Un recorrido por el movimiento cuequero

Fotos: Marco Lara – Fernando Ávila

Son pasadas las 21 horas de un jueves cualquiera en el “Club de Cueca Clodomiro Barril de Rancagua”, pañuelos al viento, de fondo se escuchan las cuecas de “Los Chileneros” y a dejar todo sobre la pista de baile. Eso es lo que desde algunos años se aprecia en muchas comunas del país, donde por supuesto, la región de O’Higgins no podía estar ausente. “Es que acá nos han dado la posibilidad de tocar, dice Carlos Cancino, conocido cuequero renguino y que todas las semanas recorre diferentes sectores de la región entregando lo mejor que sabe hacer, cantar y tocar “la chilena” junto a su grupo, “Cinco Sellao”.

Carlos Cancino recorre nuestra región en cuanto evento cuequero existe. Perteneciente a la nueva generación de cantores que intentan mantener viva la cueca los 365 días del año, nos cuenta que desde pequeño su madre le inculcó el amor por la cueca, ya que pasaba en peñas juntos a sus padres. Recuerda que cuando escuchó al grupo “Los Paleteados del Puerto”, decidió ir a conocer Valparaíso, donde comenzó a tocar con ellos y como dice, “le caí en gracia a los viejos”. Otro punto de inflexión fue escuchar el disco, “Cuecas con Escandalo”, lo que lo llevó a querer ser un cuequero más.

Carlos Cancino junto a la agrupación, “Cinco Sellao”, recorre la región interpretando cuecas.

Sobre la cueca en O’Higgins, Carlos Cancino, dice que su intención es dar a conocer lo que aprendió en el puerto, sobre todo en Rancagua, donde les dan la posibilidad de tocar, al contrario de lo que sucede en comunas como Rengo, donde considera que no hay unión. Agrega que actualmente en la capital regional se realizan ruedas de cueca, donde los jóvenes llegan con pandero y guitarra a cantar y bailar, sumado a las actividades que se realizan en el “Club Clodomiro Barril”, con los “Jueves Chileneros”, actividades en el Restaurant “Viejo Rancagua”, “El Quijote”, entre otros. “Es súper complejo armar algo, pero en Rancagua, Santiago o Valparaíso son muy motivados. Yo vivo cien por ciento de la cueca, si uno se dedica a esto va a sacar sus frutos. Hay que conocer, ir a los lugares y estar en constante aprendizaje, juntarse con los viejos antiguos que van quedando”, dice Carlos, quien cree que hay que estar abierto a las nuevas influencias instrumentales que intentan las nuevas generaciones, pero siempre respetando lo tradicional de la cueca y no faltarle el respeto.

Para el cantor, la cueca tiene a sus nuevos adeptos en jóvenes de los 20 años hacia arriba, ya que los menores se ven atraídos por otro tipo de música, recalcando que el amor por la cueca debe partir desde colegios, no solo con danza, ya que además debe incluir la música y su poesía. Por eso se muestra contrario a imponer la cueca en los colegios de la manera tradicional, debido a que cada uno tiene su forma de bailarla y sentirla.

Sergio Veas, es uno de los folcloristas destacados de la región quien busca la dignidad del oficio.

RENACER

La cueca ha tenido un renacer, especialmente entre la juventud quienes, si bien reconocen el legado de las antiguas generaciones, la han hecho suya bailando como la sienten, conservando su estructura, así como creando composiciones que la puedan acercar a la juventud. Ejemplo de ello son las improvisadas ruedas de cueca que se realizan en diferentes comunas, donde de manera espontánea, se llega con pandero, guitarra o simplemente con una botella de vino bajo el brazo, donde las horas se hacen cortas entre cueca y cueca. La idea es cantar, cantar y seguir cantando, todo en torno a la camaradería y compartir experiencias.

En un ambiente musical que es dominado por ritmos foráneos, como el reggaetón y el trap, hay muchos que están en busca de la identidad, el rescate de las tradiciones, pero ¿qué les motiva?, ¿qué les llama la atención?, ¿qué es lo que los lleva a no ser parte de la masa?, a querer permanecer a un ambiente que si bien, no domina los espacios de recreación, tiene a su público cautivo y cada año gana más adeptos.

