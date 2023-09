“Algunos pueden decir que trabajamos en un pedazo de roca, pero dentro hay una ciudad, hay vida”

Atenta y concentrada, Carolina Caroca no despega la mirada de las pantallas que muestran las más de 1.300 cámaras instaladas en las áreas operativas de la División El Teniente. “La sigla SOMS es del Sistema Operativo de Monitoreo y Seguridad. Estamos a cargo de ver todos los procesos para asegurarnos que las y los trabajadores realicen sus tareas acorde a las normativas de seguridad de Codelco”, explica la encargada SOMS.

¿Cómo desarrollas tus labores en el día a día?

Lo primero que hacemos al llegar es revisar que las cámaras estén operativas y chequear qué tareas se están haciendo en las áreas. En conjunto con el jefe de sala vemos qué pautas hay en el día, si hay alguna mantención y nos enfocamos en eso, porque las mantenciones son las tareas más críticas que debemos monitorear.

¿Qué procesos monitorean?

Analizamos todos los procesos, revisamos las cámaras de la Fundición Caletones, de interior mina y también las plantas. Minería, piques de extracción, filtros, el Rajo Sewell, los talleres mecánicos, todo lo revisamos porque tenemos que cuidar el bienestar de los trabajadores y alertar.

Cuando identificamos una situación debemos levantar las alertas. Las cámaras tienen un buen zoom entonces podemos percatarnos, por ejemplo, si la persona está trabajando en altura, si está con su SPDC, que es el arnés de seguridad, si tiene todos sus implementos, si el andamio está certificado, en fin, que se cumplan todos los requisitos necesarios para realizar la tarea. Esa es nuestra función, ver esos detalles para salvar vidas y aportar a este cambio cultural, que nos vean como un apoyo.

¿Cuánto tiempo llevas en El Teniente?

Llevo ocho años, he pasado por distintas empresas y áreas. Estoy agradecida de que nos den la oportunidad a las mujeres en la minería, porque yo vengo de interior mina, hacía inspección en el área de producción de Esmeralda. En ese momento el administrador de contrato me comentó que existía un proyecto y le gustaría que yo fuera parte.

Era un desafío y acepté, porque siempre hay que aprender cosas nuevas. Fue un cambio fuerte porque quienes trabajamos en el SOMS no somos necesariamente los más populares, porque levantamos estas notificaciones cuando no están realizando bien las tareas, pero con el tiempo eso ha ido cambiando para que nos vean como un apoyo y complemento.

Además, también notificamos los hallazgos positivos, porque la idea es ir mejorando las condiciones de trabajo.

¿Qué sientes que le ha entregado la división a tu vida?

Conocimiento, sabiduría, aprendizaje y experiencia. Como persona uno va creciendo. Vengo de familia minera y me encanta la minería. Hay gente que puede decir que es un pedazo de roca, pero dentro de ese pedazo de roca hay una ciudad, hay vida.

¿Qué sientes al trabajar en una empresa que aporta sus excedentes al país?

Los excedentes que aporta Codelco al país ayudan a mejorar la salud, la educación. Es una gran inyección a las mejoras y a las condiciones del país. Eso me da satisfacción, que con lo que hago estoy aportando un granito de arena. Hay personas que no lo ven, pero cuando uno esta aquí puede darse cuenta. Los cambios y mejoras no son de la noche a la mañana, pero existen y somos parte fundamental en ese proceso y eso me hace sentir feliz.