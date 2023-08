Red Asistencial de O’Higgins ha resistido el embate climático

“Los problemas no se van a resolver con visitas y sobrevuelo de las autoridades. Lo peor es que esta situación la advertimos y los grandes damnificados son nuestros vecinos que quedan desamparados a merced de un gobierno que al parecer no está conectado con la realidad”.

Un fuerte llamado a “terminar con las improvisaciones y a tomar la emergencia en serio”, realizó el diputado por el distrito 16 y representante de la región de O’Higgins, Eduardo Cornejo, quién criticó el lento actuar del Gobierno ante las emergencias ocasionadas por las lluvias.

“No puede ser que las viviendas comprometidas en las pasadas inundaciones no hayan sido entregadas, que las tarjetas para materiales se encuentren bloqueadas, que los bonos no hayan llegado y así con otros compromisos que el Gobierno no ha cumplido”, manifestó Eduardo Cornejo.

El diputado Cornejo agregó que “acá también se comprometió el traspaso de recursos a los municipios, pero nada de eso se ha cumplido, pero en cambio vemos a un gobierno que entrega 680 millones de pesos para conmemorar 50 años del golpe militar. Entonces, ¿dónde están las prioridades?. Lo que acá hace falta es un remezón y pedirle al gobierno que tenga sintonía con la realidad”.

El representante de O’Higgins insistió en la poca seriedad con que la autoridad nacional ha tomado la emergencia. “Hacemos un llamado al Gobierno, al presidente, a sus ministros, a sus delegados, a terminar con la improvisación, con tanta visita y anuncio de recorrido, lo que acá se necesita es llegar con la ayuda urgente, necesaria y comprometida”.

Por último, el diputado Eduardo Cornejo explicó que “con nuestro equipo estamos desplegados en todo el distrito desde las primeras inundaciones y esta vez, vemos con el mismo dolor, el sufrimiento de nuestros vecinos. Es por ellos, que pedimos al Gobierno llegar prontamente con ayuda”.

Cabe recordar que el pasado viernes se realizó un Comité de Gestión del Riesgo de Desastres en la Delegación Provincial de Colchagua, siendo el único parlamentario presente, el diputado Eduardo Cornejo.