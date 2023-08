O’Higgins resiste ante la inclemente lluvia

Más de 23 kilómetros lineales en lo que va del año. Esa es la cantidad de cables de cobre que se han sustraído desde una empresa en particular que opera en la Región de O’Higgins, y que motivó a la diputada Natalia Romero -junto a otros parlamentarios- a presentar un proyecto de ley para tipificar como delito el robo y hurto de dicho material, considerando que sólo durante el 2022 hubo más de dos millones de hogares en el país que vieron interrumpido su servicio eléctrico producto de aquello.

Al respecto, la parlamentaria detalló que en lo que va de 2023 se han sustraído alrededor de 42 toneladas de cobre en Chile, lo que equivale a 170 kilómetros de cable, que luego de ser reducidos por las bandas criminales los venden de manera informal o, incluso, son exportados a otros países.

Por lo mismo, y considerando que se trata -por lejos- del delito con el mayor número de víctimas colaterales en el país, la diputada Romero propuso sancionar con una pena que va desde los cinco hasta los diez años de cárcel para quienes sean condenados por el robo o hurto de cables eléctricos.

“Estamos hablando de uno de los delitos que más víctimas genera en nuestro país, y que no sólo se ha convertido en un verdadero problema para las empresas que prestan este servicio, sino que también para los millones de chilenos que se ven gravemente afectados por estas organizaciones criminales, que deben sufrir con las constantes interrupciones eléctricas y que, incluso, puede tener consecuencias muy lamentables para quienes dependen de la energía para distintas situaciones”, detalló la representante del Distrito 15, quien se refirió, por ejemplo, a los pequeños emprendedores de la zona que no cuentan con generadores eléctricos y que, por tanto, no pueden seguir trabajando cuando se produce el corte del suministro, o también a las personas que son electrodependientes.

Debido a lo anterior, y junto con tipificar como delito el robo y hurto de cables, Romero también propuso sancionar con incluso 15 años de cárcel a quienes producto de la sustracción del material causen la interrupción de un suministro, ya sea eléctrico, sanitario o de telecomunicación. Lo anterior, considerando que el delito también puede causar graves daños en las zonas rurales, puesto que los sistemas de Agua Potable Rural requieren de electricidad para la operación de sus bombas.

“Cuando nos ponemos a analizar todos los efectos que genera este delito, no sólo estamos hablando de las empresas que se ven perjudicadas, sino que también de los electrodependientes, de las personas que tienen algún negocio y que pueden perder todos sus productos, de los estudiantes y trabajadores que están en sus casas, de las familias que acceden al agua mediante los sistemas de APR, o simplemente de quienes están en sus hogares y les cortan la electricidad sin previo aviso. Por eso creemos relevante que este hecho se tipifique como delito, y que sus autores reciban condenas ejemplares debido al enorme daño que generan con su actuar”, sostuvo la diputada Romero, quien precisó que el proyecto también sanciona con cárcel la receptación de cables que sean robados.

Por último, la parlamentaria por O’Higgins llamó al Gobierno a patrocinar y otorgarle máxima urgencia a la iniciativa legal, asegurando que -en promedio- se cometen 60 robos al día en el país.

“Hoy tenemos la obligación de frenar este grave delito que se está cometiendo de forma muy reiterada en nuestro país, y que para variar termina afectando a las personas más vulnerables, que no cuentan con sistemas de respaldo o que requieren del suministro por razones vitales. Por eso esperamos que las actuales autoridades puedan apoyar nuestro proyecto”, manifestó la diputada.