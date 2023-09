Deportes Rancagua se queda en la Tercera B

Luego de un exitoso proceso de postulación al 8% FNDR Comunitario para las líneas de Deportes, Cultura, Seguridad Pública y Medioambiente 2023, el Gobierno Regional de O´Higgins publicó este jueves 31 de agosto en su página web institucional, los resultados de las organizaciones que se adjudicaron los recursos, informando además los procesos administrativos y/o de apelación que se extenderán hasta el jueves 07 de septiembre.

“Estamos muy contentos porque hemos publicado los resultados de la postulación a nuestro concurso del 8% FNDR Comunitario, a través de nuestra página web institucional www.goreohiggins.cl. En esos resultados nos pudimos dar cuenta que la adhesión por parte de las organizaciones tanto públicas como privadas, creció significativamente. Hemos triplicado la cantidad de proyectos que se han presentado durante este año 2023. Esa es una muy buena señal, porque quiere decir que las organizaciones están muy pendientes de este fondo, pero este resultado también se debe a que capacitamos e informamos a las organizaciones sociales en las 33 comunas de O´Higgins, ampliando la posibilidad de que más instituciones puedan conocer este fondo y puedan atreverse a postular”, manifestó la administradora regional Natalia Sánchez Aceituno.

La autoridad del GORE informó que entre la gran cantidad de postulaciones que llegaron, “hemos podido financiar un número importante de iniciativas, alcanzando un total de 337 proyectos a nivel regional, en las cuatro líneas de financiamiento: Deportes, Seguridad, Cultura y Medioambiente”.

El jefe de División de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional, Héctor Morales, también manifestó su satisfacción por los resultados del concurso 2023, dando a conocer el proceso administrativo que continúa en los próximos días. “Hoy (viernes 01 de septiembre) comenzamos todo el proceso administrativo, donde vamos a convocar a las organizaciones a realizar las firmas de convenio, con la finalidad de que como Gobierno Regional podamos comenzar con las transferencias lo más ágil posible para que puedan concretar sus anhelados proyectos”, aseguró.

“Paralelamente, tendremos un proceso de apelación, que regula la admisibilidad o la no admisibilidad de los proyectos. La no admisibilidad es cuando a una organización le faltó un documento esencial para poder participar en el proceso y ser evaluado. Este proceso tiene una apelación que solamente se puede activar cuando hay un documento que no estuvo visible para el equipo evaluador y que la organización tiene certeza que lo entregó”, agregó Morales.

Al respecto, la administradora regional Natalia Sánchez enfatizó que “lo importante que hay que entender es que estos recursos son el 8% de Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Este es un monto fijo, único, que tenemos que distribuirlo en estas distintas líneas de postulación a todos aquellos proyectos que alcanzaron el puntaje necesario para poder calificar, y que de acuerdo a nuestra disponibilidad presupuestaria podemos asignar. Queremos felicitar a todas las organizaciones que se adjudicaron recursos y a quienes no resultaron adjudicadas, y puedan hacerlo de acuerdo con las bases, los instamos a presentar sus apelaciones correspondientes”.

Anuncios

Para cualquier apelación, la organización tiene que dirigir una carta al Gobierno Regional, a través de la Oficina de Partes ó a través del correo electrónico partes@goreohiggins.cl para acoger dicha carta, analizarla y dar una respuesta a la organización.

Los plazos de apelación partieron el viernes 01 de septiembre y terminan a las 23:59 horas del jueves 07 de septiembre.