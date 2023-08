Día de la Solidaridad: A trabajar unidos por los más vulnerables.

En un giro sorprendente, la Fundación Amigos Saludables (FUNDASA) ha anunciado su decisión de retirarse del proyecto de Ayudas Técnicas que había presentado al Gobierno Regional. A través de una carta firmada por su presidente, Mario Cruz Morales, la entidad comunicó su desistimiento, citando los recientes episodios de acoso, maltrato e injurias sufridos por sus miembros como motivo principal.

De este modo, el viernes 11 de agosto la entidad informó al Gobierno Regional que desistía de seguir adelante con el proyecto de Ayudas Técnicas que había sido presentado a la entidad pública en busca de recursos por la vía del 8% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

“Nuestra Fundación Amigos Saludable, presentó para financiamiento del Gobierno Regional de O’Higgins, un proyecto de ayudas técnicas para la inclusión el cual se desarrollaría durante 1 año y serían beneficiarios cerca de 2.000 familias. Sin embargo, dado a los acontecimientos que han ocurrido en las últimas semanas sobre acoso, maltratos, hostigamiento, injurias, calumnias, que han recibido integrantes de nuestra fundación, se ha tomado la decisión de no seguir adelante con el proyecto en cuestión”, indicaba el documento.

“Lamentamos profundamente que por sesgos y egos políticos se vayan abajo estas tremendas iniciativas que van en ayuda de las minorías que son invisibles a la sociedad y al Estado”, agregaba el texto que finaliza diciendo “jamás imaginamos que pasaríamos por estas humillaciones, falta de respeto y descalificaciones. Sin embargo, estamos convencidos que nuestro proyecto lo desarrollaremos en un futuro cercano”.

La noticia la dio a conocer este jueves la Administradora Regional del Gobierno Regional de O’Higgins, Natalia Sánchez quien fue citada a Comisión Régimen Interno Consejo Regional (CORE) de O’Higgins solicitada por los Consejeros Regionales a raíz del bullado caso del rechazo de Contraloría a la Fundación Amigos Saludables y su proyecto presentado.

De esta forma, la sesión liderada por el Consejero Regional Eugenio Bauer, se expuso un resumen de los proyectos de asignación directa (2022-2023) y el punto más esperado por los presentes, observaciones de Contraloría al proyecto “Accesibilidad y Ayudas Técnicas para la inclusión social de la Región de O’Higgins” de fundación Amigos Saludables.

“NO HAY NINGUNA OBSERVACIÓN QUE CUESTIONE EL PROYECTO”

Recordemos que este proyecto de la Fundación Amigos Saludables de Palmilla es uno de los 29 convenios entre reparticiones públicas y fundaciones, que estaban siendo revisados por la Contraloría General de la República que fueron declarados ilegales por no cumplir con los estándares requeridos por el órgano contralor quien los calificó como “representado”, lo que significaba que requiere una revisión detallada para ser aprobado.

Con este convenio, $398. 616.808 iban a ser destinados a la Fundación Amigos Saludables desde el GORE, a quien “hasta ahora no se ha traspasado ningún peso a esta fundación” indicó hace algunos días el gobernador regional, Pablo Silva Amaya, quien además afirmaba estar dispuestos a cumplir con las observaciones realizadas por Contraloría.

En la cita, la Administradora Regional del Gobierno Regional de O’Higgins, Natalia Sánchez detalló que “las 18 observaciones que hizo Contraloría tienen que ver con la estructura de lo que contiene el convenio en cuestión. En esta comisión de régimen interno expuse a cabalidad todas las observaciones y cómo éstas debieran ser resueltas a través de un acto administrativo, porque son observaciones de forma, no de fondo, no hay ninguna observación que cuestione el proyecto, no hay ninguna observación que cuestione la fundación que está detrás”.

En este escenario Sánchez indicó que “El viernes pasado, a través de la oficina de partes ingresan una carta desistiendo. Lamentamos la situación, porque nos interesa mucho el objetivo que iba a cumplir el proyecto, porque si una institución del Estado tiene una capacidad entregarte 300 a 500 ayudas técnicas al año, a un proyecto que nos permite duplicar o triplicar esa esa oferta, es algo que sentimos que era un salto cualitativo y cuantitativo a la vez. Un proyecto que no sólo buscaba la entrega de ayudas técnicas personas con discapacidad; sino que también tener una especie de servicio técnico de ayudas técnicas que permitirá reparar estos elementos para que otras personas los pudieran usar y estaba considerado que gente privada de libertad hiciera ese servicio, que pudiera tener algún grado de certificación y que pudieran desarrollar un oficio permitiendo un círculo virtuoso en lo que era entrega de ayudas técnicas y reparación”.

La administradora regional fue categórica al indicar que “el proyecto presentado no tiene nada que ver con un tema partidario en absoluto. Es un proyecto de ayudas técnicas que lo único que buscaba era poder llegar a una población que hoy día no está siendo atendida producto de distintas dificultades que ha habido por la institución que está a cargo de la gerente en condición de discapacidad”.

Esta decisión dejó perplejos a los Consejeros Regionales, quienes expresaron diversas opiniones sobre el retiro del proyecto. Algunos destacaron la necesidad de una mayor transparencia en la asignación de fondos públicos, mientras que otros lamentaron la oportunidad perdida para brindar ayuda a las personas en necesidad.

A pesar de este revés, algunos consejeros abogan por avanzar en iniciativas similares en el futuro, asegurando que la necesidad de ayudas técnicas para las personas con discapacidad sigue siendo apremiante en la región. La controversia ha puesto de relieve la importancia de una supervisión adecuada en la asignación de fondos y la necesidad de abordar las deficiencias en la atención a las minorías vulnerables.

