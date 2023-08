Placilla, Paredones, San Fernando Chimbarongo, Lolol, Nancagua, Doñihue y Coltauco, las comunas más afectadas por el frente de mal tiempo

Preocupado se mantiene el Gobernador Regional de O’Higgins Pablo Silva Amaya con el frente de mal tiempo que afecta desde este sábado a la región del Libertador y a todo el centro sur del país, quien fue tajante en reconocer que “la región está bastante compleja, hay varios sectores que están muy complicados. El alcalde de Placilla me dice que el sector de Placilla pueblo se está inundando por el colapso de los canales, en esa misma comuna tenemos el sector de Lo Moscoso, donde hay un colegio, una posta y un jardín infantil que están completamente anegado, también hay un socavón”

La primera autoridad regional, indicó que “En Lolol hay muchos sectores que están anegado. Lo mismo en Perdones, San Fernando en el sector de Los Huertos, Chimbarongo, Nancagua, Doñihue y Coltauco son las comunas que están más afectadas por este frente de mal tiempo”, dijo.

Silva Amaya indicó que a diferencia del temporal de hace dos meses en que los ríos eran la amenaza constante de los vecinos, esta vez a eso se le sumaron esteros y quebradas, aumentando el riesgo de anegamiento y cortes de ruta “Está bastante crítica la situación por el aumento de caudales y por sobre todo con el aumento de la lluvia. Aquí no solamente son los ríos, sino también las quebradas”.

Por lo que hizo un llamado a la gente a evacuar de manera preventiva ante riesgo “Hay muchos canales de río que se están desbordando; por tanto, es importante evacuar preventivamente para que el agua no les pille en sus casas y sobre todo el llamado al autocuidado de cada uno”, finalizó Silva.