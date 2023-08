Especialistas entregan recomendaciones para evitar contagios por Sarampión

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Las nuevas etapas iniciadas recientemente te traen ahora resultados muy positivos, tal vez cuando estabas a punto de tirar la toalla. Las situaciones personales mejoran también, influidas por esta buena racha.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Hoy vas a retomar una actividad que dejaste atrás hace poco más de un año. Es una actividad relacionada con el arte y te vas a sentir lleno otra vez. Cuida tu orgullo porque ya sabes que el orgullo desmedido no soluciona tus problemas de comunicación.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Te sentirás vitalista y lleno de energía. La situación es buena para cualquier clase de tarea que requiera una dedicación constante y continuada, también creativa. Si estás de vacaciones, posiblemente te apetezca probar con algún deporte nuevo.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

En el trabajo debes tener más paciencia, los cambios precipitados no te favorecen, y en estos momentos entrarás en una fase de turbulencias; procura no acelerar los acontecimientos, lo que puede llevarte a enfrentamientos.

LEO (23 julio-22 agosto).

Te convendrá hoy mostrarte más abierto de lo habitual, la gente te valora más de lo que crees, pero generalmente no consigue entrar en tu caparazón. Deberás hacer ese esfuerzo si quieres tener resultados más positivos.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Podrías iniciar un período de dificultades en tu vida diaria que serán superables siempre que te esfuerces. Te verás en la necesidad de utilizar toda tu capacidad y poder para manejar el asunto. Todo es cuestión de mentalizarse y emplearse a fondo.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Hoy es uno de esos días que pasan sin más. Sólo tendrás alguna preocupación en el campo financiero y no será demasiado grave. Los niños Géminis estarán muy tranquilos todo el día y se entretendrán con cualquier cosa.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Tu estado emocional puede volverse vulnerable de forma transitoria. Busca el apoyo de los familiares cercanos o tu pareja, serán en este momento las personas que puedan darle seguridad y estabilidad a tus emociones.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Tus esfuerzos comienzan a dar fruto en estos momentos para conseguir el equilibrio económico que deseabas, pero no te duermas en los laureles, sabes que es fruto de un mayor trabajo y que como vino se puede ir.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

La situación se pondrá favorable si quieres encauzar tu creatividad por el lado de los negocios, aunque deberás extremar las precauciones sobre la gente que te acompañe en la aventura, sobre todo si no son expertos en la materia que te interesa.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Se presentan pequeños problemas de convivencia con algún vecino, cuida de que las cosas se vayan al terreno de lo personal, si él no sabe dialogar, tú sí, y ya sabes que dos no discuten si uno no quiere. Encontrarás apoyos para tu punto de vista.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Los recuerdos de alguna persona querida harán del día un río de nostalgia. Evocarás los momentos vividos y será especialmente el amor de aquella época el que te traiga recuerdos más agridulces. Alguien te hará poner los pies en la tierra.