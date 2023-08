Machalinos clasifican para el Mundial de Karate JKA Japón 2024

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Los momentos infelices actuales se verán recompensados por alegrías futuras que te dará tu pareja, con la que te esperan emocionantes momentos en los que se intensificarán el amor y la pasión que llevaba un tiempo alejados de su relación.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Las tareas rutinarias se sucederán en estos días como si nunca las hubieses aparcado. La vuelta a la normalidad necesitará por tu parte de nuevos alicientes para tomar impulso e incrementar el talante optimista.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Tendrás muy buenas noticias para llenar esos días de vacaciones que te sobran, tal vez esos amigos extranjeros te ofrezcan la casa que se les queda libre. Aunque creas que no te llega el dinero, haz todo lo posible por aprovecharla.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Hoy deberás echar mano de tu mejor sentido del humor para solventar algún problema doméstico que aparecerá en el momento más inoportuno. No temas, también de la forma más milagrosa, tendrás a mano a la gente y los recursos necesarios para una rápida solución.

LEO (23 julio-22 agosto).

Procura mantenerse apartado de los asuntos económicos que requieran de inversiones, no te resultarían favorables en estos momentos Sientes que tus amigos a veces te exigen demasiado, pero no dudes que te quieren bien porque te has ganado su confianza.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Tu constancia y afán de superación son cualidades que te acompañan en tu esfuerzo por mejorar en este momento de tu vida. Sigue perseverando y lograrás pequeños éxitos que te llevarán un escalón por arriba en tus niveles de autoestima.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

No te empeñes en hacer cambiar de idea a esa persona con la que tienes frecuentes disputas. Tal vez debas escuchar con más atención sus opiniones y descubrir escalas de valores muy diferentes a las tuyas, pero por supuesto respetables.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Te lamentas de tu mala situación laboral y no haces nada para mejorarla. Toma las riendas y podrás aprovechar las oportunidades que se te presentan. No dejes en el tintero ningún esfuerzo que te pueda reportar nuevos contratos.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Los nativos de Sagitario relacionados con la educación o las profesiones creativas podrán sufrir hoy un bajón en su ánimo por razón de su profesión. Pero no es el momento de amilanarse, sino de buscar modos de actuación distintos.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

El éxito rodea tu vida profesional, y recibirás reconocimiento inmediato para tus propuestas, de forma que podrás dirigirlas tú mismo. La motivación te hará llegar aún más lejos con tus ideas a medio plazo.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

No te metas en líos ni impliques a terceras personas en asuntos sentimentales, atraviesas un momento difícil en ese terreno y no conviene que lo compliques más. Procura desayunar más fuerte porque vas a comenzar a sentir una debilidad a media mañana que no te va a dejar trabajar en condiciones.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Las relaciones entre padres e hijos pasan por un periodo difícil que puede provocar un distanciamiento. Pese a las exigencias del trabajo, no descuides a la familia, a quien debes seguir de cerca pero sin crear una sensación de vigilancia.