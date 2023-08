Deportes Santa Cruz vs Deportes Antofagasta EN VIVO, Primera B 2023 fecha 23: relato MINUTO A MINUTO

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

El cansancio podría mermar tus facultades físicas, pero mentalmente ningún esfuerzo te resultará demasiado grande, ya que eres consciente de que quieres llegar hasta el final. El respeto es lo más importante.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Te sentará bien quedarte solo un rato y dar un paseo por un lugar tranquilo, a ser posible alejado del bullicio. Respira hondo, relaja el cuerpo y la mente y las ideas fluirán para clarificar bastante tus decisiones de futuro inmediato.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

No permitas que tus sentimientos se desborden delante de gente con la que no tienes confianza, porque pueden hacerse una idea equivocada de tu persona que después te costará restaurar, sobre todo si es en un ambiente de trabajo.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Se intensificarán los sentimientos con esa persona amiga, especialmente ahora que puedes tener más contacto con ella en época de vacaciones. Pero debes ir con pies de plomo, tal vez haya una tercera persona implicada en la relación, y los triángulos nunca son buenos.

LEO (23 julio-22 agosto).

Las discusiones retóricas no conducen a nada más que a más problemas. Si ni tienes ganas hoy de acudir a esa cita a la que te comprometiste con tu pareja y amigos, haz de tripas corazón y cumple.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Plantéate el salir un poco menos y cuidar más de tu familia. Te va todo bien, pero te arriesgas a estropearlo si no te centras en lo que es realmente importante para ti. Si es necesario haz una lista de tus prioridades para no perder el rumbo.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Es posible que los últimos análisis te den resultados no muy acordes con una buena salud. Este es una temporada muy buena para probar una dieta basada los alimentos frescos, la verdura y la fruta, así es que no hagas pereza y ponte a ello.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Vivirás uno de esos días en los que tienes ganas de dejarlo todo atrás y no preocuparte más que de tu propio bienestar, tal vez estás necesitando unas vacaciones urgentemente. Si ya las has tomado, es posible que tus circunstancias personales te agobien más de lo saludable.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Te sentirás hoy una persona verdaderamente afortunada, porque estarás tocada con la suerte de las amistades verdaderas, esas que también están presentes en los momentos bajos. La respuesta de algunas personas ante un problema puntual llegará a sorprenderte.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Necesitas dosis extras de ánimo e ilusión; si los negocios o los estudios no marchan como debieran, tendrás que ponerle más ganar y dedicación y no abandonarte ante las circunstancias adversas. Tu pareja o tus amigos te ayudarán, pero no será para siempre.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Puedes pasar un día de bricolaje haciendo pequeños trabajos para tu casa y la de algún que otro vecino. Aprovecha para relacionarte con la gente que te rodea en el entorno en el que vives, pues puede resultar una experiencia interesante.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Deberías funcionar de manera más natural y espontánea. No puede estar siempre temiendo lo que los demás digan de ti, entre otras cosas porque nadie está pendiente de ti constantemente.