En diferentes puntos de la zona es posible apreciar a la juventud bailando cueca.

Héctor Márquez es otro joven renguino parte del ambiente cuequero de la región, Participa de agrupaciones como “Los Bohemios” de Rancagua y también “Cinco Sellao”, donde toca el acordeón también, conocida en el ambiente como “la cuncuna”. Héctor recuerda que comenzó en la cueca desde pequeño, primero como bailarín en el grupo “Los Capullitos de Rengo”. Luego con los años pasó a la cueca de competencia con muy buenos resultados. Posteriormente comenzó a practicar el acordeón, recorriendo diferentes comunas de la región también participando en agrupaciones como “Romances de Requínoa”.

Para Héctor cada persona tiene su propia experiencia en el mundo de la cueca, se conocen a personas, se afianzan amistades y se crean círculos. Cree que en comunas como Rengo el tema de la cueca es un poco más complicado, ya que no se ve a muchos jóvenes que se interesen por el tema, como lo fue su generación hace 10 o 15 años atrás. Recuerda que el acordeón llegó a su casa, su familia no es de tradición folclórica, pero dice que tuvo la suerte de conocer el instrumento. También rememora la primera oportunidad que escuchó a agrupaciones como “Altamar”, “Los Palmeros” de Rancagua, Daniel Muñoz junto a “Los Trukeros”, “Los Afuerionos” y, Los “Tricolores”, marcó un antes y un después en su vida. Ese fue el día en el que junto a Carlos Cancino comenzó a respirar cueca. “Estas instancias no sé se dan en otros jóvenes, quienes ven todo por redes sociales, el interés musical es otro. Ojalá se dé la instancia de llevar la cueca a los colegios”, dice Héctor.

“Los Huasos de Rengo” fue una de las agrupaciones de la región que recibió un reconocimiento en el Día del Cuequero.

Cree que uno tiene que buscar los lugares para tocar, debido a que encontrar locales es difícil. En su recorrido regional, comenta que hay lugares en comunas como Lolol, Marchigüe y Paredones donde poder tocar, sumado a las actividades que realiza el Club Clodomiro Barril de Rancagua. También se refiere a las ruedas que se realizan en la región, donde se mezcla el folclor de tradición, la chilenidad, con el canto con voz alzada, pandero, palmas y “guitarra a parafina”. A su juicio, este ambiente debe conocerse, ya que la improvisación y la convivencia en torno a un vaso de vino hace que la cueca se cante como antaño. “Esto es algo que atrapa y es difícil que te suelte, entendiendo, buscando, mirando, buscando detalles, los jóvenes pueden encontrar ese gustito por disfrutar la cueca y tener las ganas de aprender”.

LOS JÓVENES Y SU ACERCAMIENTO A LA CUECA

Para el sociólogo, Cristián Parker, este debate da cuenta de un fenómeno que se produce debido a que la sociedad actual está viviendo intensos cambios culturales, y la influencia de los nuevos medios de comunicación -como Internet y la televisión planetaria-, amenaza con borrar las tradiciones locales.

Frente a ello, sostiene que “se observa una acentuación de valores tradicionales como forma de protección y resistencia frente al riesgo de que la cultura ‘global’ sea uniformadora y aplane toda diferencia”.

En Chile, dice Parker, existen hoy tres movimientos culturales: en primer lugar, la clásica reivindicación de la tradición y el folclore por parte de cierta cultura popular costumbrista; en segundo, la reivindicación de las viejas costumbres y tradiciones de las clases altas y hegemónicas culturalmente y, por último, las nuevas culturas de los jóvenes que buscan una identidad propia, como una especie de resistencia a la sociedad de consumo “yanquizada”.

Observamos conservadores y progresistas (anti- liberales) que muchas veces coinciden en afirmar valores tradicionales y populares como forma de rearticulación de lo local con lo global.

