Entrega de “FONDEPROC 2023” a proyecto de emprendedores

Si crees que los rancagüinos y rancagüinas no tenemos memoria, es porque nunca te empapaste con la gloria e historia de esta ciudad. Si pensaste que con blanda y humilde voz post partido frente a Copiapó, convencerías a quienes les faltaste el respeto, sigues enrredado en un curriculum pretérito que llenó tus bolsillos en México y Francia.



No te hagas el “guapo” que no eres, ni el dulce que pareces con más canas, pues, ahora defendiendo la estantería del colista, te das cuenta que la vida tiene círculos viciosos y virtuosos, donde las palabras encierran las libertades de un indolente.



Eres y serás un entrenador del montón, que se jacta de condiciones inexistentes pero que elevas con frases duras y “sinceras”, de acuerdo a la escala de valores que te caracteriza.>

Cuando decidiste dejar O’Higgins, hace ya más de una década, vestido con impuloto chaleco lacoste negro, fuiste capaz de humillar a una región, con la sola intención de ganarte un espacio entre los hinchas del “popularsss”.



Lo tuyo no tiene que ver con convicciones. Lo tuyo es egolotría pura y trasnochada. Eres un invento de la era Nassur (ex presidente del fútbol chileno), allá cuando el juego y los marcadores finales, se decidían bajo el insomnio del wisky y las horas tardías del desenfreno.>

Ivo, hoy vales “tres pilitas de guano” y ya no intimidas a nadie. El otrora “choro” del camarín, hoy no es más que un ex jugador apacible desteñido, que solo consigue clubes en extinción sin proyectos concretos ni metas en altura definidas.



No creo en tus disculpas del sábado y tampoco las acepto en las condiciones entregadas, porque tuviste tiempo venerado para hacerlas y con la expectación mediática que te acomoda. ¡Chile cambió!, dijo un púber político despeinado hoy fuera del gobierno.



Éxito y no vuelvas más, salvo que te falte diversión un domingo en la tarde.

¿O’Higgins?, sí hay que batallar, no será fácil, pero nos vamos a salvar.

