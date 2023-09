La emergencia hídrica no termina

Lo manifestado hace algunos días en estas páginas, por parte del delegado presidencial Fabio López, respecto a que en Rancagua no tenemos la capacidad de organizar el desfile del 2 de octubre en la calle, sin duda trae a colación el por qué acá no es posible, y en otras regiones, como en Chillán, sí.

En la comuna vecina a la capital regional del Ñuble, Chillán Viejo, todos los años -con lluvia torrencial o no- se realiza el homenaje al padre de la patria, Bernardo O’Higgins Riquelme.

Allí se corta el tránsito en la única vía principal de la localidad, la ex Ruta 5, para realizar la actividad y dar cuenta del cariño que se le tiene a O’Higgins. Si hasta el mismísimo Presidente de la República, Gabriel Boric, asistió, así como otros exmandatarios que encabezaron dicha ceremonia en sus respectos periodos.

La vía que ve interrumpido el tránsito no es ancha, no tiene tres pistas por sentido como podría ser nuestra Alameda o la Avenida República. Acá el espacio urbano permite, sin lugar a dudas, realizar el desfile en conmemoración del Desastre, o Batalla de Rancagua, con la comunidad presente.

El realizarlo en la vía pública, por ejemplo, frente al Parque Cordillera, sería un gesto de grandeza, de llevar el evento a la gente y no que ellos sean los que vengan, como ocurre en estadio El Teniente. Además, desde la remodelación del recinto (en 2013, entregado en 2014), nunca más se llenaron las gradas. Es más, hay vehículos motorizados o de tracción animal que no pueden participar en el recinto de calle Almarza pues, la pista sintética de atletismo no lo permite. Por eso qué, el tener todo el aparataje dispuesto en una de las grandes avenidas de Rancagua, sería más conveniente para tener un homenaje como corresponde.

“Queremos que esto sea nuevamente una fiesta de Rancagua y por lo mismo, lo vamos a hacer en el Estadio El Teniente”, apuntaba López. Bueno, habrá que esperar al próximo 2 de octubre y comprobarlo allí, pero la fiesta, para que sea completa, debe tener a los invitados bien agasajados. Ojalá se dé y se repitan imágenes de antaño, pero lo cierto es que, el desfile debe ser en la calle.

Ricardo Obando, Jefe de Informaciones.