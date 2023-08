Autoridades realizaron una inspección en terreno al Puente Coinco

Por: Claudia Visscher – Gerencia Dorados Suite SpA.

Para nadie es novedad que somos un país que está envejeciendo. La tasa de natalidad ha caído abruptamente y lamentablemente tarde o temprano deberemos enfrentarnos con una sociedad en la que predominen adultos mayores. Y ahí surge la pregunta ¿Cómo enfrentar el que un ser querido envejezca y por ende el deterioro que ello conlleva? La respuesta no es fácil ya que es un proceso demasiado doloroso para la familia pues la persona que conocieron poco a poco va desapareciendo, ya no posee la energía de antes, su cuerpo no es el mismo, va fallando, y a algunos les toca enfrentar la perdida de habilidades cognitivas: la memoria. Ya sea por una demencia, párkinson, accidente vascular u otro padecimiento, se sufre un duelo en cuerpo presente.

El olvido, es demasiado doloroso… ya que por un lado tiene que ver con que te olvidan a ti y todos aquellos bellos momentos que compartiste con esa persona, dejas de existir para él o ella, y sin embargo está ahí su cuerpo. Pero lo que hay que tener en claro es que el amor es más fuerte como dijo San Juan Pablo II y así es. El amor todo lo puede. Si bien sientes que esa persona que conociste ya se fue y solo esta su cuerpo, no es así, lo que siempre esta y estará, aunque parta de este mundo físico, es su verdadera esencia: su alma.

Tal vez al inicio de su enfermedad tengas que repetirle mil veces algo, hazlo, ten paciencia, no le contradigas, solo dile lo importante que es para ti. Hazle sentir en cada cosa que compartan, que le amas. Aprende de nuevo a vivir, ya que tu ser querido volverá a ser el niño o la niña que fue y empezará a depender cada día más de ti, pero te enseñará a ver el mundo con otro prisma, te detendrás en detalles de la naturaleza que tu vida cotidiana no te permitía disfrutar, te reirás con películas y libros infantiles, aprenderás de nuevo a leer… y lo más importante, gozaras con un amor desinteresado, puro, despegado de todo lo material y entenderás que la vejez no es un castigo, es un gran regalo.