Por su parte, el sociólogo Manuel Baeza, comparte el enfoque de Parker. La incertidumbre frente al futuro y la amenaza de disolución de identidad cultural son socialmente transversales, pero quienes disponen de mejores herramientas para enfrentar los desafíos de un nuevo orden mundial, ven en lo popular una tabla de salvación.

Esa es la razón más profunda del porqué sectores privilegiados y no tanto, de la sociedad “se acercan a estos lugares”. Concluyen que “la chilenidad es mi refugio, y poco importa si el origen de lo que entiendo como chileno sea popular”, opina el sociólogo.

A través del tiempo, redondea, se ha producido una suerte de democratización cultural, con admisión de formas culturales populares que trascienden los límites sociales de los sectores tradicionalmente identificados con ese concepto.

Ruedas de Cueca y “tomarse” lugares públicos para interpretar cueca se realizan en algunas comunas de la región

TALENTO QUE TRASPASA LA REGIÓN

Cristian Mancilla Celis, es renguino, actualmente es un destacado cuequero a nivel nacional, integrante de la agrupación, “La Gallera”, talento que incluso lo ha llevado a pisar el escenario del Festival Internacional de Viña del Mar y trabajar con Inti Illimani Histórico. Pese a ello, contantemente está visitando su comuna donde comparte con cuequeros locales, así como realiza labor docente enseñando en talleres la raíz de la cueca chilena.

Recuerda que el folclor estuvo presente en casa con sus padres y luego en el colegio Asunción, donde logró tener cercanía con la danza. Con los años comenzó a estudiar música en Santiago, donde conoció a “Los Chileneros” tocando en vivo, lo que lo motivó a querer cantar y ser un cuequero, así como abrir un portal importante para conocer la música popular. La forma interpretativa de “Los Chileneros” lo cautivó, comenzado este recorrido donde conoció a músicos mayores, que se tratan de igual a igual.

Cristian nunca ha dejado de estar presente en la región, pues vive en Cahuil, comuna de Pichilemu. A su juicio, en la región existe un movimiento potente, generándose las ruedas de cueca, que no es otra cosa de juntarse a cantar por gusto y a aprender repertorio por gusto. “Esto yo lo he visto en Rancagua, en Rengo, por acá por la costa en mis amigos, “Los Costinos”, que son cuequeros que se han preocupado mucho de componer sobre lo local. A veces las cosas están tan centralizadas y cuando la gente empieza a componer de su entorno, de sus barrios, sus localidades, le da un énfasis a la cueca local. Eso está ocurriendo mucho con “Los Cinco Sellao”, con “Los Costinos”, la señora Ofelia Gana que ya lleva muchos años componiendo música para rodeos, Sergio Veas en Rancagua, es algo que no para y la región cada vez más tiene actividad”.

Esto también lo aprecia en colegios, donde ve a niños que quieren y se motivan en aprender a bailar, pero también otros que, por ejemplo, les interesa aprender a tocar el pandero o la guitarra.

Punto importante es la parte experimental que registra la cueca, tema que le interesa a Cristina Mancilla, quien sostiene que estilos como el tango ya han evidenciado fusiones e intervenciones. “No tiene que ver con intervenir un género totalmente, no tiene que ver con no respetar la estructura, pero si ir mezclando. Una vez escuché a Margot Loyola decir que la cueca está en constante desarrollo, no hay algo que esté determinado y definido. Si ella lo dijo cuando tenía ya 90 años, que me queda a mi cuando tengo 40. El folclor siempre está en reestructuración y cambios, mientras la cueca sea para bailar es necesario que se mantenga su pureza, pero si hay intervenciones de músicos jóvenes que quieran mezclar con otros estilos me parece muy válido”, dice Cristian, quien agrega que todo debe partir de la motivación personal y tomarse muy enserio lo que uno hace, en todas las áreas. “Lo más interesante en no quedarse estancado en el arte, no hay barreras para eso”, indica.

