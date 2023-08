El punto sirve, pero era mejor sumar de a tres

Un punto con un gusto amargo. Si bien es cierto, O’Higgins, recién igualó el partido en los 80’, el cuadro rancagüino perfectamente se pudo quedar con la victoria sobre Deportes Copiapó, merced a una combatividad que tuvo en el segundo lapso, apuntó su entrenador Juan Manuel Azconzábal.

En este partido, y como es ya costumbre durante esta temporada jugando en Rancagua, el primer tiempo no fue bueno. De lado y lado, hay que aclarar. Recién sobre los 40 minutos de juego el elenco celeste se arrimó con peligro sobre el arco de Nelson Espinoza.

Un tiro de Fabián Hormazábal y un cabezazo de Moisés González encontraron la resistencia el ex rancagüino quién, a la postre, fue la figura del encuentro.

En el complemento, sumado al ingreso de Bryan Rabello, O’Higgins encontró otro aire que le permitió ir al frente y vulnerar la línea de cinco defensores que estableció el cuadro de Ivo Basay.

Fue así como, el ex Sevilla, pudo anotar con un tiro cruzado, pero Espinoza lo evitó volando hacia su derecha. Luego, con ya más empuje, apareció una pelota al área que intentó conectar de cabeza Pedro Pablo Hernández. El Tucu fue derribado por John Santander y el juez Juan Lara -de regular cometido- sancionó el penal.

Minuto 80 en el reloj y Brian Blando puso el parcial 1-1. Con 10’ por delante más el agregado, había tiempo para ganarlo. Y el local estuvo cerca, en el primer minuto extra. Arnaldo Castillo marcó -con un golpe de cabeza- el 2-1, pero en una milimétrica determinación del VAR el gol fue anulado.

Y así se terminó el encuentro, con el equipo que se retiró entre aplausos, pero que pese al esfuerzo no logró romper esa mala racha de local. Ya son casi 200 días sin festejar en Rancagua.

Ahora viene Copa Chile, este martes como dueño de casa frente al actual campeón, Magallanes, y el sábado de visita en San Bernardo. Será la final de la zona centro sur, certamen donde el sueño de hacer historia sigue allí, más vivo que nunca.

UN EQUIPO COMBATIVO

“Se jugó como una final y de acá a que termine el torneo vamos a afrontar situaciones similares”, apuntó Azconzábal en el post partido.

Junto con ello, recalcó que “en el primer tiempo el adversario nos cerró los espacios, tuvimos muchas opciones de finalizar de manera correcta por las bandas y hubo imprecisiones”.

Así también, recalcó que “estuvimos a la altura de las circunstancias, hubo un gran desempeño del arquero y hasta el último minuto estuvimos en esa búsqueda, corriendo los riesgos que pueden pasar, porque al final Nacho (González) termina respondiendo”.

Ahora bien, apuntó que “quizás nos faltó la contundencia que tuvimos en el segundo tiempo contra la Universidad (de Chile)”.

De paso, Azconzábal, dijo que “el equipo está vivo, es combativo, busca con diferentes alternativas. Hoy fue sólido y nos faltó la contundencia”.

Sobre eso, sostuvo que dicha combatividad “es una faceta que debe estar, uno no la descarta, pero sí debe estar. El hecho de atacar bien, de defender bien, son todas facetas. Resumí la combatividad porque el equipo en 101 minutos estuvo en busca del arco rival, quizás puede conformar o no a la vista, pero las situaciones se crearon”.

Finalmente, respecto al desempeño de los jueces y del VAR, cerró que “nosotros deberíamos despajarnos de todas las suspicacias que genera la tecnología. Debemos confiar”.

¿El perdón de Ivo?

Basay, cuando se fue de O’Higgins, lo hizo mal. En aquel 2011 dejó al equipo para ir a dirigir a Colo-Colo. Y la gente, claro está, se lo recuerda cada vez que puede.

En estos 12 años, el DT nunca se había se había referido públicamente a aquel capítulo de su carrera como entrenador.

Al término de la conferencia del sábado, comentó que “no es excusa, pero cuando yo me fui de O’Higgins estaba en otra etapa, quizás por la edad me fui, pero siento el mismo cariño independiente de que la gente me pueda gritar, pero acá lo pasé muy bien y tuvimos un desarrollo futbolístico importante. Llegamos a una semifinal, con un gran equipo y una gran institución”.

Para cerrar este comentario, dijo que “las mejores vibras para que puedan salir (de la parte baja), eso no más”.

Ficha del partido

O’Higgins (1): Ignacio González; Antonio Díaz, Diego González, Fabián Hormazábal (89′ Camilo Moya), Juan Fuentes, Moisés González (74′, Francisco Arancibia), Cristóbal Castillo, Martín Maturana (46′, Bryan Rabello), Pedro Pablo Hernández, Brian Blando (89,’ Esteban Moreira), Facundo Castro (74′, Arnaldo Castillo). DT: Juan Manuel Azconzábal.

Deportes Copiapó (1): Nelson Espinoza; Agustín Ortiz, Diego García, Nicolás Vargas, Yerco Oyanedel, Iván Rozas, Jorge Luna, Juan Jaime, Felipe Reynero, Isaac Díaz (89′, Luca Pontigo), Maximiliano Quinteros (65′, John Valladares). DT: Ivo Basay.

Árbitros: Juan Lara, Manuel Marín, Sebastián Pérez, Mathías Riquelme.

VAR: Víctor Abarzúa, Eric Pizarro.

Amonestados: Valladares (COP).

Goles: 0-1, 45’+3′, Jaime; 1-1, 80′, Blando (P).

Estadio: El Teniente, Rancagua.

Público: 5.541 espectadores.