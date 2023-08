Abuelita y nieto se reencuentran luego de 29 años

¿Cuál era tu tarea como sacapalos?

En las correas donde se transporta el mineral molido, cuando aparecen palos (u otros elementos que se cuelan) hay que detener la correa, bloquearla y sacarlos para que solo pase la piedra.

Después de estar en eso, tuve la dicha de estudiar gracias a una beca de la División y obtuve mis títulos de técnico en construcción y construcción civil. De ahí en más, poco a poco, se me fueron dando oportunidades hasta acceder al cargo en el que estoy actualmente, como jefe de turno en Diablo Regimiento.

Y hoy ¿de qué se trata tu trabajo?

Mi trabajo es supervisar todo lo relacionado a seguridad en el área, controlar la disponibilidad de equipos, preocuparme de la producción diaria asignada, como también tener interacción con la sala de control de Rancagua, el Centro Integrado de Operaciones (CIO), donde vemos el mapa de la División.

Siempre iniciamos el día con el saludo correspondiente a los trabajadores, la charla de seguridad, verificamos las condiciones en las que vamos a trabajar durante la jornada y asignamos las tareas. Luego revisamos algunos procedimientos en la oficina para salir a terreno a supervisar a los muchachos en la labor misma, observamos las conductas en cuanto a seguridad y la disciplina operacional que se debe cumplir.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Lo que más me gusta es el ambiente, los ‘viejos’, la risa. Hay un ambiente bien grato acá y eso me gusta mucho. También me gusta el por qué realizo y realizamos esta labor, que es para el sustento de nuestros hogares y también del país, que es lo que me motiva día a día a levantarme temprano para hacer esta labor, que es difícil. Ser minero es duro, las condiciones son duras.

¿Era tu proyecto de vida trabajar en minería?

La verdad, no sabía que iba a terminar trabajando en la mina, pero me llamaban mucho la atención las historias. Mi abuelo y bisabuelo fueron mineros, trabajaron en El Teniente. Mi tatarabuelo trabajó en las salitreras.

Yo le preguntaba cosas a mi abuelo, que era carpintero, trabajó en Sewell y también en la mina. Trabajaba para un gringo, Mr. Smith, como siempre lo nombraba. Esas historias me llevaban a pensar que en algún momento yo iba a trabajar en la empresa porque era la mejor y yo todavía la considero de esa manera. Es gratificante trabajar donde estuvieron mis ancestros.

¿Qué significa para ti trabajar en Codelco División El Teniente?

Para mí es un orgullo, porque es una empresa que me ha dado muchas oportunidades. Todo lo que tengo a mi edad ha sido gracias a esta empresa. Para mí, subirme al bus pensando que lo que hacemos va a contribuir el día de mañana para construir una escuela o lo que Chile necesite, es importante y me llena de orgullo.