Cristian Mancilla, músico renguino que integra la destacada agrupación, “La Gallera”.

AL RESCATE DE LOS TESOROS HUMANOS VIVOS

Tania Gómez Moreno es otra cantora de la región que ha dejado muy bien puesto el nombre de Rengo en el resto del país. Junto a su agrupación, “Las Primas”, recorre Chile de norte a sur interpretando nuestra danza nacional. Recuerda que su entrada al ambiente cuequero fue cuando se trasladó a estudiar a Santiago, donde compartió departamento con Cristian Macilla, actual “La Gallera”, quien también se involucró en el ambiente de las cuecas.

Precisamente fue él quien la instaba a conocer, teniendo en cuenta que nadie en su familia canta ni toca guitarra, pero siempre le llamó la atención desde pequeña el folclor. A través de la cueca comenzó a buscar esa respuesta del gusto por la cueca, llegando a eventos como “Los Cuecazos del Roto Chileno”. Allí conoce a grupos como “Los Trukeros”, naciendo un amor a primera vista por “la chilena”, por la forma de cómo se interpretaba.

Tania Gómez, rescata el legado de Chabelita Fuentes para que sea conocido por las nuevas generaciones.

De ahí comienza un camino interminable por conocerla e interpretarla, conociendo a grupos como “Las Niñas”, aprendiendo repertorio para luego ingresar a esta agrupación (2006). En 2009 forma el grupo “Las Primas”, al que pertenece hasta el día de hoy. Si bien Tania constantemente está en Rengo y la región, cree que se produce el fenómeno de que nadie es profeta en su tierra, pero el vínculo que tiene actualmente en la región son sus constantes encuentros con “Chabelita Fuentes”, de Las Morenitas, a quien considera su gran maestra.

“Chabelita Fuentes” vive en San Vicente de Tagua Tagua y Tania la conoció hace más de diez años. En la época de pandemia Tania retornó a Rengo, donde comenzó a visitar con frecuencia a la folclorista, afianzándose una amistad que reúne a cantoras, especie de alumnas e hijos folclóricos. La idea de Tania fue conocer y estudiar a referentes como Chabelita, intérpretes antiguas que fueron muy importantes para el folclor chileno.

Dos generaciones que se unen por el amor a la cueca, Tania Gómez y Chabelita Fuentes.

Para ella y las nuevas generaciones Chabelita es un tesoro y baluarte vivo, ya que entrega su enseñanza e historias a quienes quieran aprender, además poder compartir con las nuevas generaciones a ella la mantiene viva. Es tal la importancia que tiene Chabelita para las cantoras que durante la pandemia se conformó la Asociación de Cantoras a nivel nacional, que por ley estableció el 14 de marzo como el “Día de la Cantora”, fecha en la que nació “Chabelita Fuentes”.

Para Tania, quienes se interesan por la cueca y organizar actividades, siempre se encuentran con la problemática de los recursos, por lo que los eventos que nacen son autogestionados desde la voluntad de las personas, músicos e intérpretes, lo que hace que a su juicio el folclor siga siendo el pariente pobre de la música.

Sobre la realidad de la cueca, especialmente entre los jóvenes, cree que primero hay que conocerla para luego evolucionar. “Hay que tener mucho cuidado con saber qué es lo que se escucha, su origen, su autor y que dice una letra. Hay mucho respeto hacia los autores y compositores, por lo que primero, antes de evolucionar y colocarse a hacer otras cosas, hay que conocer donde estamos parados. Desde ahí uno puede conocer el límite, ya que se puede romper lo que hay y, eso es muy delicado. La cueca con Las Primas siempre la hemos entendido como una sola, no separarla como cueca urbana o cueca de tradición. La cueca tiene el mismo valor en cualquier región de Chile y, según el lugar y el contexto en que esté, se va a desarrollar de manera distinta, distinta letra, distinta forma de cantarla, pero la cueca al final es una sola, es una misma estructura”, dice Tania.

Héctor Márquez es otro de los músicos de la región que se enamoró de la cueca.

