Noticiario El Rancaguino Tv – semana del 26 de agosto al 01 de Septiembre

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Salud y amor. Esas son tus dos grandes guías para el día de hoy. En el trabajo no hay nada especial que resaltar, y en las relaciones familiares, mucho mejor no inmiscuirse. Compartir un buen plan con los amigos será lo ideal.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Trabajar, trabajar y trabajar no lo es todo. Te estás metiendo tanto en tus asuntos que puedes resultar hasta pesado para las personas que tienes más cerca. Procura abrirte más a las alegrías y a los problemas de los demás y ser más cooperante en la familia.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

La salud puede jugarte una mala pasada estos días a causa de los recientes esfuerzos; tal vez puedas tomarte algún día de vacaciones y todo se solucione con reposo, de lo contrario tendrás que ver a un médico.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Tu pareja te sorprenderá con un regalo inesperado, tal vez con la intención de que deis un paso más adelante en una relación que parece estancada. Si no tenéis relación estable, otras señales os darán claros avisos de ir a buscar a una persona determinada.

LEO (23 julio-22 agosto).

Procura mostrarte más atento con tu pareja. Si no la cuidas, es posible que acabe por buscar fuera lo que tú no le puedes ofrecer. El apartado del dinero mejorará si te administras mejor y no te metes en negocios raros.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Es posible que tu filosofía de vida esté cambiando a la vista de recientes acontecimientos que te han hecho ver las cosas desde otra óptica, aunque tus principios fundamentales no cambiarán, y eso es lo que debes hacer ver a quienes cuestionan tu actitud.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Intenta ser un poco más transparente para expresar lo que realmente sientes. Te conviene aclarar algunos aspectos de tu vida con la persona que quieres. Todo aquel que está enamorado, tiene la necesidad de saber más de la persona que ama. Abre tu corazón.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Poco a poco, alguien te ha ido minando el terreno y la confianza que tenías en tus propias aptitudes y fuerzas comienza a menguar. Es hora de dar un paso atrás y replantearte la estrategia ganadora.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

No se preocupes si no encuentras comprensión en tu familia, son cuestiones pasajeras y al cabo de poco tiempo se llegará a una reconciliación entre todos. Es tiempo favorable para tu economía, así que podrías pensar en hacer alguna inversión.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Deja que aflore la parte de tu personalidad que te pide emociones fuertes. No tiendas a pensar todo tan profundamente. Conocerás a alguien interesante que abrirá una perspectiva nueva en tus momentos de ocio.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Tu enorme capacidad de trabajo te ha llevado a necesitar un descanso del que ahora estás disfrutando, así que sigue así, pues realmente lo necesitas. Hay una persona en tu entorno que puede no estar dándote los consejos más apropiados, aunque no lo hace maliciosamente.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Un libro, un cuadro, un perfume podrían orientar tu imaginación hacia momentos de tu vida que parecían olvidados. Buscar tus viejos álbumes de fotos para recrearte con otros tiempos será un buen modo de alimentar tu melancolía.