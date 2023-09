Los seleccionados son duda en O´Higgins  de cara al  juego contra Curicó.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Necesitas hacer algo, iniciar un proceso de renovación interior que te proporcione fuerza para cambiar, dirigir tus esfuerzos a algo que te guste, no al simple trabajo para la subsistencia. Medita sobre ellos, porque todo el mundo tiene algo especial.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

No estarás nada claro hoy para explicar tus proyectos ante jefes o compañeros. Tendrás la cabeza en otras cuestiones, y puede que no seas capaz de exponer con claridad lo que te parecía diáfano hasta hace pocas horas. Mejor inténtalo mañana.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Puede que adolezcas de una falta real de profundidad en tus propósitos. Es conveniente que te aclares las ideas y pongas algo más de ambición en los aspectos que realmente te interesa mejorar en tu vida.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Te encontrarás con una persona de tu mismo sexo en la que te que sorprenderá descubrir una especie de alma gemela. Entenderá a la primera tus dudas y tribulaciones, y si eres capaz de cimentar unas bases sanas en esa relación, será para toda la vida.

LEO (23 julio-22 agosto).

Confianza en ti mismo y en los que te rodean. Las reuniones de grupo, las comidas con amigos o las fiestas van a sacar de ti la parte más extrovertida y dinámica. En otros ámbitos te mostrarás mucho más cerrado.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Trata de amoldarte a las circunstancias porque parece que éstas estén cambiando, no te obstines en permanecer instalado en antiguos privilegios, porque seguramente haya pasado ese tiempo y quedes en evidencia ante gente que te valora bien.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Una visita inesperada propiciará que pases un rato muy agradable con tus amigos de la infancia, hasta el punto de que pensarás en hacer de estas reuniones una costumbre que quede establecida. Si tienes pareja, no olvides consultarlo con ella.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Deberás corregir en lo posible tu tendencia a hablar demasiado si no quieres enredarte en discusiones gratuitas con tu pareja o la gente que convive contigo. En lo económico, buenas noticias, gracias a dividendos de alguna inversión.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

No es bueno que te justifiques siempre que cometes un error. Haz examen de conciencia y toma buena nota para no volver a tropezar. Tu atractivo y tu poder de comunicación están en alza, por lo que tu actividad social no decaerá.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Conseguirás algunos logros si te esfuerzas en conseguir que tu comunicación con los demás sea mejor. No te parapetes tras esa coraza de seriedad y frialdad, y podrás demostrar que te preocupas por tus amigos, y que les quieres.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Conduce con cuidado y controla las normas de la circulación y el aparcamiento, porque puedes recibir alguna sorpresa desagradable en forma de multa. Escucha la opinión de una mujer Leo para dar con la clave de un problema que te trae de cabeza últimamente.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Necesitas modular tu energía. No puedes arrastrar a los demás a terrenos que no les son propicios por tu exceso de impulso vital, te generará más problemas que otra cosa. Podrías buscar actividades deportivas para mitigar tanta fogosidad.