“Gatas Negras” entregan una novedosa propuesta de la cueca urbana.

LA CUECA TIENE SU DÍA

Pese a estar presente durante gran parte de la historia del país, la cueca fue oficializada como “danza nacional de Chile” a través de un decreto publicado en el Diario Oficial el 6 de noviembre de 1979, porque era “la de mayor nivel de difusión y de más profunda significación histórica” entre las danzas folclóricas chilenas, impulsado por la dictadura militar como propaganda nacionalista

​En 1989, se declaró el 17 de septiembre como “Día Nacional de la Cueca” porque “el aprender a bailarla es un deber de todo hijo de esta tierra”, en el marco de las Fiestas Patrias por “la celebración de las raíces chilenas” y, en 2018, el 4 de julio, como “Día Nacional del Cuequero y la Cuequera”, cuando “las autoridades competentes propenderán a desarrollar actividades relacionadas con la práctica y difusión de la cueca”, en conmemoración del natalicio del poeta y músico, Hernán Núñez, quien estuvo vinculado al género durante toda su carrera hasta su muerte. Este es el “último guaripola” para las nuevas generaciones que ven en el grupo, “Los Chileneros”, del que fue parte Nano Núñez, el ejemplo a seguir.

La cueca urbana del “Colectivo Gatas Negras”, ya es muy conocido en la comuna de Rancagua.

La “chilena” o cueca tradicional tiene origen arábigo-andaluz, arte que fue protegido por el Prócer, José Miguel Carrera, en las Chinganas que permitió instalar en la ribera norte del Río Mapocho (La Chimba). Esta tradición tiene cuatro pilares fundamentales: canto, poesía, música y baile. Las chinganas y la cueca fueron populares en todo Chile durante la Patria Vieja, pero luego fueron prohibidas por varios decretos desde 1816. Este conocimiento quedó en las familias de la Tradición Oral, cultivándose principalmente en los barrios populares de Santiago (Matadero, Estación, La Vega) y Valparaíso (El Almendral, San Roque, Puerto).

El “Colectivo Gatas Negras” llama a la apertura, donde lo importante es bailar no importando el sexo de cada persona.

Con el paso de los años en el país se ha tratado de dignificar la labor y talento de los folcloristas. Fue así como este año, en O’Higgins, la celebración del “Día del Cuequero y Cuequera” se realizó en Pelequén, actividad organizada por el Municipio de Malloa y la Seremi de Cultura con el apoyo del Santuario de Santa Rosa de Lima, el que facilitó las dependencias para la realización del evento que contó con agrupaciones provenientes de las tres provincias. Durante la ceremonia, se entregaron reconocimientos a cultores/as que han aportado a la puesta en valor y difusión de nuestra danza nacional. Los reconocidos a nivel regional fueron Laura Yentzen de “Las Morenitas”; Nelson Seguel, Luis Fernando Ávila Farías y Antonio Figueroa Correa de “Los Huasos de Rengo”, y; Sergio Veas de “Los Palmeros” de Rancagua.

De la comuna de Malloa los reconocidos fueron Juan Camilo Silva, Director de COFOCHI; Juana Peña Corona, Directora del Ballet Folclórico San Judas Tadeo y; Luis Ibáñez Contreras, Director de la agrupación “Renacer de Mi Tierra”. Se disfrutó junto a los folcloristas en el natalicio del gran, “Chilenero, Hernán Nano Núñez”, referente histórico e inspiración de generaciones cuequeras de nuestro país.

La cueca urbana de “Gatas Negras” es con sentido, razón y rebeldía.

RENACER DE LA CUECA HUASA

Si existe un referente de la cueca en O’Higgins esa persona es Sergio Veas, integrante de “Los Palmeros de Rancagua” y, primera voz del Ballet Folclórico Nacional, BAFONA. Para el folclorista la región siempre se ha destacado por tener grandes cultores de la cueca en todo sentido, como compositores, grupos, intérpretes, autores y, también la gente que está relacionada con la danza, los que son muy distintos, cada uno es un nicho distinto con normas y formas diferentes asegura.

