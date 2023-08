Recuperación de la matrícula en Educación Superior post pandemia

Esta semana, dos comunidades del sector oriente de Rancagua inauguraron sus nuevos espacios para el desarrollo del deporte y la vida sana. Se trata del mejoramiento de la multicancha de Villa Alto Los Nogales, y la nueva losa de juegos en Villa Horizonte.

Ambos proyectos, financiados a través del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) del Gobierno Regional, fueron apoyados y desarrollados por la Municipalidad de Rancagua, en un compromiso del alcalde Juan Ramón Godoy y el Concejo Municipal de recuperar y generar más espacios para la práctica del deporte y el encuentro de las comunidades.

Nueva multicancha en Villa Alto Los Nogales

En detalle, el martes 8 de agosto se llevó a cabo la inauguración del mejoramiento de la multicancha de Villa Alto Los Nogales, iniciativa que consideró la reparación y demarcación de canchas de voleibol, baby fútbol y básquetbol; instalación de multiarcos, luminarias led y cierre perimetral.

Tras la inauguración, el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, destacó “la recuperación de este espacio público, porque la comunidad durante mucho tiempo nos estaba pidiendo que estuviera refaccionada, arreglada con cierre perimetral”, agregando que “esto nos permite recuperar un espacio con luminarias, pero sobre todo con deporte, con vida sana y salud mental, desde los niños hasta los adultos mayores”.

Además, felicitó a las dirigentas de la junta de vecinos “que están todo el día trabajando por sus vecinos y también, por supuesto, mejorando la calidad de vida con su compromiso y esfuerzo”.

Por su parte, el gobernador regional Pablo Silva, señaló que “estamos contentos de poder aportar los recursos para este tipo de inversiones, que se hagan en sectores como es el sector oriente de Rancagua que tanto necesita de estos espacios. Así que felicidades al alcalde, a la junta de vecinos, que ha hecho un buen trabajo, y vamos a estar dispuestos a seguir colaborando en el crecimiento de Rancagua y de la región”.

En tanto, la consejera regional Jacqueline Jorquera, indicó que “cuando hablamos del Gobierno Regional hablamos de inversión, pero no de cualquier inversión. Estamos hablando de aquellos proyectos que mejoran la calidad de vida de los vecinos y vecinas”, agregando que “el alcalde Juan Ramón Godoy se ha esmerado, junto al Concejo Municipal, en presentar proyectos que mejoren la vida de barrio, que la gente se conozca, donde tenga un espacio digno donde hacer deporte (…) como consejera regional y presidenta de la Comisión Social y de Seguridad Pública, seguiremos apoyando a estos proyectos que sin lugar a dudas mejoran la calidad de vida de los vecinos y vecinas”.

Asimismo, la secretaria de la Junta de Vecinos Alto Los Nogales, Jovana Vega, manifestó estar muy contenta “porque es un espacio que hemos esperado durante bastante tiempo para nuestros niños y niñas, nuestros vecinos que vengan a hacer deporte” y agradeció al alcalde Godoy “por el apoyo que nos ha prestado, gracias por habernos cumplido este sueño y este anhelo que tanto esperábamos”.

Villa Horizonte cuenta con nueva losa de juegos

En tanto, el pasado miércoles 9 de agosto fue el turno de la Villa Horizonte, quienes inauguraron la construcción de su nueva losa de juegos, espacio óptimo para la recreación, el deporte y la vida de barrio.

En la instancia, el alcalde Juan Ramón Godoy señaló que “aquí hay harta historia, hay familias que desde la Villa Cordillera tuvieron que venir hacia acá con sus soluciones habitacionales después del terremoto. Acá hay comunidad. Se construyó comunidad con dirigentas que además se la jugaron con esfuerzo, compromiso por tener estos barrios”

“Recuperar espacios públicos significa más seguridad, hoy día con esta multicancha más deporte y vida sana, y por supuesto el acceso que van a tener desde nuestros niños hasta nuestros adultos mayores acá en la Villa Horizonte. Felicitar a Miriam, nos costó, pero lo sacamos y por supuesto a todos los vecinos y vecinas de la Villa Horizonte”, agregó el alcalde Godoy.

Finalmente, la presidenta de la Junta de Vecinos de Villa Horizonte, Miriam Villarroel, expresó estar “muy emocionada, porque me siento tan respaldada por el alcalde, por todo el apoyo que he tenido, porque si no, no se hubiera concretado todo lo que pasamos aquí para poder lograr lo que tenemos ahora. Vamos a seguir trabajando y seguir apoyándonos, y vamos a lograr muchas cosas más”.

En esta importante instancia para Villa Horizonte estuvieron también presentes el consejero regional Lenin Arroyo; y los concejales Valentina Cáceres y Patricio Henríquez.