico adecuado para estar preparado para este tipo de situaciones”.

Arroyo añadió que esta situación, “provocó todo un caos hasta hoy, porque la gente nos pregunta por sus proyectos, en qué etapa están, porque están con la incertidumbre si están o no postulando. Hay todo un caos con el tema del 8% que es muy preocupante porque son los fondos que benefician a los más vulnerables y son los que tienen mayor convocatoria”.

“Se nos dijo que se iba a extender el plazo de postulación e iban a tomar todas las medidas de resguardo donde una de ellas era contactarse con las organizaciones, lo que no se ha cumplido”, aseguró.

A esto Arroyo sumó “la semana pasada tuvimos sesiones de comisión y ya había problemas con la internet y nos explicaron que había problemas con los servidores, que Internet no funcionaba, que sólo los teléfonos. Pensé que era algo pasajero, pero el plenario (martes) se transmitió 30 minutos y se cae el sistema justo cuando estábamos tratando O’Higgins Crea, una votación importante que iba a tener mucho debate por el tema de transferencias”.

Es por esto que el CORE fue tajante al declarar que, “tiene que haber una investigación profunda, porque no es tan solo que se cayó el sistema o no podemos rescatar información. Es grave que no tengan respaldo de la información de los proyectos que se presenta y tampoco respecto a la intranet funcionaria porque nadie tiene acceso. Puedo presumir que hubo un sabotaje cuando justamente estamos hablando de transparencia, no se informa a la comunidad como es debido porque al menos se debió haber difundido a los distintos medios de comunicación de lo que ocurre con el 8% y no informaron nada”.

Mauricio Valderrama: “La responsabilidad es de quien establece el concurso”

Respecto al tema del 8%, el consejero (PS) Mauricio Valderrama, sostuvo que, “es una situación que tiene bastante gravedad, creo que es importante que por problemas internos del GORE ya sea un problema informático o que haya ocurrido, no se ingrese las postulaciones de las organizaciones que participaron del proceso”.

Valderrama agregó que, “En aras de la transparencia hay que buscar los organismos necesarios para que todos puedan tener la información y poder entregar los documentos como corresponde. Ahí las responsabilidades no están en las organizaciones, la responsabilidad es de quien establece el concurso; por lo tanto, siento que hay que dar las facilidades para que se resuelva de la mejor manera y no afecte a las organizaciones sociales que postularon”.

El consejero añadió que, “Hay que ver la manera de corregirlo, de informar a la comunidad de esta situación y como se establece, porque los plazos de ejecución de este fondo hasta lo que tengo entendido comenzaban a correr el 1 de agosto y debieran saberse ya los resultados”.

Respecto al otro tema, Valderrama indicó que, “he sabido que ha habido algunos problemas al interior del Gobierno Regional con internet, pero desconozco los detalles, sí sé que no hemos podido ingresas a nuestras fuentes de correo electrónico institucionales, pero no es tan grave porque cada teléfono tiene internet”, culminó.