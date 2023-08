Este sábado se realizarán elecciones internas de Renovación Nacional

Mañana se espera una jornada intensa de votaciones generales al interior del partido Renovación Nacional (RN). Y a nivel regional, las expectativas son altas ya que son dos las opciones de lista y otras tantas en cuatro distritos y el resto a nivel comunal para los próximos dos años.

Para saber más sobre las actividades y posiciones internas del colectivo político conversamos con el presidente regional actual, Víctor Blanco Cruz, la secretaria regional, Lucia Muñoz Sandoval, y el candidato a tesorero regional, Ricardo Alfaro Jiménez. Los dos primeros apuestan a su reelección, mientras que Alfaro se introduce este año con su candidatura que se suman a otras cinco personas en una de las listas inscritas. Todos ellos concuerdan en que el trabajo desarrollado por la actual directiva en los dos últimos años, debe ser ratificado por los dos siguientes.

“Somos una directiva de terreno. Hemos estado en la mayoría de las comunas de la región tratando de construir y reconstruir un poco Renovación Nacional en lo que es el tejido social y en la conexión con la ciudadanía. Además, nos han tocado muchas elecciones en estos dos años”, prosiguió el timonel regional, “con excelentes resultados ya que, por ejemplo, tenemos una consejera constitucional hoy (Ivonne Mangelsdorff) quien además está en nuestra lista para estas elecciones”. A eso destaca que son un partido grande a nivel regional ya que cuentan con casi dos mil militantes, poseen dos parlamentarios, tres consejeros regionales, una treintena de concejales más siete alcaldes, entre militantes y adherentes.

Además, Blanco está convencido de que les toca este trabajo finalmente con las próximas elecciones municipales, la presidencial, la parlamentaría, la de Gobernador regional, pero la que es más próxima, la de diciembre, con el plebiscito constitucional de salida. “Quedan hitos muy importantes para la región y como equipo creemos que tenemos la mayor fortaleza y experiencia”, dice.

Para Lucía Muñoz, la actual directiva es una lista de consenso que se armó en 2021, todos con experiencia en el trabajo público y político. “Decidimos mantenernos, con algunos ajustes en la lista y seguir trabajando. Tenemos un bagaje que quisimos poner nuevamente al servicio del partido. En lo que viene debemos jugar muy bien las cartas porque estamos frente a un gobierno muy complicado, por eso tenemos mayores propósitos y responsabilidades con el partido y el país”, afirma.

Por su parte, Ricardo Alfaro cree que toda esta diversidad, los caracteriza como conglomerado. Personalmente avala su experiencia política en el interior del partido frente a su candidatura. “Anteriormente fui por varios periodos consejero general. Me tocó participar en varios de los de los cambios importantes que se realizaron a nivel nacional, por ejemplo, cuando se cambiaron los estatutos”, recuerda.

Ricardo Alfaro, Lucía Muñoz y Víctor Blanco.

OPOSICIÓN

“Queremos sellar nuestro accionar con los compromisos tan importantes que se nos vienen en materia de electoral, ya que es importante no solo para el partido, sino que para el país. Necesitamos mejores autoridades, necesitamos mejores concejales, mejor y alcalde, etcétera. Hemos visto como hoy día están los niveles de corrupción y otro tipo de cosas que han permeado la política y nosotros queremos trabajar sobre eso”, alega Alfaro.

Mientras que, para la secretaria regional, Lucía Muñoz, el tema de delincuencia y corrupción no puede ser omitido al interior de RN. Hay que hacer y fortalecer la participación del partido en la en las decisiones que se toman al nivel de Gobierno. Ser además, miembros de un conglomerado dialogante. Somos un partido de centro derecha, pero también que tiene que ver con la clase social que representamos, y que tiene que ver con la diversidad. No podemos cerrar las puertas a todo este Gobierno por muy mal que lo haga”.

Sobre ser un catalizador importante al momento de generar políticas públicas, Muñoz insiste en que deben como partido, estar disponibles para llegar a acuerdos. “Tenemos que llegar a un acuerdo en el tema de las reformas estructurales que está haciendo el Gobierno en pensiones y reforma tributaria porque no podemos cerrarnos a ser solo oposición. Me parece muy bien que se esté mirando como articulador de estos acuerdos al ex presidente Piñera, con la experiencia que tiene y con todo lo que él pasó, está dispuesto a colaborar”.

EXPECTATIVAS

Para el presidente de RN regional, hoy son un equipo que ha funcionado muy bien. “En la región, hemos ido encantando a la militancia. Eso es un desafío para las dirigencias locales, regionales, distritales y comunales. Además de enfocarnos mucho en lo que han sido las elecciones, también nos ha tocado lidiar con la búsqueda de distintas estrategias para cautivar a los militantes y ser un partido atractivo para el resto de la ciudadanía”, puntualiza el representante. “El trabajo que hemos hecho nos avala, nos respalda y buscamos los dos años más para terminar, concretar y cerrar este ciclo. Tenemos que cosechar lo sembrado y buscar buenos resultados en las próximas elecciones. Esperamos que quien gane la elección de directiva nacional del partido tenga como primera inquietud, unificar a renovación nacional, darle estabilidad interna, definir las líneas políticas y cuáles son las discusiones que vamos a dar, además de abocarse a potenciar las regiones de sobremanera”, reitera Víctor Blanco.

Las expectativas de Ricardo Alfaro, en tanto, son que muchos partidarios se acerquen a votar este sábado, “que vaya un número importante de militantes de tal manera de validar esta importante elección, invitando a que esto se haga dentro de un clima de fraternidad, que se tome como una actividad profundamente democrática y que una vez que se sepan los resultados, todos marchemos hacia el lado, donde deba ir mejor el partido”.