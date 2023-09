La rectora que deberá liderar la consolidación de la UOH

Tras unos intensos 8 años de instalación quien fuese el primer rector de la universidad estatal de nuestra región Rafael Correa deja el cargo para el que primeramente fue nombrado por la presidenta Michelle Bachelet y luego electo por los académicos de la nobel casa de estudios para un segundo periodo. Así casi al mismo tiempo que la UOH recibe su acreditación avanzada el rector fundador deja el cargo en manos de una academica que ahora tendrá el desafío de liderar la consolidación de la universidad regional.

Sobre que es lo que se viene para la UOH conversamos con la rectora de la universidad Fernanda Kri.

Bueno, usted lleva un par de años en la universidad y siendo pro rectora lleva un tiempo

“Sí, estoy de noviembre de 2020 de pro rectora en la Universidad de O´Higgins y ahora me presenté en la rectoría asumiéndola en septiembre próximo”.

Anuncios

¿Sin la tutoría de la Universidad de Chile uno pensaría que la universidad ya cumplió con la mayoría de edad o todavía falta?

“Yo creo que cumplió la mayoría de edad, pero a mí me gusta pensar que estos primeros ocho años lo vemos como un período de instalación y pienso que eso se acabó con la tutoría de la universidad de Chile, tenemos una acreditación avanzada en cuatro áreas y la etapa que viene yo diría que es una de consolidación, de poner buenas bases a todo lo que se ha logrado para poder proyectarse más a largo plazo”.

Hay profesionales en casi todas las carreras

“Tenemos hoy día egresos en todas las carreras, tenemos a nuestros estudiantes que en su mayoría son de la región de O´Higgins y la buena noticia es que nuestros titulados se han mantenido trabajando, han encontrado empleo en la región y eso era uno de los objetivos de la instalación de la universidad.”

Anuncios

Muchas veces no se tiene la dimensión de lo que es hoy la UOH , por ejemplo ¿cuántos estudiantes tiene actualmente?

“Hoy tenemos más de seis mil estudiantes de pregrado en todas las diferentes carreras sumando nuestro campus Rancagua y Colchagua, estamos partiendo con nuestros primeros postgrados en ingeniería y ahora el doctorado en bioingeniera. Tenemos más de cien investigadores todos doctores en muy alto nivel haciendo investigaciones en diferentes temáticas, más menos ese es el tamaño de la institución”.

La universidad sigue creciendo, proyectos en campus Rengo y está pronto a terminar un edificio nuevo aquí en Rancagua

“Sí, todavía seguimos como universidad nueva, tenemos todavía requerimientos de infraestructura queremos crecer en estudiantes y todavía la cantidad de vacantes no es suficiente para la cantidad de jóvenes que egresa de cuarto medio en la región y cuando uno crece responsablemente para poder dar una educación de calidad hay que crecer en infraestructura, en laboratorio, en cuerpo académico y docente. Entonces eso es lo que tenemos que planificar para los próximos años. “

Anuncios

Precisamente hace algunos meses, hubo reclamos por parte de los estudiantes sobre ese tema, que son mucho para ese edificio

“Claro, tenemos justamente un déficit en invierno de espacios para estar para almorzar porque tenemos muchos estudiantes, entonces estamos trabajando en aumentar esos espacios. La universidad creció muy rápido y a veces las obras demoran un poquito más por todos los procesos de construcción y de licitaciones, pero tenemos que seguir trabajando en mejorar esas condiciones también Rancagua es un campus que es urbano donde no hay mucho espacio para la actividad deportiva, para el esparcimiento entonces hay que buscar soluciones alternativas y eso lo hemos estado conversando con los estudiantes y seguro vamos a seguir avanzando en esa línea”.

Hay que recordar también que muchos estudiantes a pesar de que llevan dos años como universitarios, recién este año conocieron la presencialidad, entonces fue un crecimiento muy brusco de un momento a otro

“Claro, fue un crecimiento muy rápido pero nos dio espacio para seguir avanzando en obras porque durante la pandemia nosotros seguimos en el crecimiento en infraestructura pero claro tenemos aún temas pendientes por resolver, la calidad de la infraestructura en la Universidad es buena pero tenemos pendientes en espacio para estar y almuerzo porque se nos juntan los seis mil en campus Rancagua van a almorzar entre una y dos porque salieron de clases a esa hora y entrar al siguiente bloque, entonces eso también pone una presión sobre los espacios y en general en verano con los patios exteriores y las cafeterías funcionamos bastante bien pero claro en invierno que hay que estar siempre en el interior entonces nos colapsó el tamaño del casino y estamos viendo cómo poder ampliarlo y vamos a ir solucionando esos problemas pero en general el estándar de infraestructura que tenemos es muy bueno”.

