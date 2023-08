Volvieron los puestos de comercio a Santa Rosa de Pelequén

Matemáticamente no está dicha la última palabra y así lo entienden en Colchagua CD. El conjunto de la herradura, que acumula cuatro derrotas consecutivas y cinco partidos sin ganar en la liguilla del ascenso de la Tercera División A, dio un golpe de timón la noche del miércoles pues, informó que René Curaz dejó de ser el director técnico del primer equipo.

En su segunda estadía en el cuadro de San Fernando, Curaz corrió la misma suerte, no llegó el término de la temporada. Anteriormente, en Segunda División (2020), el rendimiento no fue el esperado y terminó dejando el cargo.

Pero, el ex Santiago Morning no se va del todo, pues volverá al área formativa y su puesto, de momento, quedará en manos de quien fue su ayudante, Diego Miranda.

Con siete puntos bajo el segundo puesto de ascenso, justamente Santiago City, en los blancos intentarán conseguir la remontada. Eso sí, si no ganan el sábado a las 17 horas en el estadio Jorge Silva Valenzuela, las opciones quedarán reducidas al mínimo y tendrán que comenzar a pensar en el 2024 nuevamente en la máxima categoría de la ANFA.