La gestión de riesgo frente a eventos meteorológicos en Chile

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Procura ser agradecido y devolver los favores a alguien que tienes muy cerca, pero que nunca llegará a pedírtelo porque confía en tu amistad. Las relaciones sentimentales pueden complicarse a causa de la familia política de tu pareja.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Hoy te sentirás deslumbrado favorablemente, por todos los éxitos de tus compañeros y compartirás su alegría. Querrás colaborar estrechamente con ellos, y te sentirás orgulloso de formar parte de su equipo. Buenas expectativas económicas.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Día agitado en el ámbito de las relaciones sociales. Hablarás mucho por teléfono con gente con la que hace tiempo con la que no tienes contacto, y verás a viejos amigos. Tus padres te dan una buena noticia de la familia.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Los sentimientos por una persona van a invadir tu relación de pareja. Tendrás muchas dudas durante unos días, hasta que tengas que tomar una decisión. Tu conciencia no te dejará actuar en dos sentidos y, por tanto, solucionarás rápido el tema.

LEO (23 julio-22 agosto).

No debes justificar continuamente tus errores en las actitudes de los demás. Haz examen de conciencia y toma buena nota, porque seguramente tendrás parte de la culpa. Te servirá de mucho para no volver a tropezar en la misma piedra.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Es el día ideal para lucir tus mejores dotes de anfitrión, sacar a la luz tus conocimientos gastronómicos y de trato con las personas, porque de esta reunión podrían derivarse importantes ventajas para ti en tu campo de trabajo.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Paz y tranquilidad. Esa va a ser la tónica de tu estar general en el día de hoy. Nada va a alterar tus planes, tal vez demasiado básicos para tantas horas de asueto, de forma que finalmente podrías apuntarte a cualquier propuesta que dé un poco de actividad.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Buen momento para acercarte más a tu pareja y mostrarle tus mejores sentimientos. En el caso de no tener una relación amorosa estable, es posible que esta armonía se vea reflejada en tu entorno familiar e, incluso, en tu entorno laboral.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Día de tranquilidad en todos los sentidos, laborales y sentimentales. Desidia al máximo y sensación de aburrimiento, pero no te durará mucho, en breve tiempo estarás cavilando sobre cómo darle un poco de actividad a la jornada.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

El día te exigirá resolución. Eres demasiado diplomático y prefieres no decir lo que realmente piensas con tal de no discutir, pero hoy deberás dejar las cosas claras a quienes creen que no eres capaz de imponerte, a pesar de que lleves razón.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

El deseo de los placeres más mundanos, la buena comida y bebida, te asaltarán en la jornada de hoy. Si tienes la posibilidad, no la desaproveches, porque sabes perfectamente que esa no será la tónica habitual de tu vida.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Tendencia a la preocupación por temas de espiritualidad o idealismo, que pueden convertirse en lo principal del día e incluso ir más allá, hacia una etapa de cierto misticismo, en especial si conoces a personas relacionadas con ese mundo.

Por Ignacio Teodoro

EFE-Reportajes.