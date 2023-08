HORÓSCOPO DEL LUNES 21 DE AGOSTO.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Tu preparación, tu buen momento en el campo en el que te mueves y tus ganas de progresar te proporcionarán algunas ideas brillantes, pero no te precipites y cuida de presentarlas en su momento, sobre todo para evitar que algún espabilado las haga suyas.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Vivirás cierta vorágine en el trabajo, pero ten cuidado porque tus opiniones pueden afectar a los demás de forma definitiva. No tomes decisiones antes de consultar a los implicados y cambia impresiones también con tus jefes.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Tu preocupación por la salud te puede llevar al borde de la hipocondría. Le das demasiadas vueltas a asuntos menores y, en cualquier caso, debes hacer caso al médico si entiende que no tienes nada grave. Algo de distracción extra no te vendría mal.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Si buscas algún consejo en el día de hoy, mira bien a quién se lo pides, porque es probable que resulte interesado desde el punto de vista sentimental o económico. En ocasiones es mejor viajar solo que mal acompañado.

LEO (23 julio-22 agosto).

Puede llegar un período de dificultades que son superables siempre que redobles tus esfuerzos. Has aprendido que por sí solos los problemas no desaparecerán. Así es que no te dejes vencer por el desánimo y préstales toda tu atención.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Ahora que te has lanzado, puedes renovar tu casa en menos de lo que esperas. Empezarás a preocuparte del dinero que todo eso te cuesta, pero si le pones un poco de sentido común sabrás esperar a comprar cuando el precio sea ventajoso.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Has trabajado duro últimamente hasta lograr una posición envidiable, pero esto puede deslizarte por la senda de la adicción al trabajo. Reparte tu tiempo adecuadamente y busca entretenimientos que te satisfagan y te hagan desconectar.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

La necesidad de liberarte de la rutina cotidiana va a ser suficientemente fuerte como para alterar tu concentración. Anhelarás que tu capacidad económica crezca para lanzarte a nuevos retos y navegar a ciegas por nuevos rumbos.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Día muy tranquilo, hasta deslizarse en la monotonía. No sufrirás ningún sobresalto y todo fluirá con armonía. Entras en un período propicio para poner en orden tus cosas y tus planes de futuro de cara a la nueva temporada.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Hay momentos en los que hay que arriesgarse y apostar por lo que se desea, y parece que ha llegado el tuyo, así es que no te arrugues y tira para delante por el camino que parece más difícil. Acertarás con toda seguridad.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Debes frenar un poco tu ritmo de trabajo, ahora es la época es adecuada para ello. Bajarás numerosos elementos de tensión asociados a este ámbito, lo que repercutirá notablemente en tu vida personal.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

No debes ser egoísta es en el amor: para poder recibir, antes hay que estar dispuesto a dar lo mejor que haya en ti. En esta jornada tendrás la oportunidad de satisfacer a tu pareja sin recibir una contraprestación inmediata.