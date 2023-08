HORÓSCOPO DEL LUNES 28 DE AGOSTO.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Los planetas no te acompañan este día, y todo parece mucho peor que como lo habías imaginado o planeado, pero tal vez se trate de que ha amanecido un día gris como otro cualquiera. Mejores momentos en el tiempo libre.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Iniciarás un período de trabajo un tanto complicado. Una situación compleja podría situarte en un nivel inferior al que habitualmente ocupas. Debes dedicar más tiempo a la comunicación, buscar los fallos que te dejan aislado.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Los astros te premian con circunstancias muy favorables en el terreno profesional y, aunque se trate de algo temporal, deberás sacar el mejor de los provechos de tu trabajo y reforzar tu experiencia en el terreno que te corresponda.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Jornada de altibajos: te sentirás pletórico de fuerzas y con ganas de comerte el mundo tan rápido como deprimido y fatigado a las primeras de cambio. No olvides que en el justo medio está la virtud y trata de hacer planes a medio plazo.

LEO (23 julio-22 agosto).

Sé más comprensivo con tu pareja y acepta sus proposiciones para salir de viaje. No te pesará y vivirás momentos entrañables. Necesitarás mucho tiempo y bastante espacio para desarrollar plenamente tus nuevos cometidos profesionales.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Se te presentarán hoy pequeños problemas domésticos, algún arreglo inesperado que no causará mayores perjuicios que los económicos, algo con lo que no contabas y que obligará a apretarte el cinturón de cara a las vacaciones.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

La esperanza es lo último que se pierde. Te lo repetirás una y otra vez a lo largo del día y, posiblemente, a lo largo de varios días. Tendrás que enfrentarte a malas noticias más o menos cercana pero que, en cualquier caso, te afecta.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Pequeñas molestias físicas podrían hacerte perder el ritmo en el terreno laboral, pero no te amargues la existencia porque la cosa no llegará a mayores. Si en el amor tu pareja se muestra esquiva no le des importancia y la situación se reconducirá en breve.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

La jornada de hoy será especialmente buena para los Sagitario en el terreno amoroso, animados por el romanticismo y también a probar nuevas experiencias. Si no tienes pareja, el día será proclive a encontrar alguna relación estable.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Ten mucho cuidado en emitir juicios demasiado rotundos, deberás reflexionar acerca del alcance de tus palabras, pues tu estado de ánimo podrá acusar un cambio negativo que puede hacerte perder amistades que te serán valiosas.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Vivirás una jornada de autocomplacencia total, poco dado a la autocrítica y los planes de futuro. Un día nada indicado para las relaciones sociales, porque no soportaréis ni la más mínima indicación o crítica.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

No desconfíes de las propuestas laborales que le puedan hacer, aunque parezcan limitadas en el tiempo, la situación puede evolucionar favorablemente y podrían beneficiar mucho tu futuro profesional. No olvides cierto regalo o favor que deberías de hacer a una persona querida.