Priscila Tapia González, mantenedora eléctrica: “Me encanta ser minera”

Priscila Tapia González, mantenedora eléctrica en la mina Diablo Regimiento, llegó hace 16 años a la División El Teniente y ya cumplió 13 como trabajadora de Codelco. Con la misma pasión que revisa equipos LHD 517, 621 y los martillos, resume su vida laboral en el interior de la mina. “Me encanta ser minera, me gusta tanto que no me veo en otro lado, solo acá”, asegura con certeza.

¿Cómo has visto que se ha transformado la minería los últimos 10 años?

Desde que llegué hasta ahora la forma de operar se ha tecnologizado. También hay cambios para nosotras: Hay más instalaciones para la mujer, más elementos de protección personal (EPP), existe un enfoque más diverso, una situación muy distinta a cuando llegué. En esa época no había nada.

¿Cómo ha sido el proceso de inclusión en el equipo de trabajo?

Nunca he tenido problemas al trabajar con hombres porque estudié con ellos, así es que no ha sido tema. No sé si para otras mujeres que se desempeñaban en otros lugares sea tema, pero nunca he tenido un drama.

¿Qué sientes al ver que se han incorporado más mujeres?

Es una oportunidad. Trabajar en la minería no es fácil y para una mujer es más rudo, pero si se tiene la disposición siempre se podrá desarrollar una carrera exitosa. Para uno que ya tiene experiencia en este rubro es satisfactorio que la empresa incorpore más mujeres.

¿Estás orgullosa de tu trayectoria?

Para mí es gratificante ser una mantenedora eléctrica. Me gusta el trabajo y el ambiente laboral es bueno. He aprendido diferentes cosas y me motiva hacer bien la pega. Estar en distintos lugares como el taller eléctrico, distribución, martillo, ventilación, distribución de baja tensión y chancado, me ha servido mucho para crecer en conocimientos y experiencias.

¿Qué le ha entregado El Teniente a tu vida?

Me ha dado las herramientas para desempeñarme profesionalmente y apoyar a mi familia. Soy técnica electrónica titulada en la Universidad Federico Santa María, pero la parte eléctrica está ligada ampliamente a la electrónica, así es que ahora que estoy viendo palas automine (palas para funcionamiento autónomo) me he enfocado más en esa parte y me ha ayudado a desarrollarme. Además, me siento orgullosa de aportar al país, de ayudar a las personas, de que mi trabajo sirva para generar recursos para que el Estado los utilice en beneficio de los chilenos y chilenas más necesitados.