El contrabando es tarea de todos

Por: Mariel Fernández Moris / Fotos: Nico Carrasco.

Preguntarle acerca del frente de mal tiempo que afectó a la región la semana pasada, ¿Qué datos dejaron estas intensas lluvias?

“Este segundo sistema frontal nos sorprendió a todos, aun superando la emergencia del mes de junio. De hecho, todavía estamos entregando ayuda que están pendientes, por ejemplo viviendas de emergencia, cuando nos sorprende esta emergencia que de cierta forma fue bueno y malo. Malo por el nivel de afectación, pero mirando el lado positivo nos pilló con toda la infraestructura al menos de defensas fluviales de emergencia ya instaladas y eso permitió por ejemplo que no tuviéramos inundaciones nuevamente en Coltauco, pero sí la tuvimos en Doñihue porque fue el agua quien superó nuevamente las barreras que se habían puesto. Esta fue una emergencia muy distinta gráficamente hablando, en la que tuvimos a fines de junio, las precipitaciones con esta isoterma alta y con el río atmosférico, se concentraron principalmente en cordillera y precordillera y eso hizo que bajara mucha más agua por las cuencas de los ríos e hizo que tuvieran desbordes del Tinguiririca, Cachapoal y Claro. Esta vez no, a pesar de que tuvimos nuevamente una isoterma un poco alta, pero más baja que la vez anterior, la precipitación se concentró en el valle en un 80% por eso tuvimos afectación en Santa cruz, Lolol y Paredones porque fue una lluvia que activó muchas quebradas. De hecho, haciendo un sobrevuelo por el secano costero, en la comuna de La Estrella hay muchos espejos de agua producto por los esteros, entonces esta fue la emergencia de los canales interiores, de las quebradas”.

Precisamente eso, ¿cuál es el diagnóstico que hace con los esteros y el trabajo que llevará en conjunto con los municipios?

“Esto nos tiene que dejar muchas lecciones, hay una cifra que se repetía durante este fin de semana que yo recorrí principalmente Colchagua y el secano costero, treinta años que esto no lo veíamos, hace treinta años cifra que en distintas comunas se repetía y efectivamente hoy día esto nos deja enseñanzas con respecto a la limpieza de canales de esteros, son responsabilidades compartidas tanto de la Dirección General de Aguas (DGA), por lo que le corresponde a las distintas asociaciones de canalistas en términos de los canales interiores también de canales privados que son los responsables de limpiar, por cierto, la DGA debe tener un rol que lamentablemente hoy día no lo puede cumplir porque el Estado está más pequeño, imposible estar en todos los esteros y canales el día de hoy en términos de fiscalización. Lo que más se repetía por parte de los vecinos era que los canales y esteros estaban sucios. Yo creo que todos debemos asumir que esto no debe volver a repetirse y aquí hay cosas que son muy importantes y lo conversé con el alcalde de Santa Cruz, William Arévalo, es que también tenemos leyes (ley de humedales) que no nos permite romper ecosistemas que han crecido en los lechos de los esteros y hoy día han provocado problemas porque con las crecidas los árboles se desprenden van ramas y troncos de los árboles terminan en compuertas y esas se tapan y provocan anegamientos, por lo tanto, hoy día como Estado tenemos que trabajar para poder conjugar de una buena forma las leyes medioambientales con las leyes que salvan las vidas de las personas”.

Entonces, es importante mirar cómo va a ser el trabajo con el municipio desde la delegación.

“No solo desde la delegación, sino que nosotros como Estado, claro son los delegados los encargados de hacer la coordinación con los distintos organismos públicos pero quiero volver al tema de la limpieza de los canales, acá hay responsabilidad de la asociación de canalistas dentro del radio urbano, es responsabilidad también de los municipios de limpiarlos entonces allí tenemos que todos juntos empujar para que esto no vuelva a pasar y caminar en una misma dirección porque hay algo que no puede suceder, no podemos permitir que crezcan árboles en las cuencas de los esteros y canales porque finalmente terminan provocando lo que pudimos ver en el sector de Los Maitenes en una compuerta que es propiedad de Convento Viejo, claramente produjo una inundación porque estaba tapado de ramas y troncos.”

Precisamente, ¿por qué no se había hecho la limpieza y tampoco nadie dimensionó lo que sucedería si no había pasado hace treinta años?

“Por lo mismo, yo creo que las advertencias estaban, creo que ningún organismo ni público ni privado hubiera dado abasto en esta emergencia, por lo tanto, hay que poner el acento hoy en la prevención. El Senapred que se enmarca en la ley 21.364 que está vigente desde agosto del año 2021, establece como base del sistema a la prevención porque esta ley recoge toda la experiencia que ha tenido nuestro país, pero principalmente desde el terremoto del año 2010 porque desde ahí se recoge en términos de poder anticiparse a todas las condiciones de riesgo que se tiene que no solamente son las inundaciones, tenemos incendios forestales, terremotos, tsunamis y peligros de remoción de masas. Hoy día es la primera vez que el país se ve sometido a una emergencia tal, entonces debemos poner el énfasis en la prevención y si hay que hacer ajustes lo más probable es que el gobierno va a recoger toda esta experiencia para poder volcarla en términos de poder ir mejorando los procesos, hoy día es en el post que es la ayuda que se ha criticado en la demora. Hoy día los municipios forman parte del Senapred y por lo tanto de esta cadena y los municipios son los primeros respondedores en esta emergencia, hay municipios que lo hacen bien y que no han tenido problemas a la hora de levantar sus informes alfa y han recibido en promedio en 48 horas la ayuda, pero hay municipios donde yo comparto la apreciación que tienen muchos alcaldes de que se crea muchas leyes no solamente en esto, pero nunca viene amarrado ni con recursos ni personal que los permita poder avanzar en esto que se establece, por lo tanto, hoy día la invitación es que los municipios puedan hacer una inversión en tener a una persona en dedicación exclusiva para poder trabajar la prevención en las emergencias y desastres. Entonces, el balance que podemos hacer es que, si tuvimos afectación importante más que la primera vez en el mes de junio porque tuvimos más comunas afectadas, pero esto nos tiene que dejar lecciones a todos, municipio, gobierno, gobierno regional para que todos los actores que forman parte del sistema del Senapred y que tengan competencias en términos de prevención”.

