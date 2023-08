Noticiero El Rancagüino TV – semana del 5 al 11 de Agosto

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Te apetecerá hoy vivir las pequeñas locuras de los más pequeños de la casa, revivir los viejos tiempos, cuando todas tus preocupaciones estaban relacionadas con pasarlo lo mejor posible fuera de casa, con los amigos.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Tienes que organizarte mejor para ver a todos tus amigos que llevan esperando semanas para quedar contigo. Conviene que tomes la costumbre de apuntar en una agenda todo lo que tienes que hacer y asignarle un día concreto.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Llevas una temporada de tranquilidad emocional que te ha proporcionado la confianza de los que tienes alrededor. Sin embargo hoy tienes que volver a luchar contra ese yo respondón y quejica que te atormenta en los mejores momentos.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Es muy posible que entres en un periodo de nostalgia, donde el pasado cobra una especial relevancia; sin embargo, dentro de pocos días verás como tu espíritu se revitaliza, aparece el ánimo y el optimismo, dada la cercanía de las vacaciones.

LEO (23 julio-22 agosto).

Es posible que hayas sido demasiado optimista con las cuestiones de dinero y al final te darás cuenta de que necesitas algunos ajustes, aunque estés planeando viajes o vacaciones. Como signo de la dualidad, tendrás muchos proyectos, pero solo algunos serán factibles.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Hoy no te sonríen las estrellas. Venus no tiene fuerza protectora y tú, acostumbrado a que te solucionen las cosas tendrás que enfrentarte a las adversidades para entender qué es lo que pasa. No trates de evitar tus problemas y afronta tu suerte.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Deberías evitar la arrogancia, una actitud que te perjudica en el trabajo, pero sobre todo en la convivencia diaria con tu pareja. Aunque creas llevar la razón, no la impongas, hazlo ver a los demás de forma más inteligente.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Pasarás un fin de semana bastante entretenido y feliz, siempre que muestres verdadero interés por acudir a alguna reunión con tu familia política o los amigos de tu pareja. Nunca se sabe dónde aparecerá el momento ideal.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Las noticias sobre la salud de personas que tienes próximas no son alentadoras, pero tienes que poner al mal tiempo buena cara y aportar un punto de optimismo, siempre importante para una mejor recuperación. El Sol aporta fuerza a tu signo.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Los Capricornio entrarán en una buena racha en el terreno profesional y creativo. Situación favorable a actividades que tienen que ver con la inspiración, pero también con las inversiones, si ese es el terreno profesional en el que se desenvuelven.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Te convendrá en estos días mostrarte más cercano y colaborador a los asuntos de la pareja, de lo contrario las cosas pueden torcerse para ti y pasar a ocupar el último puesto de la fila en la lista de prioridades de tu pareja. Venus te ayudará en el empeño ahora, no lo dejes pasar.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Facilidades para la comunicación con tu pareja. Vas a disfrutar de un momento ideal para charlar largo y tendido sobre todos los temas que os preocupan. No te precipites a la hora de juzgar a los amigos de tus amigos, si lo haces puedes crear un conflicto entre vosotros.