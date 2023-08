CDSC Los Desordenados une esfuerzos y coordina actividades recreativas con Instituto Santo Tomás

(Fotos: Héctor Vargas). Este martes, a las 07:00 horas en el país, el profesorado chileno inició una movilización nacional de duración indefinida para exigir respuestas concretas ante las demandas del Petitorio Docente. En este sentido, el magisterio llamó a “enfrentar el desafío que la voluntad del profesorado nos impone”, luego de que el pasado viernes se rechazara la segunda propuesta del Gobierno a las demandas del gremio.

LAS DEMANDAS

Y es que los docentes presentaron un petitorio con ocho puntos clave que abordan diversas áreas de preocupación en el ámbito educativo. Entre las principales demandas se encuentran la resolución de la deuda histórica, la implementación de un plan concreto para abordar la violencia en los entornos escolares, así como el pago pendiente de los bonos de retiro, demandas que fueron planteadas durante los primeros días de administración del ministro Nicolás Cataldo.

Además de estos aspectos fundamentales, el Colegio de Profesores solicitó mejoras en los Servicios Locales de Educación Pública, una revisión integral en el modelo de financiamiento de la educación, la conclusión del agobio laboral que afecta a los docentes, una evaluación y eventual modificación de la jornada escolar completa y la garantía de pago de las menciones a docentes diferenciales y de párvulos. Este pedido evidencia las tensiones existentes entre los profesores y el Ministerio de Educación en relación con las condiciones laborales y las demandas de mejora en el sistema educativo.

En este escenario, el viernes pasado, la directiva nacional del Colegio de Profesores realizó votaciones de sus asociados para rechazar o aceptar la propuesta del Ministerio de Educación al petitorio del gremio docente, día en que quedó en duda el respaldo que podría tener la movilización. Pasa que, aunque la opción vencedora fue rechazar la propuesta del Mineduc e irse a paro, el apoyo no fue mayoritario con el 53 por ciento, contra un 46 por ciento de los docentes que aceptaban la propuesta del Mineduc.

La jornada de este martes, marchando por las calles de Rancagua, la presidenta del Colegio de Profesores de O’Higgins, Verónica Díaz, informó que “Rancagua ha estado bastante movido. Hay como un 60 por ciento de los colegios adheridos al movimiento y a nivel regional somos un 70 por ciento”.

No obstante, la representante del gremio en la región reconoció que “Algunas comunas no se adhirieron, porque están suspendidas las clases por el temporal, y porque los sostenedores también han hecho amedrentación contra los profesores”, reveló.

Respecto a las propuestas del Gobierno ante el gremio, la dirigente regional dijo “ha habido avances, eso no se puede negar, pero todavía hay cosas que no están claras. Una de ellas tiene relación con la deuda histórica donde se da compensación de un 25 por ciento de los afectados, pero ¿qué pasa con el otro 75 por ciento? En cuanto al financiamiento de la educación no hay ningún planteamiento. Sabemos que esto no se va a solucionar de un día para otro, pero que manden los proyectos de ley”.

Respecto a la extensión de la movilización, Diaz remarcó que “el paro es indefinido, pero estamos esperando otras propuestas que se van a estar consultando a las bases para ver la decisión que vamos a tomar. Esto tiene evaluación diaria”, expuso.

ACTIVIDADES QUE SE VIENEN

El Colegio de Profesores ya difundió entre sus colegiados el plan de acción y las actividades para estos días. En esta línea, para el miércoles habrá asamblea en cada comuna, el jueves 31 de agosto el magisterio convocó a una marcha nacional por lo que el día previo se contempla realizar difusión en las plazas públicas e intervenciones en las calles. Las manifestaciones de ese día tendrán su foco en Santiago. Finalmente, el viernes se llevará a cabo un “banderazo por la educación: La patria se viste de docente” en cada centro cívico comunal y al final del día, el Colegio de Profesoras y Profesores dará a conocer un balance sobre la adhesión de los docentes.

Cabe destacar que los colegios y establecimientos educacionales se mantendrán abiertos para garantizar la entrega de alimentos a los estudiantes mientras dure el paro nacional.

RESPUESTA MINISTERIAL

La tarde de este martes hubo novedades para el Colegio de Profesores, en que la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, entregaría una nueva respuesta al magisterio. En este tema, la seremi de Educación de O’Higgins, Alyson Hadad, al momento de indicar que “en la región tuvimos un 15,1 por ciento de adhesión al paro”, como monitoreo de este primer día, adelantó que “se está en proceso de conversación con el Colegio de Profesores, desde el Ministerio siempre ha estado la voluntad de dialogar y establecer mesas de trabajo para ir abordando todos los temas desde el inicio del Gobierno. En la región también tenemos una mesa al mes con la directiva regional del Colegio de Profesores, lo que ha sido bien recibido por la directiva regional”.

La autoridad regional indicó que “hace poco rato nos informaron de la carta del Ministro de Educación hacia el Colegio de Profesores con una nueva propuesta donde se precisan temas que era la solicitud que realizaba el magisterio”. En este punto, Hadad detalló que “hay dos puntos que son relevantes que tienen que ver con la deuda histórica. En esta nueva propuesta se considera un proyecto de ley donde se va a contemplar un pago reparatorio para la totalidad de los docentes afectados, pago que se realizaría de manera progresiva de acuerdo a la realidad del país también. Ahora estamos a la espera y disponibles para continuar con el diálogo y atentos a ver cómo recibe el colegio de profesores esta nueva propuesta”.

23 colegios municipales de Rancagua se sumaron al paro

En Rancagua 23 de los 36 establecimientos educacionales de la Corporación Municipal se adhirieron al paro nacional convocado por el Colegio de Profesores, así lo indicaron desde la Cormun señalando que “todos los establecimientos educacionales municipales de Rancagua -adheridos y no adheridos al paro- mantienen sus puertas abiertas para la entrega de alimentación correspondiente al Programa de Alimentación Escolar y el servicio de buses de acercamiento mantendrá sus horarios habituales”.

En detalle, los establecimientos municipales de Rancagua adheridos al paro nacional son los colegios: Alberto Blest Gana, Augusto D’Halmar, Benjamín Vicuña Mackenna, El Cobre, Jean Piaget, José Manso de Velasco, Manuel Rodríguez, Manuel Rojas, Marcela Paz, Pablo Garrido, Patricio Mekis, Mineral El Teniente, Hermanos Carrera, Santa Filomena y Virginia Bravo; más los liceos Bicentenario Comercial Diego Portales, Bicentenario Óscar Castro Zúñiga, Integrado Simón Bolívar, José Victorino Lastarria, Santa Cruz de Triana, Francisco Tello e Instituto Tecnológico Minero Bernardo O’Higgins.

El colegio Marta Brunet sólo se adhirió al paro este martes, retomando sus clases normales este miércoles 30 de agosto.

Por su parte, los establecimientos educacionales que no se sumaron a las movilizaciones convocadas por el gremio y mantienen sus clases normales son el colegio Aurora de Chile, Carlos Miranda, Dr. Ricardo Olea, Duende Melodía, Eduardo de Geyter, España, Isabel Riquelme, José Manuel Balmaceda, Moisés Mussa, René Schneider y República Argentina; además de los liceos Comercial Jorge Alessandri Rodríguez y de Niñas.