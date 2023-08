Duelo entre Curicó y O’Higgins podría ser suspendido

La situación climatológica de las últimas horas, la declaración de Estado de Catástrofe y los problemas que han vivido jugadores de Curicó Unido, podrían determinar en suspender el partido fijado para el próximo sábado entre los torteros y O’Higgins de Rancagua.

Es más, el Sindicato de Futbolistas puntualizó este martes que “Debido a la grave situación climática que afecta a la zona centro-sur, y por la cual algunos jugadores se han visto damnificados y otros no han podido entrenar con normalidad, solicitamos a la @ANFPChile que los partidos de los equipos de la Sexta Región al sur sean suspendidos”.

Así mismo, desde la agrupación que dirige Gamadiel García, dijeron también que “Las condiciones climáticas actuales no permiten el normal desarrollo de la actividad, por lo que esperamos contar con la voluntad para la debida reprogramación de estos encuentros”.

Es más, el capitán curicano, Franco Bechtholdt, expresó a través de redes sociales que «Varios de nuestros compañeros con sus casas inundadas, teniendo que ser evacuados durante la madrugada de hoy con sus familias. Prácticamente no hemos podido entrenar, espero que la gente que toma las decisiones sea consciente del momento que estamos pasando en la zona centro-sur».

Finalmente, respecto a la posibilidad de suspensión, el DT celeste, Juan Manuel Azconzábal, recalcó que “lo primero es solidarizar con la gente afectada, sé que, hace un tiempo atrás, hubo innumerables inconvenientes en la región. Segundo, las opiniones nuestras quedan en un segundo plano cuando estamos hablando de un aspecto social. Si la prioridad, que lógicamente no es el fútbol, me parece que el hecho de que esté toda la atención esté en las inundaciones. Si se puede jugar, se jugará, sino nos adaptaremos”, y que “no pongo en evaluación si nos beneficia o no, y ojalá se solucionen los inconvenientes”.