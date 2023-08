245 años del natalicio de Bernardo O’Higgins

El próximo sábado 2 de septiembre, en diversos escenarios de la región de O’Higgins, se jugarán los encuentros de ida de las clasificatorias de las selecciones amateur de la categoría Juvenil.

El certamen, que entregará como premio para el campeón el participar del Campeonato Nacional que se jugará en el verano próximo en la región del Ñuble, tendrá en competencia a 23 equipos.

El sorteo, efectuado por la regional, determinó los siguientes cruces para la primera ronda: San Fernando vs Entre Ríos; Peumo vs Graneros; Rural de Rosario vs Machalí; Las Cabras vs Coltauco; Doñihue vs Unión Esperanza; Rengo vs Vecinal Rengo; Pichilemu vs Placilla; Pichidegua vs Codegua; Rancagua vs San Francisco de Mostazal; Coinco vs Nancagua, y; Liga Chimbarongo vs Requínoa. Por su parte, Quinta de Tilcoco, quedó libre y ya está en la segunda fase.