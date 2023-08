Tras un nuevo aniversario solo decir gracias.

Según Chileautos, los precios de los vehículos usados han caído en un 13% comparando junio 2023 con el mismo período en 2022. En tanto, otras cifras indican que los valores han bajado en un 10% en lo que va de este año respecto a 2022. Esto implica que, el boom por la compra de autos usados está en bajada, y, por ende, hoy puede ser una buena oportunidad para invertir en este tipo de vehículos puesto que son una opción mucho más económica que los 0 kilómetros.

Para que la compra de un vehículo usado sea una experiencia gratificante y no se convierta en una pesadilla, es muy importante comprar el vehículo de manera informada.

Y, cuando hablamos de “informada” no sólo nos referimos a investigar que el precio ofrecido, es el que dictamina el mercado según el modelo o estar al tanto de las características del auto y sus funcionalidades, sino que nos referimos a estar informado del historial actualizado del auto que estás a punto de comprar. “Hoy nadie debería comprar un auto usado sin antes tener un informe de su historial, sin saber cuántos dueños tuvo, si tuvo problemas en su historial de revisiones técnicas, si tiene encargo por robo, multas impagas, deudas de TAG, entre otros datos que son vitales para que la compra no se convierta en un dolor de cabeza. Comprar a ciegas puede generar no sólo grandes problemas económicos, sino que también emocionales e incluso legales”, explica Rodolfo Cuevas, Gerente General de ICAR, empresa chilena de soluciones digitales.

Pensando en simplificar trámites y con el propósito de impactar positivamente en la calidad de vida de las personas y en sus bolsillos, ICAR ofrece un sistema para acceder a toda la información que necesitas sobre el auto que quieres comprar, 100% online y desde cualquier dispositivo. “Se trata de una solución pensada para quienes compran autos usados. Mediante ella, se entrega el Informe vehicular en formato digital, que incluye certificado de anotaciones vigentes, historial vehicular, infracciones, deudas de tag, quienes fueron los anteriores dueños del vehículo, si tiene encargo por robo, multas en el juzgado local, si está en remate, en prenda y otros datos vitales que permiten una compra informada”. (Fuente: Presslatam)