Y que es lo que se viene en los próximos años para la universidad, preguntarle acerca de su programa de gobierno con la que se presentó a esta elección de rectoría

Anuncios

“Hicimos un programa en conjunto con varios colegas de la universidad y viendo el resultado de la votación, creemos que le hizo sentido a gran parte de la comunidad así que estamos muy contentos. El programa por cierto tiene el foco de continuar lo que ha hecho durante estos años la Universidad de O´Higgins es seguir potenciando la investigación básica y aplicada, quizás poner un énfasis en que la aplicada va a ir concentrándonos cada vez con más fuerza en las problemáticas de la región, seguir dando oportunidades de formación de calidad para los estudiantes y ahí tenemos el gran desafío que si bien más del 90% de nuestros estudiantes de la región de O´Higgins todavía estamos muy concentrados en Rancagua. Entonces, tenemos que lograr ir a buscar a estudiantes de todos los sectores de la región y también otro tema seguir avanzando en vinculación con el medio, del desarrollo de las artes, ciencias sociales, las humanidades, avanzar en educación continua. Otro foco que va ser preponderante en los próximos cuatro años es el desarrollo del postgrado, hoy tenemos los primeros entonces esa es la línea de crecimiento ahora desde el programa nuestro definimos un sello para hacer ese crecimiento y como lo queremos hacer y definimos tres elementos en ese sello. Lo primero que queremos hacer es que queremos hacerlo de forma planificada y con eficiencia en la gestión, luego la equidad y la participación de la comunidad y el tercer elemento es que todo esto lo queremos hacer con respeto y con buen trato entre todas las personas que participen en cada una de las instancias entonces es un poco eso, seguir haciendo este camino que estamos mandatados por nuestra misión, pero con estos tres focos que te comento”.

Se viene más educación continua, muchas veces no se tiene dos o tres años para hacer un postgrado, pero si para hacer un diplomado.

“Nosotros nos hemos dado cuenta en estos primeros años que hay mucha necesidad en la región de formación continua en general todos la necesitamos no importa que profesión tenga uno de base uno necesita especializándose o quiere hacer algo alternativo para cambiar el foco. La oferta que tenemos hoy en día en la región es muy poca, nosotros hemos hecho en estos primeros años algunas iniciativas que han sido muy exitosas y entonces eso nos ha mostrado esa necesidad, entonces hacer una oferta amplia una parrilla en educación continua en diferentes áreas como educación, salud también en temas culturales en finanzas en diferentes temas creemos que es algo en el que debemos avanzar. Estamos haciendo un estudio para definir cuáles serían las áreas donde haya más interés en la región, por supuesto, las clases de educación continua tienen que ser en horarios donde quienes trabajan se puedan adaptar en formatos posiblemente híbridos, entonces eso se va a venir con fuerza en diferentes áreas y duraciones”.

¿Y se proyecta la apertura de nuevas carreras de pregrado?

Anuncios

“Estamos constantemente analizando, hoy día nosotros tenemos 27 carreras y tenemos una cobertura bastante amplia, tenemos algunas áreas donde no hemos explorado todavía o donde tenemos menos que es las ciencias sociales y humanidades, lo estamos evaluando constantemente. Tenemos que ser muy cuidadosos en la apertura de carreras porque tenemos que ver no solo que haya interés de estudiantes sino que también después esas personas que estudien tengan la posibilidad de empleo entonces nos tomamos muy enserio la apertura de carreras y hacemos todos esos análisis y algo que vamos a seguir analizando no solo en las carreras tradicionales también estamos viendo carreras más novedosas más interdisciplinarias que es un foco que tiene la universidad estatal de O´Higgins que es fomentarla y hoy en día el mundo nos está diciendo interdisciplina entonces también pensar en que nuevas carreras o programas podemos ofrecer a los jóvenes de la región”.