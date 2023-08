MOP y Serviu reanudan conversaciones por construcción de Capilla Gaudí.

La gota es una enfermedad que se conoce desde hace siglos. En otras épocas donde comer carne y otros alimentos no estaba al alcance de todo el mundo, la gota la padecían personas de clases altas y la realeza. A la gota se la llamaba «la enfermedad de los reyes», ya que monarcas como Carlos I, Felipe II o Enrique VIII la padecieron.

Las últimas investigaciones han demostrado que se trata de un trastorno en el que participa el sistema inmunológico y en el que hay un importante componente hereditario. Además, después de mucho tiempo, han aparecido nuevos fármacos que disminuyen en gran medida uno de los problemas fundamentales de esta enfermedad que es la alta tasa de ácido úrico en la sangre.

El ácido úrico elevado circulando en la sangre (hiperuricemia) ocasiona la formación de cristales de ácido úrico en forma de agujas que si se depositan en las articulaciones provocan ataques de gota.

GENTE MAYOR QUE VIVIÓ DE MANERA OPULENTA.

Según indica el galeno inglés Thomas Sydenham (1624-1689), el primero en describir esta enfermedad, en su disertación sobre la gota, «Tractatus de podagra e hypodre»: “la gota ataca en la mayoría de los casos a aquella gente mayor, que en tiempos anteriores vivió de manera opulenta, con comidas abundantes acompañadas de vino y otros licores y que luego se volvieron más perezosos, dejaron de un lado el ejercicio físico al que estaban acostumbrados en su juventud…”.

Para Pedro Barceló, jefe del Servicio de Reumatismo del Hospital Universitario Vall d´Hebron, de Barcelona, “la gota no es una enfermedad de ricos. Esa fue una teoría que se utilizó en épocas pasadas para diferenciarla de otras enfermedades reumáticas. Syndenham lo que hizo fue apartar la gota y definirla como una enfermedad especifica dentro de las artritis que producen ciertas enfermedades reumáticas. Pero en aquella época sí había realmente una gran diferencia de alimentación entre las distintas clases sociales. Ese fue el motivo de que se la identificara con la ingesta de ciertos alimentos”.

“Se llama gota porque esta enfermedad, que se viene describiendo desde muy antiguo, se identificaba con la teoría de los humores acuosos que era una de las tesis clásicas de la medicina. Lo imaginaban como si cayera una gota de ciertos humores acuosos malignos en determinadas articulaciones, sobre todo en la primera articulación metatarsofalángica de ambos pies, y por eso se producía la inflamación”, aclara el doctor.

Este padecimiento conocido desde hace siglos tiene unas manifestaciones ya sobradamente diagnosticadas por la medicina. Como explica Barceló, “la gota es extraordinariamente clásica y su diagnóstico casi clínico porque las primeras manifestaciones son ataques de monoartritis, es decir, artritis en una articulación, principalmente en las articulaciones de los pies y esencialmente en el dedo gordo de alguno de los dos”.

“CUANDO EL GALLO CANTA”.

El ataque de gota aguda suele ser de comienzo súbito. “Son artritis que progresan muy rápidamente y, en pocas horas, aparece una inflamación importante en la articulación con enrojecimiento y mucho dolor y con una característica muy importante, que existe una hipersensibilidad cutánea. Por eso, cuando se describió por primera vez, se decía que la gota se producía cuando el gallo canta, es decir de madrugada; el paciente tenía mucho dolor y no toleraba ni el peso de las sábanas sobre la articulación afectada, hasta el punto que, incluso, caminar por la habitación le molestaba”, dice el médico español.

A pesar de ser dolores intensos, éstos no son constantes sino que desaparecen completamente a los pocos días. “La enfermedad tiene una característica esencial, sobre todo al principio, y es que hagas o no hagas nada se resuelve solo y queda la articulación indemne”.

Sin embargo, como subraya Barceló, “esto es una de las grandes ventajas de la gota, pero también es una de las grandes desventajas, porque como es una situación que dura tres, cuatro días o una semana, dependiendo si se hace tratamiento o no, la articulación vuelve a ser absolutamente normal hasta el siguiente ataque. Mucha gente no le da importancia y piensa que no tiene consecuencias”.

“Este es un tremendo fallo y lo que se debe hacer es que, en cuanto que aparece el primer ataque de gota, hay que realizar un tratamiento, vigilar las tasas de ácido úrico, la alimentación, sobre todo la ingesta alcohólica, y utilizar algún medicamento si la tasa de ácido úrico en la sangre está alto”.

La dieta alimenticia tiene una importancia fundamental en la enfermedad, pero también existen otros componentes. “Se sabe, desde hace mucho tiempo, que en la enfermedad de la gota existen unos antecedentes familiares evidentes, por lo que seguramente existe una predisposición genética, aunque aun hoy en día los hábitos alimentarios comunes en una misma familia o en una misma región también pueden desempeñar un papel muy importante”, apunta el doctor Barceló.

E indica que “la gota es la causa más frecuente de monoartritis de los jóvenes, de entre los 18 y 45 años, y muy poco frecuente en la pubertad. Es más prevalente en el hombre que en la mujer, y más en el anciano que en el hombre joven”.

PURINAS Y ALCOHOL.

La causa es la ingesta excesiva de alimentos ricos en purinas que en el proceso metabólico se transforman en ácido úrico. Las purinas son elementos orgánicos que se encuentran en las carnes rojas y caza, vísceras, embutidos del cerdo y algunos vegetales como el apio, berro, espárragos, guisantes, judías verdes y blancas, lentejas, rábanos, coliflor o espinacas.

“Una de las causas más frecuentes de la gota puede venir por un aumento del metabolismo de las purinas, proteínas cuya degradación en el organismo produce ácido úrico, o por un defecto en la expresión renal de ácido úrico” explica el médico.

Añade que “el ácido úrico representa las cenizas del catabolismo (parte del metabolismo que consiste en la transformación de biomoléculas complejas en moléculas sencillas) de las purinas, que son cierto tipo de proteínas. Estas cenizas, el ácido úrico, se eliminan en el 99 por ciento por el riñón y el resto por las heces. Si una persona tiene un defecto renal queda retenido el ácido úrico en el organismo”.

El consumo de alcohol es uno de los responsables que más inciden en la aparición de esta enfermedad. Para Barceló, “básicamente, lo más importante es la ingesta alcohólica y, sobre todo, la ingesta de cerveza porque aumenta en la sangre la uricemia más que otras bebidas alcohólicas, por su alto contenido en guanosina, un tipo de aminoácido. Si por un problema renal no se elimina la ingesta de letanol, que es la parte toxica de la ingesta alcohólica, hace que se bloquee la expresión renal de ácido úrico, éste aumenta en sangre y puede aparecer un ataque de gota”.

Para prevenir el ataque de gota, según el doctor Pedro Barceló, “hay que realizar una serie de actuaciones multifactoriales. Una de las esenciales es el control de la tasa de uricemia (tasa de ácido úrico contenido en la sangre) y vigilar los hábitos alimenticios”.

Por Isabel Martínez Pita.