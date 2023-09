Adiós a la coincana Silvia Garrido Valenzuela

Patricio Pérez Oportus

Economista y Docente UOH

Sabemos que las mentiras piadosas son aquellas falsedades que se dicen con buenas intenciones y con el propósito de proteger los sentimientos o el bienestar de otra persona. Un buen ejemplo de esto se presenta en el discurso de nuevo pacto fiscal.

En efecto, hace sólo algunos días el Presidente presentó la nueva propuesta de pacto fiscal para el desarrollo y el bienestar, enfatizando que era necesario seguir subiendo el gasto público para financiar algunas urgencias pendientes: como aumentar las pensiones de nuestros jubilados, la reducción de las listas de espera en los hospitales públicos y el incremento de la inversión en seguridad ciudadana.

¿Quién podría oponerse a tan nobles causas?, ¿cómo no vamos a querer mejorar las pensiones de nuestros jubilados?, ¿cómo no podríamos querer mejores condiciones de acceso a la salud pública?, ¿cómo no vamos a ansiar calles tranquilas y seguras?

Sin embargo, todo tiene un costo y los recursos son limitados. Desde que el ser humado existe, ha enfrentado el mismo desafío: las necesidades son múltiples y los recursos limitados. Por lo tanto, para abordar este “problema económico”, la profesión nos ha señalado que el camino es la jerarquización de las necesidades. Debemos financiar, con los recursos disponibles, aquellas necesidades más urgentes por sobre las menos prioritarias.

Por ejemplo, si una familia sólo tiene disponible $50 mil pesos, los que debe elegir entre gastar en entradas para un concierto de Luis Miguel o la compra de un medicamento esencial para su hijo, la racionalidad económica llevará a que la familia postergue la compra de entradas y opte por la compra del medicamento para su hijo.

La autoridad se enfrenta al mismo desafío: recursos limitados y necesidades, programas y objetivos múltiples y de variada índole. Por cierto, algunos indiscutiblemente muy justificados y necesarios. Pero al igual que la familia, que tuvo que optar entre las entradas o el medicamento, la autoridad también podría jerarquizar las necesidades y objetivos, sustituyendo algunos de los programas o gastos actuales para priorizar aquellas más urgentes.

No hacerlo significa que ni el incremento en las pensiones, ni la mejora en la atención de salud, ni el fortalecimiento de la seguridad ciudadana se ubican por encima de algunos gastos que actualmente ejecuta la autoridad, como la reforma a la Constitución, contratación de asesores en los ministerios, aportes a fundaciones y un largo etcétera. En efecto, todos y cada uno de los gastos que actualmente realiza están por sobre estos 3 nuevos desafíos “necesarios y urgentes”.

En resumen, aunque las intenciones detrás del nuevo pacto fiscal pueden ser nobles, debemos preguntarnos si este nuevo pacto fiscal es en realidad necesario o sólo una mentira piadosa que busca financiar otros gastos menos prioritarios.