Veas agrega que en la actualidad existe un renacer de la cueca huasa, al contrario de los que pasaba hace veinte años atrás, donde hubo un auge de la cueca urbana. Es así como considera que existen exponentes de mucha calidad que están empezando a destacar, lo que hace reforzar a los exponentes más antiguos, como la agrupación que integra, ya que “Los Palmeros” en 2024 cumplirán treinta cantando cuecas. “Más allá de las diferencias de estilos esto nos refuerza a todos y en las ciudades grandes de la región, si se ha dado el fenómeno que hay talleres de cueca, cursos de cueca, pero aún nos faltan lugares donde la gente vaya a bailar, al contrario de lo que pasa en Santiago. Ha habido algunos, pero no es contante. La labor del folclorista en la región se manifiesta en dos cosas, los campeonatos de cueca por un lado y, los cuecazos que son dos mundos muy distintos, ya que en la región hay muchos cultores de cueca urbana que tienen otros códigos y tienen otro lenguaje”, dice Sergio Veas.

En este aspecto, recalca que no se cuenta con lugares donde constantemente se puede tocar o bailar cueca, pero si destaca que existen grupos que siempre están permanentemente creando o buscando espacios, organizando tocatas, congregando, invitando a otras agrupaciones. “La región es positivamente inquieta respecto a la cueca y propicia que se incorpore nueva gente al movimiento cuequero, lo que es tan importante”.

Al ser consultado sobre la fusión de estilos que algunos han intentado hacer con la cueca, el folclorista considera que la gracia de la cueca es que, a través de 200 años, esta ha logrado mantener una forma, creyendo que se debe ser respetuoso de la tradición, la que es la madre de la cueca, con una estructura poética, musical y dancística única en el mundo y que, si se ha conservado por 200 años, es porque está intacta. “Yo al igual que muchos cuequeros nos damos cuenta que el valor de la cueca está en la tradición y es lo que hay que respetar siempre. Si yo cambio la estructura ya no es una cueca”, asegura.

Otro tema que preocupa y ocupa a Sergio Veas es trabajar por la dignidad del folclorista, ya que a su juicio siempre son el último eslabón de la cadena. Es por ello que su lucha es poder establecer un nuevo trato de la sociedad chilena hacia los folcloristas y la tradición, para que así el país no pierda la memoria. “El apoyo a la cultura no debe depender de la buena onda que tenga el alcalde o el gobernador, debe ser algo que esté establecido permanentemente, lo que se corrige con leyes. Valorar no es solamente subir a la gente al escenario y colocar banderitas chilenas, la chilenidad los folcloristas la vivimos todo el año y eso merece una valoración y un respeto de la sociedad chilena”, sostiene Sergio Veas, quien enfatiza en el respeto por la tradición, la que indica hacia donde hay que ir. “El ser cuequero no es un hobby, tiene que ir acompañado de estudio y, como decía Nano Núñez, la cueca es una forma de ver el mundo y esa es la seriedad que tenemos que darle nosotros a las cosas”, dice.

Otra de las agrupaciones, con más de treinta años de trayectoria de la región, son “Los Huasos de Rengo”. Dos de sus integrantes, Antonio Figueroa Correa y Luis Fernando Ávila, al igual que Sergio Veas, recibieron un reconocimiento por su trayectoria en la celebración regional del “Día del Cuequero”.

Para Luis Fernando Ávila Farías en la región de O’Higgins existen grupos que cultivan la danza nacional predominando la cueca urbana, donde se han perdido tradiciones como conservar la vestimenta huasa. “Los Huasos de Rengo” son cultores de la cueca huasa, centrina, lo que, a juicio de Antonio Figueroa, desde hace un tiempo la juventud dejó esta cueca, entusiasmándose por la cueca urbana o la cueca romántica.

Contrario a los cambios, Los Huasos de Rengo creen que la cueca debe mantener sus raíces, indicando Luis Fernando Ávila además estar en desacuerdo con las competencias, ya que la cueca es un sentimiento, la que se baila como se siente, lo que hace que muchas veces la gente sienta temor a bailar debido a que le imponen una estructura que debe ser perfecta.