Delegado, sabemos también que este frente trajo diferentes problemas, la conectividad fue uno de ellos donde caminos quedaron completamente destruidos dificultando el traslado de personas, ¿cómo está la conectividad entre las comunas de Coinco y Doñihue producto de este socavón? ¿Además del estado de la ruta hacía las Termas del Flaco?

“La vez pasada en junio fue la emergencia de la DOH, ellos tuvieron en el eje porque fue la emergencia de los desbordes, en cambio esta fue la emergencia de vialidad por donde se mire donde hubo mayor afectación fue la conectividad vial, tuvimos cerca de 24 horas a Paredones y Lolol aislados. Lo mismo en otras comunas entonces sí tuvimos una importante afectación en infraestructura vial y hoy día se podría decir que estamos al 90 por ciento de reconexión vial, está trabajando fuertemente la dirección de vialidad en sus direcciones provinciales para poder tener nuevamente la conexión, sabemos que hay cosas que se van a demorar un poco más como el camino entre Lolol y la región del Maule, hay socavones hacía Pumanque, está transitable, pero hay socavones importantes y eso va a demorar más porque son obras más definitivas, pero hoy día se podría decir que más del 90 por ciento que lo que se afectó, las comunas ya se encuentran comunicadas. En cuanto a la ruta I-45 que va hacía las Termas del Flaco, está siendo abordada para ser nuevamente habilitada, está siempre sufre interrupciones cuando hay frentes de mal tiempo porque está en la precordillera. Mientras que el socavón que se encuentra entre las comunas de Coinco y Doñihue está trabajando la Dirección de Vialidad, estamos esperando solamente que baje un poco el agua y yo creo que en un par de semanas vamos a tener nuevamente habilitada con una obra de emergencia la ruta H-38”.

Para finalizar, ¿estamos preparados ante un nuevo frente de mal tiempo?

“Para que se haga una idea en cinco días en promedio recibimos lo que la región recibe en un año normal, la pregunta es ¿estamos preparados para recibir un evento así nuevamente? Yo creo que como Estado debemos reformular toda la legislación que apunte a la prevención de la protección de las personas eso implica nuevamente realzar una mirada, por ejemplo, la altura de las defensas fluviales segundo tenemos que repensar nuevamente toda la planificación urbana, esa es la mirada que debemos tener en el futuro, estos fenómenos se van a ir repitiendo con mayor frecuencia. Hoy día tenemos que mirar, yo creo que los instrumentos de planificación urbana existen, el plan intercomunal donde deben estar vigentes debemos tener una mirada por ejemplo desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en hacer más severo en la exigencia de que los municipios actualicen sus planes reguladores, debemos ir pensando en que no debemos permitir construcciones en zonas que son inundables, tampoco en medio de bosques producto de las parcelaciones, es un fenómeno que es necesario mirar. La invitación es que tenemos que repensar nuestros planes, estos fenómenos se van a repetir, van a seguir en el tiempo más de lo que uno quisiera. La respuesta es no estamos preparados, pero debemos hacer un esfuerzo cuando tenemos una alarma meteorológica en trasmitir a la ciudadanía todas las conductas que pueden tener o todo lo que puede pasar, la comunicación de riesgo, pero todo lo que hicimos, nos anticipamos desde el 15 de agosto, ¿pero va a bastar con eso? Como Estado debemos repensar lo que se viene de aquí para adelante en términos de hacer una correcta prevención, pero para eso se deben modificar los instrumentos de planificación urbana se van a tener que hacer y los municipios van a tener que fiscalizar y los directores de obras no permitir que se construya en zonas de inundaciones como hoy día se ha permitido en muchos lugares de Chile”.

DATO: ¿Quién es el encargado de la limpieza de canales?

Según el artículo 92 del código de aguas, son las municipalidades quienes deben concurrir a la limpieza de los canales obstruidos por basura, desperdicio u otro objeto botado en ellos tanto canales urbanos como rurales. El retiro de sedimentos y mantención de canales y reparación son de responsabilidad de los dueños del acueducto quienes deben mantenerlo en perfecto estado de funcionamiento de manera de evitar daños o prejuicios a las personas bienes de terceros, esto incluye las mantenciones periódicas y el retiro de sedimentos. Ahora los canales rurales, la limpieza general es de los dueños del acueducto y a la Dirección de Obras Hidráulicas le corresponde el estudio, proyección, construcción y conservación de las obras de defensa de terrenos y poblaciones contra crecidas de corrientes de aguas y regularización de riberas y cauces de los ríos, lagunas y esteros según lo establece el decreto con fuerza de ley 850 del año 1998 y estas obras pueden ser solicitadas por municipios, particulares o iniciativa fiscal los que tienen que ser evaluadas.

Además, es importante señalar que según el artículo 97 del DFL 850 del año 1998 se prohíbe construir casas para viviendas y con mayor razón formar poblaciones en suelos que son periódicamente inundables aun cuando la inundación se presente en un periodo de hasta diez años, cabe precisar que la administración de los cauces naturales de uso público recae directamente en las respectivas municipalidades debiendo velar estas por la limpieza de la basura.