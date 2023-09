Intersalud obtiene certificación PEECASI del ISP

Tradicionalmente los desfiles en conmemoración de la “Batalla de Rancagua” se realizaron en la Alameda entre las calles Zañartu y Estado.

Este fue el lugar en el cual el General San Martín pasó revista por primera vez al llamado Ejercito Libertador que desde Rancagua partió a liberar el Perú.

También se ha realizado en la Avenida San Martín entre O´Carrol e Independencia y también en Avenida Brasil frente a donde hoy están los tribunales de Justicia.

Cuando el General Charles de Gaulle visitó Rancagua estaba recién construido el Estadio El Teniente y se pensó por razones de seguridad hacerlo en el recinto deportivo. En esa época el aforo del estadio era considerablemente mayor que el que tiene hoy y los habitantes de la ciudad eran casi la mitad, así que un gran porcentaje de los rancagüinos podían asistir al desfile.

Con el tiempo el estadio se fue haciendo chico y por lo tanto el manejo y reparte de entradas realizadas por los funcionarios de la Intendencia y por políticos afines al gobierno de turno se prestó para muchas polémicas ya que cada uno entregaba entradas a sus partidarios dejando fuera al resto.

La remodelación del estadio le quitó una gran cantidad de asientos y fue instalada una moderna pista atlética alrededor de la cancha de fútbol por la cual no pueden transitar vehículos ni animales con lo que quedaron fuera bruscamente los cientos de huasos típicos de nuestra zona central, También no se le permitió a Bomberos presentarse con sus llamativos carros.

Es importante facilitar el acceso y la comodidad del público que no solo va a disfrutar de una ceremonia Cívico –Militar de alto contenido republicano y patriótico y de incentivar la participación juvenil en la conmemoración de un hito que es mucho más que la tradicional discusión entre Carrerístas y O´Higginianos sino que el recuerdo de nuestra gente y de nuestra ciudad que sufrió el incendio y destrucción de casi la totalidad de las viviendas en los dos días de lucha sangrienta en sus calles y la muerte de un número indeterminado de nuestros vecinos. Por algo tiempo después Bernardo O’Higgins dio a la ciudad el escudo con el Ave Fénix con la leyenda “Rancagua renace de sus cenizas porque su patriotismo la inmortalizó” . Fue una lección de vida que vale la pena reflexionar desde nuestra perspectiva actual para re encontrarnos con nuestro ser cívico y re encantarnos orgullosamente con nuestra ciudad.

Las tradiciones están insertas en la historia de cada localidad y no pueden cambiarse al antojo de autoridades que no las conocen. El Delegado Presidencial que lideró el desastre del año pasado dice que no tienen la capacidad de realizarlo en la calle, una razón más para insistir en algo que por mucho hemos señalado en estas mismas páginas. Nada tiene que hacer la autoridad regional organizando una fiesta que es de Rancagua, debiese ser el municipio local el organizador. Por lo tanto es claro que si la Delegación no tiene la capacidad debiese renunciar a esta organización, sino queda la sensación que simplemente la razón es por optar por el camino fácil o mantener una política repartición de las entradas. Por otra parte Iquique, Arica, y Chillán por solo nombrar algunos hitos si han tenido la capacidad de realizar sus desfiles en las calles, solo la Delegación de O´Higgins dice no tenerla, recordemos que la última vez que el desfile se realizó en la calle antes de la pandemia fueron más de 15 mil las personas las que disfrutaron de esta fiesta. Y en ese momento si tuvieron la capacidad de hacerlo, es la falta de liderazgo y de decisión política lo que resta al paso de los años esta capacidad.