Antonio Figueroa considera que son pocas las opciones donde ir a bailar y tocar cueca a nivel regional, creyendo Luis Ávila Farías que también debe partir por los Departamentos de Cultura de las comunas, entregar instancias donde la gente pueda ir bailar y aprender la cueca. Su opinión la comparte Abraham Canales, acordeonista de la agrupación, quien cree que faltan espacios donde poder expresar libremente la cueca. Lo que ayudaría mucho a la juventud a no perderse y tener una opción donde poder hacer cueca.

LA CUECA CON SENTIDO, RAZÓN Y REBELDÍA

El “Colectivo Cultural Gatas Negras”, de Rancagua, nace en agosto de 2014, iniciando su camino a partir de un Taller de Cueca Urbana, de este pasaron rápidamente a ser un grupo de amigos que bailaba cueca, pero las inquietudes y necesidad de aprender fueron más fuertes y sobre todo lo que se les fue gestando al interior de cada uno de ellos, “difundir y mantener la cueca urbana viva”.

Fue esta premisa la que los llevó a las calles de la capital regional, donde fueron transmitiendo su trabajo, aprendiendo del arte callejero. De ahí pasaron a las juntas de vecinos, colegios, liceos, con fuerte arraigo en la cultura popular, en el proceso de encontrase con una expresión libertaria, disidente, feminista, política, no sólo en ellos como colectivo, sino que en todas las voces que se fueron sumando con ellos.

Una de las integrantes del colectivo, Patricia Santos, nos cuenta que son un grupo de ocho personas muy diverso, los que tienen como punto en común la cueca urbana. Se conocieron hace nueve años en un taller que impartió José Luis “Gato” Orellana, también integrante del colectivo, donde cada uno había tenido una experiencia con la cueca, no muy buena asegura, ya que no se mostraban de acuerdo con la cueca que se enseñaba en los colegios con una visión muy machista y asociada a las competencias.

Encontraron esta expresión que se bailaba en los centros urbanos, donde aprendieron que la cueca era la misma, pero a través de esta expresión encontrar una voz y encontrar su propio lenguaje corporal, donde pudieron conocerse desde su visión como mujeres, hombres y parte de una sociedad. El nombre, “Gatas Negras”, nace del misticismo de los gatos negros, quienes muestran un lenguaje corporal místico y sensual, sumado al gusto por el arte callejero y popular, naciendo la puesta en escena que muestran con un sentido y un discurso, ya que son un colectivo feminista, disidente que han ocupado a la cueca para poder expresar las temáticas que tienen que ver con las disidencias.

Es así como temas de interés son la identidad de género, la seguridad ciudadana a través del trabajo comunitario y, con lo que cada persona tiene que entregar mediante su discurso, voz que fue encontrada en la cueca, donde se conversa, se conocen y se entiende cómo funciona la sociedad.

Se trata de una propuesta que tal vez los cuequeros más tradicionales no la entienden dice Patricia, pero a su juicio el arte está siempre buscando constante movimiento y, buscando lenguajes, por lo que la cueca cree que también puede ser parte de ello. “Lo importante es poder enseñar la cueca, entender la tradición oral, pero todo va evolucionando. Estamos muy lejos de ser cultores, pero también estamos buscando un lenguaje dentro de esto”, dice Patricia.

Sobre el movimiento cuequero en la región, Patricia indica que hay mucha gente joven que se interesa, el que parte en Santiago y donde Rancagua no ha sido la excepción, con un grupo de cantoras en torno a las ruedas de cueca, sumado a que siente que la propuesta que ellos muestran ha sido bien recepcionada, sienten la energía positiva y logran comprender la propuesta del uso de máscaras, el que puedan bailar dos hombres al igual que dos mujeres, demostrando que en la cueca están todos convocados, sin excepción, donde dos personas no importando el sexo puedan expresarse cariño y amor.