CGE lanza campaña “Volantín Seguro CGE” para  prevenir accidentes relacionados a las redes eléctricas en Fiestas Patrias

CGE, lanzó su campaña de prevención y cuidados durante las Fiestas Patrias “Volantín Seguro, que busca crear conciencia sobre los peligros de interactuar con las redes eléctricas sin las medidas de seguridad correspondientes.

La campaña, que tiene como concepto “Dale Cuerda a la Seguridad”, fue llevada al colegio Aurora de Chile de Rancagua, en que más de 600 niños y niñas recibieron importantes recomendaciones para disfrutar estas festividades de forma sana y segura.

“Esta campaña es un llamado al autocuidado, a la prevención; a disfrutar de estas Fiestas Patrias conscientes de los peligros que pueden existir y de cómo prevenirlos. Por eso nuestras recomendaciones son el disfrutar de nuestro tradicional deporte del volantín en espacios abiertos y alejados de las líneas eléctricas, o de instalaciones como subestaciones, para evitar cualquier tipo de accidente”, indicó Alex Lobos, Gerente Zonal Rancagua-Cachapoal de CGE.

Asimismo, se recomienda jamás subirse a postes o torres a tratar de recuperar un volantín y no usar hilo curado, el que está prohibido por ley, ya que este elemento es conductor de electricidad y causante de graves accidentes. También, se debe tener conciencia de no sobrecargar el sistema eléctrico y no utilizar alargadores en forma desmedida, ya que que estas acciones pueden ocasionar accidentes.

Difusión en colegios

Para multiplicar el mensaje preventivo, a lo largo de las regiones donde está presente CGE, durante septiembre se realizarán actividades informativas y demostrativas en establecimientos educacionales, una de las cuales ya se realizó en el colegio Cristo El Parque de Codegua, y en lo spróximos días se llevarán a cabo en colegios de San Fernando y San Vicente.

En dichas actividades, los niños podrán conocer los riesgos a los cuales se exponen si encumbran volantines en lugares donde cruzan redes de distribución de energía eléctrica o torres de alta tensión.

“Que los niños reciban este mensaje es muy importante, porque lo traspasan a sus familias y logramos que las Fiestas Ptrias sean un momento de buenos recuerdos, elevando volantines con los padres, los amigos y que no se transforme en un mal recuerdo con el uso del hilo curado”, indicó el seremi de Energía, Claudio Martínez.

En tanto el coronel Nelson Alvarado, de la Prefectura Cachapoal de Carabineros, epresó que “como institución siempre estamos presentes en todas las campañas de seguridad, y en este caso que estamos próximos a conmemorar un año más de nuestra patria, sabemos que el volantín es

un juego típico. Y esta campaña de CGE busca evitar el uso del hilo curado y por otro lado, no elevar volantines donde hay cables eléctricos, lo que ayuda a que no haya problemas y que esta celebración sea sin accidentes que lamentar”.