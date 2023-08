Ya hay fecha confirmada para el Campeonato Nacional de Rodeo 2024

Carabineros de Rancagua recibió la tarde de este miércoles una denuncia de la desaparición de un menor haitiano de 9 años de edad desde la salida del colegio San Nicolás de Bari, ya que la persona que es su tío y, que lo retira todos los días no lo encontró a la salida. Imágenes de cámaras de los alrededores muestran que el menor sale solo, así como su tío al no ubicarlo da cuenta al colegio de la desaparición, esto a eso de las 13:40 de la tarde de este jueves. La cámara de una sede social del sector muestra que el niño sale del recinto solo, pero rodeado de un grupo de niños, no quedando claro con quien se va, investigación que ya está en poder de carabineros de Rancagua. Se realizó la denuncia respectiva por presunta desgracia. Se pide que cualquier información llamar a Carabineros o a la PDI.