HORÓSCOPO DEL LUNES 14 DE AGOSTO.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Te vendría muy algo de actividad física, pero puedes notar ciertas indisposiciones al realizarla. Ahora que tienes más tiempo libre, puedes comprobar si tu organismo está algo oxidado y necesitas ir poco a poco en la intensidad del esfuerzo.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Un día muy movido, en el que, no obstante, va a ser difícil que hagas algo provechoso, sobre todo si estás de vacaciones, pero ese es el asunto: diversión a tope y pocas responsabilidades.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

En lo profesional, las opciones se abren a terrenos de gran mejora gracias a que tu signo está favorecido por el influjo de Mercurio. No sufras por tu economía ya que tienes la suerte de frente.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Las personas de tu entorno te arroparán como nunca hoy si vives ese típico bajón anímico en el que se suman diversos malestares sin que ninguno de ellos sea el definitivo. Un día para olvidar cuanto antes, mañana será mucho mejor.

LEO (23 julio-22 agosto).

Se abren nuevas perspectivas en tu entorno. Lánzate en todo lo que puedas, apuesta por tus propios intereses y capacidades y lograrás buenos réditos. Céntrate en ti mismo también respecto al cuidado de la salud.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Vivirás una jornada verdaderamente interesante e incluso crucial en tu faceta profesional o laboral, hasta el punto de que puede marcar tu rumbo para esta temporada vacacional. Tendrás que aprovechar bien tus oportunidades.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Debes ocuparte de los que tienes alrededor. Ellos te necesitan y te echan de menos, así que olvídate del trabajo y piensa en el placer. Los números pares pueden ser decisivos a la hora de hacer una elección. Tu casa necesita de algunas reparaciones.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Algo pasará en tu entorno que te hará recapacitar sobre el tema de la espiritualidad e incluso la religiosidad, temas que hasta ahora habías vivido con normalidad e incluso cierta lejanía. Mal día para las cuestiones más prosaicas.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

No tienes necesidad de conformarte ni de adaptarte a los demás. Al contrario, marcarás la pauta a seguir y los otros acatarán tus designios. Mantén con firmeza tus criterios y no te dejes influenciar por el resto. Tienes la razón y acabarás demostrándolo.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Pese a que no acabes de tenerlas todas contigo, tendrás que confiar en las personas que te rodean en el trabajo, pues sin su apoyo tu propio progreso se pondrá en peligro. Por lo demás, tu salud será buena y gozarás del total entendimiento de tu familia.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

La costumbre de tener a alguien cerca va a dificultar tu soledad en estos días. Tendrás facilidades para entretenerte y para no caer en la desidia, pero, aún así, sentirás su falta. Por un día agradecerás el trabajo y la cantidad de ocupaciones que diariamente te fastidian.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Aunque no tengas muchas ganas de aventuras, te saldrán muchas oportunidades en estos días, por lo que disfrutarás de excitantes jornadas si no tienes pareja, claro. Si este no es tu caso, todo se complicará si cedes a la tentación.