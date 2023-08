HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Regresa alguien a tu vida de cuya influencia creías que estabas a salvo, pero descubrirás que el tipo de relación que teníais ha variado mucho debido al tiempo transcurrido y te puede afectar de otra forma. No te dejes llevar demasiado por tus impulsos.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Tus propuestas son acogidas con mucho interés, aunque es improbable que se desarrollen dentro del ámbito de la empresa contigo al frente. Esto te motivará a seguir dándole vuelta a otras ideas e incluso cambiar de ámbito laboral.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

No te agobies por el dinero, que no sobra pero tampoco falta, y en ocasiones condiciona demasiado tu estado de ánimo. Posiblemente sea la excusa que buscas para no bucear en las verdaderas causas de tu insatisfacción.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Los astros te ayudarán hoy en la consecución de objetivos y en la organización de nuevos planes para favorecer tu desarrollo personal. Busca aquellas personas que te podrían dar apoyo y buen consejo; el destino anda de tu parte, pero trata de ir con paciencia.

LEO (23 julio-22 agosto).

Se avecinan para los nacidos en este signo interesantes novedades en el terreno económico. Algún complemento salarial que ya no se esperaba, un premio de lotería o una pequeña herencia servirán para ese capricho aplazado durante meses.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Recibirás buenas noticias de tus amigos, a los que últimamente no te sientes muy ligado y si no tienes pareja te sentirás atraído por una persona que te inspirará sentimientos contradictorios. Tendrás que andar con los pies de plomo.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Los temas de salud ocuparán parte de tu día, ya sea por ti mismo o por alguien de tu familia o de tu entorno, nada importante, pero la típica situación que implica mucha pérdida de tiempo. Buenas noticias en lo económico.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

No vayas con prisas en un día como hoy, en el que la calma es esencial para un correcto funcionamiento de tu mente. Puedes darte cuenta de una pérdida de concentración o de una debilidad física, fruto de la falta de energía que sufre tu organismo.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

La autoestima estará hoy por las nubes. Parece que tendrás todo a tu favor en el ámbito social. Saldrás más de lo que acostumbras y encontrarás personas atractivas con las que te sentirás muy cómodo. De todos modos, no descuides a tu pareja.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Los problemas de salud pueden perjudicar tus propósitos de viaje, procura cuidarte. Si estás en el principio de una relación, ten cuidado de no dar pie a la aparición de los celos, porque pueden quebrar la confianza de tu pareja, aun sin motivo.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Aunque estés de vacaciones, procura no excederte en los gastos que puedas hacer por puro capricho y mantén la cabeza fría, porque el estado de tus cuentas puede sufrir ligeros reveses indeseables.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Conseguirás relajarte en el trabajo, porque inicias una racha en la que todo funcionará como tienes previsto. Eso sí, por la cabeza te rondan algunas ideas que tendrás que madurar a la vuelta de las vacaciones.