Consejero (RN) Lenin Arroyo:

“Hay un manto de duda al respecto a este proyecto”

Uno de ellos fue el Consejero Regional Lenin Arroyo quien dijo “Para nada conforme. Aquí hay muchas dudas, ¿es por ejemplo cuál es el criterio que se utiliza para estas asignaciones directas?, ¿son a dedo por parte del gobernador?,¿existe una comisión de evaluación?

El Consejero Regional sumó “Una gran decepción, esperaba de que aquí estuviera la gente de Amigos Saludables, porque para mí es una fundación fantasma. No conocemos a su presidente, nunca lo hemos visto, nadie ha venido a dar una explicación de cómo entregar este proyecto, o por qué lo entregaron, una serie de consultas que no alcanzaron a ser respondidas respecto a quién está en esta fundación que tiene vinculación con el Comité Paralímpico de Chile, que ya recibió cerca de dos o tres transferencias de dinero, una de ellas muy importante como $161 millones. No dudo de lo que hace el comité Paraolímpico, pero por qué estos $400 millones no siguieron ese camino y se tenía que hacer a través de una fundación que no conocemos. No sabemos quién hizo el estudio de las necesidades que hay en la región del tema de los discapacitados”.

Respecto a la fundación en cuestión Arroyo añadió diciendo “Es una fundación que según su vigencia tiene 3 años, no tenemos idea si presentaron algún proyecto anteriormente, todas esas consultas se realizaron, pero por tiempo no se pudieron responder. No sabemos qué actividades realizan y si tenían la expertiz para realizar este tipo de labor que era adquirir catres clínicos, sillas de ruedas, ¿tenía los presupuestos adecuados?,¿por qué no lo hizo Senadis? Hay un manto de duda al respecto a este proyecto. Lamento que la fundación haya decidido retirar este proyecto. Hay que velar por el buen uso de los recursos públicos y vamos a estar pendientes de todas las organizaciones y fundaciones que pasen por este Gobierno Regional, porque aquí nos quisieron pasar gato por liebre, pero no les funcionó”, finalizó.

Presidente de la comisión de salud y terapeuta ocupacional, CORE (RD) Germán Arenas:

“Es lamentable que estemos en esta situación, esperemos que se avance en una iniciativa similar”

Respecto a la situación expuesta, el Consejero Regional (RD) Germán Arenas indicó que “hoy se nos informó que la fundación desistió de dar continuidad a esta iniciativa. Es sorpresivo, porque hubiese sido ideal que las 18 observaciones que dio Contraloría que se dieron respuesta y este proyecto hubiera seguido su curso, porque eran de forma y no de fondo, porque sigue siendo la necesidad de presentar ayudas técnicas para disminuir la brecha y la lista de espera”.

El Consejero Regional de Revolución Democrática añadió “Reforzamos el llamado al gobierno regional, que esta es una iniciativa muy necesaria, ya que la respuesta que no puede dar el Estado a la gran brecha y lista de espera en ayudas técnicas, era muy relevante que de forma regional se avanzara en esta iniciativa. Es lamentable que estemos en esta situación, esperemos que se avance en una iniciativa similar con todos los requerimientos y estándar que requiere Contraloría”.

Consejera Regional (PS) Jaqueline Jorquera

“Es fundamental que se esclarezca esto”

En la cita la Consejera Regional (PS) Jaqueline Jorquera indicó que “Cuando la administradora nos comunica que Amigos Saludables desiste de llevar a cabo esto que hoy está en Contraloría, que está en proceso de subsanación de las observaciones creo que al menos es sospechoso, puesto que si tengo una fundación con un trabajo serio que viene a ayudar a la política pública que hoy el Estado de Chile no ha sido capaz de hacerse cargo, me parece sospechoso, no por parte del Gobierno Regional porque desde la fundación están declarando que cumplen con los requisitos y con toda la logística para llegar a las 2 mil familias a las que el Estado no está llegando”.

En este contexto, la Consejera Socialista agregó “Es fundamental que el Estado cumpla este rol, esto debiera hacerlo Senadis, no las fundaciones. Es fundamental que se esclarezca esto, además solicitar el proyecto que no se ha presentado para saber qué es lo que iban a hacer con esta cantidad de dinero”.

Consejero Regional, Mauricio Valderrama:

“Creo que es un error las atribuciones que tienen hoy los Gobernadores de aprobar directamente asignaciones menores a las 7 mil UTM”

“Respecto al proyecto en sí como Consejeros Regionales nunca se nos presentó, nunca lo conocimos en detalle; por lo tanto, no tengo una opinión completa de aquello, si tenía o no pertinencia, el impacto, qué profesionales lo iban a realizar, o el tipo de ayuda técnica, solo información general”.

A juicio del Consejero Regional eso da muestra de lo central del problema que tiene que la facultad de los Gobernadores Regionales de realizar asignaciones directas, indicó “Es un tema general, pero medular y que tiene que ver con la responsabilidad del Consejo Regional, Creo que al haber nosotros perdido la facultad de revisar todos los proyectos como en el mandato anterior, la región está perdiendo mucho, está perdiendo la oportunidad que analicemos, que revisemos y miremos cada uno de los proyectos, como se hacía antes”.

El consejero Socialista añadió “Creo que, si bien la ley le permite al Gobernador en cualquier parte del país asignar directamente, no es lo adecuado dado lo que está ocurriendo hoy en el país. Siento que se debería buscar la manera y la voluntad que pudiéramos ver cada uno de los proyectos y evitarnos problemas mayores. Es medular que los consejeros no sigamos perdiendo poder y creo que es un error las atribuciones que tienen hoy los Gobernadores de aprobar directamente asignaciones menores a las 7 mil UTM que son cerca de $440 millones, creo que ese error debiera corregirse cuanto antes por el bien de la región.