Por cuasidelito de homicidio investigan muerte de trabajadora atacada por tigre..

El Juzgado de Garantía de Rancagua fijó en 150 días el plazo de investigación que tendrá el Ministerio Público para recopilar los antecedentes y realizar las diligencias pertinentes para aclarar las circunstancias en que perdió la vida una joven guía del zoológico Parque Safari, al ser atacada por un tigre en agosto de 2021. El hecho le quitó la vida a una joven de 21 años identificada como Catalina Torres Ibarra.

En la audiencia de formalización, la magistrada Loreto Salas Cortés no impuso medidas cautelares a los imputados como autores de cuasidelito de homicidio consumado, P.A.S.R., V.E.O.P. y I.M.S.L. al no ser solicitadas por la Fiscalía ni los querellantes. Entre los formalizados destaca una veterinaria, el gerente y el representante legal del recinto.

Según el ente persecutor, a las 08:30 horas del 6 de agosto de 2021, la víctima ingresó por orden de su jefatura, a limpiar la jaula de los felinos sin ser advertida de que el tigre de bengala estaba suelto, animal que la atacó y le provocó la muerte. Para el Ministerio Público el accidente fatal se debió al actuar omisivo e infraccional de los imputados, dado que la víctima no estaba contratada ni capacitada para realizar la labor encomendada, no se le proporcionaron elementos de protección o seguridad, ni se le informó de la presencia del felino; además, no se siguieron protocolos de acción o emergencia ni se utilizó un arma para neutralizar al animal.

El Fiscal, Jorge Mena, señaló que se trata de tres personas vinculadas laboralmente con el Parque Safari, un gerente, representante legal y una veterinaria que estaba de tuno al momento de los hechos. Se les imputa un cuasidelito de homicidio por la responsabilidad que tendrían en los momentos en que ocurre el ataque, al no activar protocolos y dar auxilio a la víctima, anteriores al hecho por informar que el felino estaba suelto en el lugar donde se debían realizar labores de aseo y, no activar protocolos de respuesta inmediata.

En el lugar de los hechos entidades como el SAG y la Inspección del Trabajo, así como el Servicio de Salud, realizaron peritajes, entre ellos recopilación de documentos que están en poder de ellos, por lo que durante la investigación se intentará recuperarlos. Según el fiscal los documentos tendrían relación con incumplimientos, posible ausencia de activación de protocolos denominado código rojo, donde se debe privilegiar salvar la vida de una persona en caso de que escape un animal, protocolo que según el Fiscal no se habría activado. Pese a la gravedad de los hechos los imputados solo arriesgan penas que van entre los 61 a 540 días.

Por su parte, el Defensor Penal Público, Oscar Ortega, dio a conocer que se trata de un cuasidelito, circunstancia que implicó el resultado de muerte de la víctima, donde el Ministerio Público imputa diligencias a tres personas, entre ellos a su representada. Agregó que su representada realizaba labores de veterinaria en el manejo de animales, pero se entiende que el resto de la declaración tendrá que ser prestada ante el Ministerio Público.

Agregó que ya ha realizado algún tipo de declaración ante las policías, recalcando que toda la información será entregada en la investigación correspondiente y ante un eventual juicio oral. Su representada trabajó por cerca de dos años en el Parque Safari, donde luego renunció.

En Tanto, Sara Ibarra González, madre de la víctima, evidencio un grado de conformidad por lo sucedido, ya que asegura que en este caso hay responsables, por lo que busca justicia para su hija. Añadió que hubo muchas irregularidades y negligencias, por lo que su anhelo es que la muerte de su hija no sea en vano y que se termine con el lucro que entregan los animales, creyendo que este accidente perfectamente podría haberse evitado si la gente hubiese denunciado irregularidades anteriores. “Que la muerte de la Cata no sea en vano, que los responsables paguen como corresponde y, espero que cambien las medidas de seguridad y más protección para los trabajadores”, dijo la madre.