HORÓSCOPO DEL LUNES 4 DE SEPTIEMBRE.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Cuidado, los comentarios que puedas hacer sobre algunos compañeros en un aparente círculo de confianza pueden tener más recorrido del que crees y volverse en tu contra.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Es la época de intentar nuevos retos, sobre todo si necesitas hacer deporte y mantener la salud en buenas condiciones, pero deberás ir poco a poco para evitar lesiones.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Si vuelves de las vacaciones, por mucho que te empeñes no es posible que te pongas al día en el trabajo en una sola jornada. Tendrás que recuperar poco a poco, aunque probablemente te apremien a hacer alguna hora extra.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Confía en el buen consejo de alguien próximo para solucionar un problema de conciencia. En el trabajo tendrás que hacerte respetar, aún a costa de tu popularidad. El apoyo familiar y de los amigos será fundamental para tu actual estabilidad.

LEO (23 julio-22 agosto).

La salud no es el centro de tus preocupaciones, en especial si acabas de terminar las vacaciones y has cargado las pilas. No obstante, pequeñas señales de malestar te dejarán claro que debes iniciar una serie de consultas y puestas a punto.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Es mejor que te centres en lo que tienes y dejes de fantasear con relaciones imposibles. Es posible que te estés perdiendo un montón de cosas por culpa de tu incapacidad de apreciar lo que tienes. Echa un vistazo a tu alrededor y toma un decisión.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

No te preocupes tanto por tu familia, sus problemas entran dentro de la normalidad. Colabora en lo posible con ellos, pero no trates de organizarles la vida, tal vez estés dejando descuidados tus propios intereses.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Hoy es un buen día para poner remedio a los problemas sentimentales que te atormentan y que ocupan toda tu actividad cerebral. Tendrás facilidades a la hora de hablar con tu pareja, porque ella está esperando en momento de tener una charla como agua de mayo.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Podrías estar un poco irritable en estos momentos, seguramente por pequeñas molestias físicas que amenazan con estropear tu semana; pero quienes te quieren no tienen la culpa, así es que procura colaborar en los planes comunes.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Si te lo propones, aún estás a tiempo de recuperar el tiempo perdido respecto a tus ambiciones profesionales o de estudio. Se abre un nuevo curso y las oportunidades pueden haber cambiado a mejor para ti. Es cuestión de intentarlo.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Tu capacidad de lucha sigue estando intacta, y pocas veces ha sido tan fuerte como ahora para crearte las condiciones que te gustan para conseguir tus objetivos. Circunstancias favorables para encontrar pareja en el caso de que te interese ahora.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Tu vida entra en un compás de espera; hay decisiones que no dependen de tus actos, así que es mejor esperar y ver cuándo llega el momento de entrar en acción. Aprovecha para disfrutar de tus ratos de ocio.